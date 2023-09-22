Австрия приобретёт военно-транспортные самолёты Embraer C-390

20 сентября 2023 года министр обороны Австрии Клаудия Таннер на совместной пресс-конференции с начальником вооружения вооруженных сил Австрии генерал-майором Гаральдом Водосеком объявила о решении приобрести средние военно-транспортные самолеты С-390 Millenium производства бразильской компании Embraer для замены в военно-воздушных силах Австрии трех военно-транспортных самолётов Lockheed С-130К Hercules.

Изображение среднего военно-транспортного самолета Embraer С-390 Millenium в окраске ВВС Австрии (с) Embraer

Таннер сообщила, что формально количество закупаемых самолетов С-390 еще не определено, но "мы всегда говорили о четырех машинах, и наше планирование движется в этом направлении". Первый самолет С-390 в случае подписания контракта в намеченный срок в начале 2024 года должен быть поставлен ВВС Австрии "через два-три года", и поставки должны быть завершены в 2030 году, когда последний самолет С-130К будет выведен из эксплуатации. Закупочная стоимость одного самолета С-390 составит от 130 до 150 млн евро.

Три состоящих сейчас на вооружении ВВС Австрии самолета С-130К были приобретены из состава ВВС Великобритании в 2003 году и сейчас имеют уже возраст 56 лет.

Австрия станет таким образом четвертым реальным иностранным заказчиком самолета С-390 (КС-390) после Португалии (заключившей в 2019 году контракт на поставку пяти самолетов, первый из которых был поставлен в Португалию в октябре 2022 года) , Венгрии (контракт 2020 года на два самолета с поставкой в 2023-2024 годах) и Нидерландов (cоглашение 2022 года на поставку пяти самолетов начиная с 2026 года, однако твердый контракт пока не подписан). Министр Таннер заявила, что Австрия ведет переговоры с Нидерландами о возможности осуществления совместной программы закупки этих самолётов.