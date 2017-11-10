Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах



Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Ringo HW Chiu Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Ringo HW Chiu

Миллиардера лишают льгот, Tesla в опасности

Администрация США ударила по активам Маска

На днях производитель самого распиаренного электромобиля Tesla отчитался о рекордных квартальных убытках. Вместе с заявлениями американского правительства о скорой отмене льгот для электромобилей это вызвало панику на биржах и падение стоимости акций группы компаний, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Многие считают его гениальным изобретателем и двигателем прогресса, приписывая ему невероятный вклад в развитие технологий. И действительно, его внимания хватает на все — от производства кепок до строительства тоннелей. Но пока Маска с уверенностью можно назвать лишь гениальным мифотворцем: громкие проекты американца не работают без государственных субсидий, хотя уже принесли их автору миллиарды, известность и армию поклонников.

Tesla погрязла в убытках

Период с 30 июня по 30 сентября текущего года оказался провальным для Tesla. Убытки производителя электрокаров достигли рекордных 670 миллионов долларов. В компании это объяснили сложностями с производством новой машины Model 3: обещания выпустить к декабрю 20 тысяч этих машин, судя по всему, сдержать не удастся, ведь на начало октября с конвейера сошли лишь 260 единиц. В Tesla объясняют, что собирать новую модель в заявленных объемах не позволяют мощности предприятия Gigafactory в Неваде, где для нее изготавливают аккумуляторные батареи. Проблему пообещали решить в течение ближайших месяцев, и уже к марту 2018 года довести производство Model 3 до пяти тысяч единиц в неделю.

Двери открыты на Tesla Model X 60D. Источник: https://vc.ru/

Республиканцы хотят оставить Маска без субсидий

Республиканская партия в США, поддерживаемая президентом Дональдом Трампом, активно продавливает реформу налогового законодательства, которая лишит льгот производителей электромобилей. Это может серьезно ударить по продажам машин с электроприводом, в том числе Tesla. Поправки в налоговое законодательство фактически лишат покупателей скидки в 20 процентов, или 7,5 тысяч долларов. А ведь именно это зачастую называют главной причиной успешных продаж электромобилей Маска. Впрочем, отмена льгот лишит поддержки и его главных конкурентов на американском рынке — General Motors и Nissan. Но даже если изменения законодательства приняты не будут, действующая скидка скоро будет исчерпана. Дело в том, что предоставить оплачиваемую государством скидку автопроизводитель может лишь на 200 тысяч машин ежегодно, а Tesla за восемь месяцев 2017 года уже продала 127 тысяч машин.

Tesla оказалась дороже General Motors

По итогам прошлого года Tesla вышла на первое место в мире по капитализации среди автопроизводителей — то есть на рынке компания стоит дороже GM. При этом у Tesla 18 тысяч рабочих, а у GM — 215 тысяч, Tesla продала в 2016 году 100 тысяч машин, а GM — более 3 миллионов только в США. Стоимость активов, то есть заводов и другой собственности, у Tesla оценивается в 4,3 миллиарда долларов, в то время как у GM — в 44 миллиарда.

Космический скафандр, разрабатываемый компанией SpaceX. Источник: www.instagram.com

Компании Маска по-прежнему живут за счет помощи от государства

Однако компании Илона Маска все равно разорились бы без поддержки государства. Принадлежащие ему Tesla Motors, SolarCity и SpaceX за счет различных программ господдержки получили около 4,9 миллиарда долларов. А это значит, что государственно-частное партнерство, в котором государство нередко выступает в роли донора, является основой бизнес-империи предпринимателя. Несмотря на то что компании оцениваются рынком высоко, а стоимость доли Маска исчисляется миллиардами долларов, они по-прежнему регулярно отчитываются об убытках. Так происходит не только в США. Tesla зачастую пользуются спросом в тех странах, где государство предоставляет различные льготы и субсидии — например, в Норвегии, Германии и Великобритании. В Гонконге продажи Tesla рухнули сразу после возврата налога на регистрацию электрокаров. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2016 году в Дании: там число зарегистрированных электрокаров сократилось на 70 процентов после завершения программы стимулирования спроса на электромобили.

Hyperloop так и не разогнался до 1200 километров в час

Tesla — не единственная компания Маска, испытывающая финансовые и технические сложности. Много шума наделал проект высокоскоростного вакуумного поезда Hyperloop, идейным вдохновителем и на определенном этапе инвестором которого был эксцентричный миллиардер. Новейший вид транспорта обсуждается не первый год и уже привлек деньги инвесторов (в том числе и российских). Но ни одной действующей модели, способной разогнаться не только до 1200 километров в час, а хотя бы до 400 километров (к слову, это уже под силу обычным высокоскоростным поездам) — так и не построено. Однако желающих вложиться в сказочный вид транспорта достаточно, и сейчас продвижением проекта занимаются сразу несколько компаний с похожими названиями. Тестирует капсулы и принадлежащая предпринимателю космическая корпорация SpaceX.

Проект высокоскоростного вакуумного поезда Hyperloop. Источник: David Becker / Getty Images

Маск поддерживает миф о себе как о создателе PayPal

Сначала, в 1998 году, была создана компания Confinity, и произошло это без участия Маска. Основателями ее были Макс Левчин, Питер Тиль, Люк Носек и Кен Хоури. PayPal появилась уже внутри Confinity годом позже как сервис для быстрого перевода денег. На средства инвестора PayPal приобрел стартапы с аналогичным бизнесом, одним из которых стал X.com – убыточный онлайн-банк, которым руководил Маск. После покупки Confinity онлайн-банка Маск занимается маркетингом и, как менеджер поглощенной компании, имеет свою долю акций. В 2000 году он занял кресло руководителя PayPal, однако достаточно быстро покинул этот пост. Когда в 2002 году PayPal вышла на IPO, Маска на позиции наемного управляющего уже не было. Затем этот раскрученный платежный сервис купил eBay, а Маск свою долю в PayPal продал за большие деньги.

Гигафабрика оказалась обычным заводом

Впервые о Гигафабрике заговорили в 2013 году. Тогда сообщалось, что Маск вместе с партнерами — фирмой Panasonic, поставлявшей Tesla (с китайской фабрики) элементы 18650, ищет место для строительства завода по производству батарей. Было заявлено, что одна такая фабрика способна обеспечить более половины мирового потребления батарей. Кроме того, авторы проекта обещали, что предприятие обеспечит 6500 высокооплачиваемых рабочих мест, добавит более 20 процентов ВВП штату Невада и 4 процента ВВП США. Стоимость фабрики Маск определил в пять миллиардов долларов, из которых около двух миллиардов вкладывает Panasonic, остальное — государство. Фабрику обещали построить уже к 2016 году, и она должна была стать одним из трех крупнейших промышленных зданий мира, работающих на чистой энергии. При этом земля под фабрику досталась Маску бесплатно вместе с кабелем местной электрокомпании и льготной ценой на электричество. Ударом по репутации Гигафабрики стали появившиеся в 2016 году новости о том, что Tesla Motors ведет переговоры о массовой закупке элементов 18650 не только у Panasonic, но и у Samsung. Тогда же начались разговоры о новом ультратехнологичном элементе питания 21700, разработанном Tesla и Panasonic. Однако оказалось, что код элемента — 18650 или 21700 — означает лишь физические габариты, а не революционность содержания. В январе 2017-го стало известно, что первые выпущенные на фабрике элементы питания — обычные батарейки Panasonic. Но Маска это обстоятельство не смутило, поскольку через некоторое время он объявил о строительстве второй Гигафабрики, теперь в Европе, для чего была приобретена компания Grohmann Engineering. Эта компания занималась производством оборудования, на котором делались батареи для BMW. Позже Маск анонсировал еще несколько высокотехнологичных производств, способных обеспечить энергией оставшуюся половину мира.