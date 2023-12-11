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Южная Корея закупит военно-транспортные самолёты Embraer C-390

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Бразильская компания Embraer 4 декабря 2023 года сообщила, что южнокорейское оборонное закупочное ведомство Defense Acquisition Program Administration (DAPA) выбрало средний военно-транспортный самолёт Embraer C-390 Millennium в тендере по программе Large Transport Aircraft (LTA) II на новый самолёт данного класса для ВВС Южной Кореи.

Изображение среднего военно-транспортного самолета Embraer С-390 Millenium в окраске ВВС Южной Кореи (с) Embraer

В соответствии с подписанным контрактом, Embraer посставит ВВС Южной Кореи нераскрываемое количество самолетов C-390 Millennium, специально модифицированных для удовлетворения требований южнокорейской стороны, а также услуги и поддержку, включая обучение, наземное вспомогательное оборудование и запасные части. Стоимость контракта будет включена в портфель заказов Embraer в четвертом квартале 2023 года.

Embraer также предоставит комплексный компенсационный пакет, включающий значительное количество компонентов C-390 Millennium, которые будут производиться южнокорейскими компаниями-партнерами, а также развитие местного поставщика услуг по техническому обслуживанию и капитальному ремонту данных самолетов.

Согласно данным DAPA, стоимость контракта составляет 710 миллиардов вон (544,4 млн долл). В тендере по программе LTA II принимали участие, помимо Embraer C-390, также самолеты Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules и Airbus A400M Atlas, при этом сообщалось, что заявленная тендерная цена С-390 была наименьшей среди участников и составляла 67 млн долл. Фактически это была цена "голого самолета", а реально, согласно данным южнокорейских СМИ, за указанную сумму 710 млрд вон, видимо, будет закуплено только три самолёта С-390. Согласно требованиям конкурса, поставка должна быть произведена к концу 2026 года. Видимо, итоги тендера фактически предполагают и последующие дополнительные закупки С-390.

Южная Корея стала таким образом шестым иностранным заказчиком самолета С-390, после Португалии, Венгрии, Нидерландов, Австрии и Чехии, и первым в Азии.

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Страны
Австрия
Бразилия
Венгрия
Нидерланды
Португалия
Чехия
Южная Корея
Продукция
A400M
C-130
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