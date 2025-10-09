Швеция подписала контракт на закупку четырёх военно-транспортных самолётов Embraer C-390

6 октября 2025 года оборонное закупочное ведомство Försvarets materielverk (FMV) министерства обороны Швеции на шведской авиабазе Уппсала подписало контракт с бразильской компанией Embraer на закупку для ВВС Швеции четырех средних военно-транспортных самолетов Embraer C-390 Millennium. Параметры контракта не сообщаются. Контракт также включает опцион на семь дополнительных самолетов С-390 для возможного приобретения Швецией и другими европейскими странами.

Изображение среднего военно-транспортного самолета Embraer С-390 Millenium в окраске ВВС Швеции (с) Embraer

Контракт заключен Швецией в рамках соглашения о ее присоединении к совместной закупке самолетов С-390 Нидерландами и Австрией, которые в июле 2024 года подписали с Embraer контракт на совместное приобретение девяти C-390 Millenium, из которых пять самолетов предназначены для ВВС Нидерландов и четыре - для ВВС Австрии. Нидерланды выступают по данным соглашениям головным заказчиком самолетов С-390 как для Австрии, так и теперь для Швеции, и через голландцев же будет реализовываться в дальнейшем вышеуказанный опцион еще на семь самолетов для потенциальных европейских заказчиков. Первый самолет С-390 по данным соглашениям должен быть поставлен Нидерландам к концу 2027 года.

Ранее 9 ноября 2024 года министры обороны Бразилии и Швеции подписали соглашение о намерениях, согласно которому Бразилия приобретет дополнительное количество (25%) истребителей JAS-39E/F Gripen шведской группы Saab AB (сверх 36 законтрактованных в 2014 году), а Швеция закупит военно-транспортные самолёты C-390 Millenium производства бразильской компании Embraer. Соглашение ознаменовало официальный выбор министерством обороны Швеции С-390 в качестве нового военно-транспортного самолёта для шведских ВВС для замены эксплуатируемых сейчас в ВВС Швеции шести военно-транспортных самолетов Lockheed C-130H Hercules, возраст которых превышает 50 лет.

Швеция стала восьмым иностранным заказчиком С-390 после Португалии (заключившей в 2019 году контракт на поставку пяти самолетов, первый из которых был поставлен в Португалию в октябре 2022 года, а второй - в июне 2024 года; в 2025 году Португалия заказала шестой самолет этого типа), Венгрии (контракт 2020 года на два самолета, первый из которых был поставлен в Венгрию в сентябре 2024 года), Южной Кореи (контракт 2023 года на три самолета), Нидерландов и Австрии (заключенный в июле 2024 года вышеуказанный совместный контракт на приобретение пяти самолетов для ВВС Нидерландов и четырех самолетов для ВВС Австрии), Чехии (подписанный в октябре 2024 года контракт на два самолета) и Узбекистана (подписанный в декабре 2024 года контракт на два самолета). ВВС Бразилии первоначально заказали 28 самолетов С-390, но в 2021 году сократили контракт по финансовым причинам до 19 самолетов, из которых к настоящему времени поставлено восемь. К настоящему времени о решении приобрести по три самолета С-390 объявили также Словакия и Литва. находящиеся в стадии предконтрактных переговоров с Embraer.

Подписание оборонным закупочным ведомством Försvarets materielverk (FMV) министерства обороны Швеции контракта с бразильской компанией Embraer на закупку для ВВС Швеции четырех средних военно-транспортных самолетов Embraer C-390 Millennium. Уппсала (Швеция), 06.10.2025 (с) Embraer