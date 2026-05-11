ОАЭ приобретают военно-транспортные самолеты Embraer C-390

4 мая 2026 года Объединенные Арабские Эмираты подписали с бразильской компанией Embraer контракт на закупку для ВВС ОАЭ 10 средних военно-транспортных самолетов С-390 Millenium с опционом еще на 10 самолетов. Это стало крупнейшим экспортным заказом на самолеты семейства С-390, хотя его стоимость не оглашается. Контракт был подписан на проходившей в Абу-Даби выставке Make it in the Emirates 2026 компанией Embraer и эмиратским государственным оборонно-промышленным холдингом Tawazun, который и выступает формальным подрядчиком по поставке самолетов С-390 ВВС ОАЭ. На церемонии подписания присутствовал вице-президент и вице-премьер ОАЭ шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян.

Изображение среднего военно-транспортного самолета Embraer С-390 Millenium в окраске ВВС ОАЭ (с) Embraer

Сообщается, что в рамках контракта в сотрудничестве с национальной компанией ОАЭ в этой стране будут созданы комплексные возможности по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту самолетов С-390. В контракт входят также услуги по послепродажной поддержке для самолетов C-390

ОАЭ стали девятым и самым значительным иностранным заказчиком С-390 после Португалии (заключившей в 2019 году контракт на поставку пяти самолетов, первый из которых был поставлен в Португалию в октябре 2022 года, а затем в 2024 и 2025 годах были поставлены еще два; в 2025 году Португалия заказала шестой самолет этого типа), Венгрии (контракт 2020 года на два самолета, оба были поставлены в 2024-2025 годах), Южной Кореи (контракт 2023 года на три самолета), Нидерландов и Австрии (заключенный в июле 2024 года совместный контракт на приобретение пяти самолетов для ВВС Нидерландов и четырех самолетов для ВВС Австрии), Чехии (подписанный в октябре 2024 года контракт на два самолета), Узбекистана (подписанный в декабре 2024 года контракт на два самолета) и Швеции (подписанный в октябре 2025 года контракт на четыре самолета с опционом еще на семь дополнительных самолетов для возможного приобретения Швецией и другими европейскими странами). ВВС Бразилии первоначально заказали 28 самолетов С-390, но в 2021 году сократили контракт по финансовым причинам до 19 самолетов, из которых к настоящему времени поставлено восемь. К настоящему времени о решении приобрести по три самолета С-390 объявили также Словакия и Литва, находящиеся в стадии предконтрактных переговоров с Embraer, а 30 апреля 2026 года о решении заказать два самолета С-390 объявил президент Колумбии.

