Чехия подписала контракт на закупку двух военно-транспортных самолётов Embraer C-390

25 октября 2024 года министерство обороны Чехии подписало с бразильской компанией Embraer контракт на приобретение двух средних военно-транспортных самолётов Embraer C-390 Millenium. Согласно утвержденным в начале октября правительством Чехии предконтрактным документам, стоимость контракта составляет 11,3 млрд чешских крон (480 млн долл) без НДС, включая долгосрочные пакеты технической поддержки и обучения. Первый самолет С-390 должен быть поставлен ВВС Чехии уже в 2025 году, а второй - предположительно, в 2028 году.

Изображение среднего военно-транспортного самолета Embraer С-390 Millenium в окраске ВВС Чехии (с) Embraer

Вместе с самолетами С-390 Чехия также приобретает комплекты заправочных контейнеров для использования этих бортов в качестве заправщиков, модули для пожаротушения, медицинский модуль, модуль для ведения поисково-спасательных действий, модуль для VIP-перевозок, дополнительные топливные баки. Самолеты будут оснащены бортовым комплексом обороны.

Министерство обороны Чехии начало предконтрактные переговоры с Embraer о закупке двух самолетов С-390 в октябре 2023 года. Сейчас ВВС Чехии не имеют средних военно-транспортных самолетов, так что приобретение двух С-390 значительно расширит их возможности. Самолет С-390 дважды (в 2016 и 2022 годах) демонстрировался в Чехии. Чешская компания Aero Vodochody Aerospsce уже несколько лет является субподрядчиком по производству ряда комплектующих для самолетов Embraer C-390. Министерство обороны Чехии также заключило с Embraer соглашение о промышленном сотрудничестве на сумму 82,3 млн долл, касающееся расширения существующего производства комплектующих для С-390 на Aero Vodochody Aerospace и участия государственной авиаремонтной компании LOM Praha в обеспечении жизненного цикла приобретаемых ВВС Чехии самолетов С-390.

Чехия стала шестым иностранным заказчиком самолетов Embraer С-390, после Португалии (заключившей в 2019 году контракт на поставку пяти самолетов, первый из которых был поставлен в Португалию в октябре 2022 года, а второй - в 2024 году), Венгрии (контракт 2020 года на два самолета, первый из которых был поставлен в Венгрию в сентябре 2024 года), Южной Кореи (контракт 2023 года на три самолета) и Нидерландов и Австрии (заключенный в июле 2024 года совместный контракт на приобретение пяти самолетов для ВВС Нидерландов и четырех самолетов для ВВС Австрии). ВВС Бразилии первоначально заказали 28 самолетов С-390, но в 2021 году сократили контракт по финансовым причинам до 19 самолетов, из которых к настоящему времени поставлено шесть. По заявлению Embraer, к настоящему времени общий налет построенных самолетов С-390 превысил 15 тысяч часов.