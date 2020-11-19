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Венгрия заказала два транспортно-заправочных самолета Embraer KC-390

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Правительство Венгрии 17 ноября 2020 года подписало с бразильской авиастроительной компанией Embraer контракт на поставку военно-воздушным силам Венгрии двух новых средних военно-транспортных самолетов Embraer C-390 Millenium в транспортно-заправочной конфигурации КС-390. Поставка самолетов должна быть произведена в 2023 и 2024 годах.

Транспортно-заправочный самолет Embraer КC-390 Millenium в окраске ВВС Венгрии (с) Embraer

Венгрия таким образом стала вторым фактическим иностранным заказчиком самолета Embraer C-390, после Португалии, в июле 2019 года подписавшей контракт на закупку пяти самолетов на сумму 837 млн евро, с поставкой в 2023-2027 годах.

Транспортно-заправочный самолет С-390 (КС-390) разрабатывается Embraer с 2006 года и представляет собой рамповую машину, выполненную в классе самолета C-130 Hercules и претендующую на замену последнего. Оснащенный двумя ТРДД International Aero Engines V2500-E5, самолет С-390 при максимальном взлетном весе 81 т должен перевозить до 23 т груза в грузовой кабине длиной 17,75 м, а также выполнять задачи самолета-заправщика (максимальный вес топлива до 37,4 т). Содействие в проекте С-390 ранее оказывала корпорация Bоeing.

К настоящему времени построены два опытных образца С-390 (совершивших первые полеты в 2015 и 2016 годах) и три переданных ВВС Бразилии первых серийных самолета С-390 (головной из которых совершил первый полет 9 октября 2018 года). ВВС Бразилии по соглашениям 2010 и 2014 годов заказали суммарно 28 серийных самолетов С-390. В октябре 2018 года самолет C-390 получил сертификат типа Национального агентства гражданской авиации Бразилии (Agência Nacional de Aviação Civil , ANAC).

В программе разработки и производства самолета С-390 принимают участие также иностранные компании - чилийская ENAER, аргентинская Fabrica Argentina de Aviones (FAdeA), португальская OGMA и чешская Aero Vodochody, а также заключено соглашение об участии с правительством Колумбии. Предполагалось, что ВВС перечисленных стран также закажут 32 самолета С-390 (Колумбия - 12, Аргентина, Португалия и Чили - по шесть, Чехия - два), однако к настоящему времени из перечисленных стран только правительство Португалии выдало твердый контракт на пять самолетов.

Планируется создание также коммерческого варианта самолета, предварительное соглашение о приобретении шести таких машин было подписано в 2018 году авиакомпанией SkyTech.

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Страны
Аргентина
Бразилия
Венгрия
Колумбия
Португалия
Чехия
Чили
Продукция
C-130
KC-390
Компании
Aero Vodochody
Embraer
Проекты
2020-й год
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