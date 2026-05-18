Заложен фрегат "Адмирал флота Громов" проекта 22350

14 мая 2026 года на АО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Санкт-Петербурге состоялась церемония официальной закладки для ВМФ России фрегата "Адмирал флота Громов" (заводской номер 929) - девятого корабля проекта 22350. В церемонии принял участие Главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев.

Фрегат получил название в честь адмирала флота Феликса Николаевича Громова (1937 - 2021), в 1992 - 1997 годах являвшегося Главнокомандующим ВМФ России. Строительство корабля ведется в рамках государственного контракта, подписанного Министерством обороны России с Северной верфью 25 августа 2020 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" на постройку двух фрегатов проекта 22350 с заводскими номерами 929 и 930 (девятого и десятого кораблей данного типа). Известно, что данный затянувшийся реализацией контракт был перезаключен в апреле 2024 года. Корабль "Адмирал флота Громов" стал первым фрегатом проекта 22350, заложенным после шестилетнего перерыва. Пока неясно, когда будет заложен второй корабль по указанному контракту с заводским номером 930 (по ряду сообщений, ему планируется присвоить наименование "Адмирал Высоцкий").

Разработчиком проекта 22350 является АО "Северное проектно-конструкторского бюро" ОСК. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" (заводской номер 921), построенный на Северной верфи, был заложен 1 февраля 2006 года и спущен на воду 29 октября 2010 года. Корабль совершил первый выход на заводские ходовые испытания на Балтике 18 ноября 2014 года и был передан ВМФ России только 28 июля 2018 года, войдя в состав Северного флота.

К настоящему времени Северная верфь передала ВМФ России еще только два фрегата этого типа. Фрегат "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922) был заложен 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года и вышел на заводские ходовые испытания 21 декабря 2018 года. Ввод корабля в строй ВМФ был произведен 21 июля 2020 года, фрегат входит в состав Северного флота. Фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) был заложен на Северной верфи 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года и вышел на заводские ходовые испытания 27 ноября 2022 года. Корабль был введен в состав Северного флота 25 декабря 2023 года. "Адмирал Головко" стал первым кораблем проекта 22350, оснащенным главной энергетической установкой полностью российского производства, погрузка дизель-газотурбинных агрегатов М55Р российского производства на него была произведена в декабре 2020 года.

Оба первых корабля проекта 22350 ("Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов") были оснащены дизель-газотурбинными агрегатами М55 поставки российско-украинского совместного предприятия ЗАО "Турборус", созданного НПО "Сатурн" и ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" (Николаев), при этом ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" выступало фактическим изготовителем газотурбинного двигателя М90Ф и редуктора РО55.

Четвертый корабль проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) был заложен на Северной верфи 14 ноября 2013 года и спущен на воду 27 сентября 2024 года. Корабль предназначен для Тихоокеанского флота.

Пятый корабль проекта 22350 "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) был заложен на Северной верфи 23 апреля 2019 года и спущен на воду 14 августа 2025 года. Корабль также предназначен для Тихоокеанского флота.

В настоящее время на Северной верфи также находятся в стадии строительства шестой фрегат данного типа "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926, был заложен 23 апреля 2019 года одновременно с фрегатом "Адмирал Амелько"), и седьмой и восьмой фрегаты данного типа "Адмирал Юмашев" (заводской номер 927) и "Адмирал Спиридонов" (заводской номер 928), оба они были заложены в один день 20 июля 2020 года.

Сообщают, что на церемонии закладки фрегата "Адмирал флота Громов" Главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев заявил, что утверждён технический проект модифицированного фрегата проекта 22350М, о планах закладки первого корабля может быть объявлено в ближайшее время. Александр Моисеев заявил, что корабль океанской зоны проекта 22350М будет представлять собой "более серьёзную платформу" по сравнению с фрегатом проекта 22350, и, в частности, новый корабль будет отличаться большей автономностью и дальностью плавания.

