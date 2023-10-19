Чехия приобретет два военно-транспортных самолета Embraer C-390

17 октября 2023 года министерство обороны Чехии и бразильская компания Embraer объявили, что начали переговоры о поставке для вооруженных сил Чехии двух средних военно-транспортных самолетов Embraer С-390 Millenium. Подписание контракта планируется в 2024 году.

Изображение среднего военно-транспортного самолета Embraer С-390 Millenium в окраске ВВС Чехии (с) Embraer

Чехия станет таким образом пятым иностранным заказчиком самолета С-390 (КС-390) после Португалии (заключившей в 2019 году контракт на поставку пяти самолетов, первый из которых был поставлен в Португалию в октябре 2022 года), Венгрии (контракт 2020 года на два самолета с поставкой в 2023-2024 годах), Нидерландов (cоглашение 2022 года на поставку пяти самолетов начиная с 2026 года, однако твердый контракт пока не подписан) и Австрии (ведет переговоры о закупке пяти самолетов).

Сейчас ВВС Чехии не имеют средних военно-транспортных самолетов, так что приобретение двух С-390 значительно расширит их возможности. Самолет С-390 дважды (в 2016 и 2022 годах) демонстрировался в Чехии. Чешская компания Aero Vodochody Aerospsce уже несколько лет является субподрядчиком по производству ряда комплектующих для самолетов Embraer C-390.