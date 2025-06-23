Литва намерена приобрести три военно-транспортных самолёта Embraer C-390

Бразильская компания Embraer 18 июня 2025 года сообщила, что министерство национальной обороны Литвы объявило о решении приобрести три средних военно-транспортных самолёта Embraer С-390 Millenium. "Литва выбрала компанию Embraer для дальнейших переговоров и рассчитывает завершить контракт на приобретение в ближайшие месяцы", - заявила заместитель министра национальной обороны Литвы Лорета Маскалевене.

Изображение среднего военно-транспортного самолета Embraer С-390 Millenium в окраске ВВС Литвы (с) Embraer

Сейчас ВВС Литвы имеют три турбовинтовых военно-транспортных самолета Leonardo C-27J Spartan. В случае заключения контракта, Литва, видимо, станет десятым иностранным заказчиком самолета КС-390 (С-390), после Португалии, Венгрии, Южной Кореи, Нидерландов, Австрии, Чехии, Узбекистана, Швеции и Словакии.

Чуть ранее, 16 июня Embraer также сообщила, что Португалия заказала шестой военно-транспортный самолет KC-390 Millennium, в дополнение к пяти заказанным ранее. Португалия в июле 2019 года стала первым иностранным заказчиком самолета КС-390 (С-390), подписав контракт стоимостью 827 млн евро на пять самолетов КС-390, из которых два уже поставлены, а третий должен быть поставлен в этом году.

Кроме того, Embraer и ВВС Португалии намерены включить в этот контракт также десять опционных самолетов КС-390 (С-390) для потенциальных будущих заказов другими европейскими странами или членами НАТО через Португалию в межправительственных переговорах.

Делегация министерства национальной обороны Литвы у военно-транспортного самолета Embraer C-390 Millenium на авиасалоне в Ле Бурже (Франция), 18.06.2025 (с) Embraer