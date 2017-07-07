Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
|
|
В. Путин и А. Лукашенко
Источник: Reuters
После разрыва российско-украинского военно-технического сотрудничества белорусской оборонке сулили большой кусок пирога от российского гособоронкзаказа, но по ряду причин Минску достались только крохи.
Казалось бы, еще в июле 2014 года посол РФ в Белоруссии Александр Суриков заявил, что российская сторона попросила Государственный военно-промышленный комитет рассмотреть возможность производства на белорусских предприятиях нескольких тысяч наименований комплектующих для российского ВПК, выпускавшихся прежде на Украине. Для этих целей российской стороной была уже разработана и одобрена президентом Владимиром Путиным программа замещения украинской продукции для российского ВПК белорусскими изделиями, в числе которых радиоэлектронные компоненты, радиолокаторы, вычислительная техника, средства электронной разведки. Помимо этого планировалось «полностью загрузить» Оршанский и Барановичский авиаремонтные заводы. Предполагалось, что переходный период займет около трех лет.
После заявлений нашего посла аналитики в Минске стали пророчить ударную модернизацию предприятий белорусского ВПК за российский счет, считая: проще вложить деньги в действующий завод, чем начинать производство с нуля. Но эксперты прогадали. Прошло три года, а намеченных результатов так и не удалось достичь. И вместо замещения украинской продукции для российского ВПК, предприятия белорусской оборонки вынуждены отстаивать имеющиеся позиции на российском рынке.
Ситуация складывается так, что на фоне конкуренции с отечественными предприятиями белорусы с трудом удерживают те сегменты рынка, которые исторически считались белорусскими. Так, директор белорусского предприятия «Интеграл» Александр Дудкин жаловался на попытки предприятий российской оборонки вытеснить «бульбашей» с рынка: «Российский «Микрон» начинает воспроизводить наши изделия, которые мы разработали и выпускаем уже 30 лет. Причём «Интеграл» выпускает около 800 микросхем, а в запретительном списке России – 12 тысяч изделий, доступных для импортозамещения. То есть выбор у российского «Микрона» широчайший, но почему-то падает он на так называемые белорусские позиции».
Можно было бы предположить, что одной из причин потери «украинской» доли в отечественном импортозамещении стала конкурентная составляющая, но скорее всего это следствие. Причина того, что оборонка Белоруссии осталась не удел в российском импортозамещении кроется в более глубоких разногласиях между Москвой и Минском, касающихся в том числе и вопроса интеграции белорусских и российских предприятий ВПК.
Так, в марте 2013 года правительству было поручено отработать механизм по проекту слияния ОАО «Российская электроника» (контролируется госкомпанией «Ростехнологии») и ОАО «Интеграл», интеграции ОАО «Минский завод колесных тягачей» в структуру российского оборонно-промышленного комплекса, по совместному проекту Роскосмоса и ОАО «Пеленг». Несмотря на перспективу сэкономить на закупке сырья и оборудования, привлечь больше средств для своего развития и модернизации, расширить клиентскую базу за счет объединения таких баз каждой компании, проект с треском провалился.
И хотя вопрос интеграции предприятий российской и белорусской оборонки периодически всплывает, решить его пока так, и не удается. Очевидно, руководство Белоруссии не спешит, рассчитывая, в будущем взять с России более выгодную цену. Ну а Россия, не желая платить назначенную цену, в ответ душит своих конкурентов в белорусской оборонке, рассчитывая на сговорчивость Минска. Главным козырем в наших руках пока остается зависимость белорусской оборонки от нашего рынка, но и его мы рискуем потерять – дорабатывая российские контракты, Минск активно диверсифицирует рынок своей оборонной промышленности. Как показывает опыт белорусских предприятий в гражданском автомобилестроении у Минска достаточно инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в предприятия. Так, к примеру, после неудавшейся попытки слияния автогигантов МАЗ и КАМАЗ, белорусы нашли другого партнера и теперь в кооперации с китайской компанией Zoomlion начали собирать на «Могилевтрансмаше» спецтехнику – от автокранов до коммунальных машин.
Однако, по мнению руководства белорусских предприятий ВПК, в сфере военно-технического сотрудничества ВПК России и Белоруссии не все потеряно и выход есть, но лежит он в большей степени в политической плоскости. А сейчас как никогда за последние годы в отношениях Белоруссии и России складывается максимально благоприятный климат для налаживания тесного взаимовыгодного военно-технического сотрудничества. Объединению усилий способствует и нагнетание военно-политической обстановки у границ Союзного государства.
Но судя по последним заявлениям и действиям белорусского лидера, складывается впечатление, что на Минск и правда можно рассчитывать. И от совместных учений не отказываются, и верхушка смело дает ответ на все выпады западных политиков против российско-белорусского учения «Запад-2017». И даже нашли крайнего в проблемах сотрудничества российского и белорусского ВПК. По мнению некоторых экспертов в Минске, им стал уже бывший председатель Госкомвоенпрома Сергей Гурулев, которого Александр Лукашенко уволил «по соглашению сторон». Поэтому есть вероятность, что в политической плоскости наступит мир и согласие, что даст свои плоды и в сфере военно-технического сотрудничества.
|
06.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Бортовой журнал
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.04.2014 Беларусь и Россия заинтересованы в реализации промышленных интеграционных проектов - В.Макей
02.04.2013 Беларусь направила России предложение по пяти интеграционным проектам
18.03.2013 Создание 5 интеграционных СП будет произведено на основе обмена активами – ГКИ
29.02.2016 Союз рубля и зайчика
01.02.2016 Минску позволят откусить от российского оборонного пирога
21.02.2014 Россия потеряла интерес к МАЗу, но по-прежнему хочет купить «Интеграл», «Пеленг», «Гродно-Азот» и МЗКТ
24.09.2013 Рапота отметил активную реализацию проекта между "Российской электроникой" и "Интегралом"
23.06.2017 Замглавы Росэлектроники провел две сессии IT-форума для оборонной промышленности
|
beka1
1100
|
№1
07.07.2017 01:53
Продукция военного назначения для МО РФ должна производится только в РФ.
|
0Сообщить модератору
|
Байкал57
172
|
№2
07.07.2017 03:39
Самое главное не допустить приобретение на наши кредиты Минском российских конкурентов заводов для отверточной сборки на нем белорусских, по факту ликвидация нашего производства.
Финт ушами пытались на Брянском заводе тягачей, обломили и передали нашему А-Антею и в придачу деньги на реконструкцию дали. Молодцы.
|
0Сообщить модератору