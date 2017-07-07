Несбывшиеся надежды белорусского ВПК



В. Путин и А. Лукашенко

Источник: Reuters В. Путин и А. ЛукашенкоИсточник: Reuters

После разрыва российско-украинского военно-технического сотрудничества белорусской оборонке сулили большой кусок пирога от российского гособоронкзаказа, но по ряду причин Минску достались только крохи.

Казалось бы, еще в июле 2014 года посол РФ в Белоруссии Александр Суриков заявил, что российская сторона попросила Государственный военно-промышленный комитет рассмотреть возможность производства на белорусских предприятиях нескольких тысяч наименований комплектующих для российского ВПК, выпускавшихся прежде на Украине. Для этих целей российской стороной была уже разработана и одобрена президентом Владимиром Путиным программа замещения украинской продукции для российского ВПК белорусскими изделиями, в числе которых радиоэлектронные компоненты, радиолокаторы, вычислительная техника, средства электронной разведки. Помимо этого планировалось «полностью загрузить» Оршанский и Барановичский авиаремонтные заводы. Предполагалось, что переходный период займет около трех лет.

После заявлений нашего посла аналитики в Минске стали пророчить ударную модернизацию предприятий белорусского ВПК за российский счет, считая: проще вложить деньги в действующий завод, чем начинать производство с нуля. Но эксперты прогадали. Прошло три года, а намеченных результатов так и не удалось достичь. И вместо замещения украинской продукции для российского ВПК, предприятия белорусской оборонки вынуждены отстаивать имеющиеся позиции на российском рынке.

Ситуация складывается так, что на фоне конкуренции с отечественными предприятиями белорусы с трудом удерживают те сегменты рынка, которые исторически считались белорусскими. Так, директор белорусского предприятия «Интеграл» Александр Дудкин жаловался на попытки предприятий российской оборонки вытеснить «бульбашей» с рынка: «Российский «Микрон» начинает воспроизводить наши изделия, которые мы разработали и выпускаем уже 30 лет. Причём «Интеграл» выпускает около 800 микросхем, а в запретительном списке России – 12 тысяч изделий, доступных для импортозамещения. То есть выбор у российского «Микрона» широчайший, но почему-то падает он на так называемые белорусские позиции».

Можно было бы предположить, что одной из причин потери «украинской» доли в отечественном импортозамещении стала конкурентная составляющая, но скорее всего это следствие. Причина того, что оборонка Белоруссии осталась не удел в российском импортозамещении кроется в более глубоких разногласиях между Москвой и Минском, касающихся в том числе и вопроса интеграции белорусских и российских предприятий ВПК.

Так, в марте 2013 года правительству было поручено отработать механизм по проекту слияния ОАО «Российская электроника» (контролируется госкомпанией «Ростехнологии») и ОАО «Интеграл», интеграции ОАО «Минский завод колесных тягачей» в структуру российского оборонно-промышленного комплекса, по совместному проекту Роскосмоса и ОАО «Пеленг». Несмотря на перспективу сэкономить на закупке сырья и оборудования, привлечь больше средств для своего развития и модернизации, расширить клиентскую базу за счет объединения таких баз каждой компании, проект с треском провалился.

И хотя вопрос интеграции предприятий российской и белорусской оборонки периодически всплывает, решить его пока так, и не удается. Очевидно, руководство Белоруссии не спешит, рассчитывая, в будущем взять с России более выгодную цену. Ну а Россия, не желая платить назначенную цену, в ответ душит своих конкурентов в белорусской оборонке, рассчитывая на сговорчивость Минска. Главным козырем в наших руках пока остается зависимость белорусской оборонки от нашего рынка, но и его мы рискуем потерять – дорабатывая российские контракты, Минск активно диверсифицирует рынок своей оборонной промышленности. Как показывает опыт белорусских предприятий в гражданском автомобилестроении у Минска достаточно инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в предприятия. Так, к примеру, после неудавшейся попытки слияния автогигантов МАЗ и КАМАЗ, белорусы нашли другого партнера и теперь в кооперации с китайской компанией Zoomlion начали собирать на «Могилевтрансмаше» спецтехнику – от автокранов до коммунальных машин.

Однако, по мнению руководства белорусских предприятий ВПК, в сфере военно-технического сотрудничества ВПК России и Белоруссии не все потеряно и выход есть, но лежит он в большей степени в политической плоскости. А сейчас как никогда за последние годы в отношениях Белоруссии и России складывается максимально благоприятный климат для налаживания тесного взаимовыгодного военно-технического сотрудничества. Объединению усилий способствует и нагнетание военно-политической обстановки у границ Союзного государства.

Но судя по последним заявлениям и действиям белорусского лидера, складывается впечатление, что на Минск и правда можно рассчитывать. И от совместных учений не отказываются, и верхушка смело дает ответ на все выпады западных политиков против российско-белорусского учения «Запад-2017». И даже нашли крайнего в проблемах сотрудничества российского и белорусского ВПК. По мнению некоторых экспертов в Минске, им стал уже бывший председатель Госкомвоенпрома Сергей Гурулев, которого Александр Лукашенко уволил «по соглашению сторон». Поэтому есть вероятность, что в политической плоскости наступит мир и согласие, что даст свои плоды и в сфере военно-технического сотрудничества.