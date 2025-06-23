Войти
bmpd.livejournal.com

Литва намерена приобрести три военно-транспортных самолёта Embraer C-390

616
0
0

Бразильская компания Embraer 18 июня 2025 года сообщила, что министерство национальной обороны Литвы объявило о решении приобрести три средних военно-транспортных самолёта Embraer С-390 Millenium. "Литва выбрала компанию Embraer для дальнейших переговоров и рассчитывает завершить контракт на приобретение в ближайшие месяцы", - заявила заместитель министра национальной обороны Литвы Лорета Маскалевене.

Изображение среднего военно-транспортного самолета Embraer С-390 Millenium в окраске ВВС Литвы (с) Embraer

Сейчас ВВС Литвы имеют три турбовинтовых военно-транспортных самолета Leonardo C-27J Spartan. В случае заключения контракта, Литва, видимо, станет десятым иностранным заказчиком самолета КС-390 (С-390), после Португалии, Венгрии, Южной Кореи, Нидерландов, Австрии, Чехии, Узбекистана, Швеции и Словакии.

Чуть ранее, 16 июня Embraer также сообщила, что Португалия заказала шестой военно-транспортный самолет KC-390 Millennium, в дополнение к пяти заказанным ранее. Португалия в июле 2019 года стала первым иностранным заказчиком самолета КС-390 (С-390), подписав контракт стоимостью 827 млн евро на пять самолетов КС-390, из которых два уже поставлены, а третий должен быть поставлен в этом году.

Кроме того, Embraer и ВВС Португалии намерены включить в этот контракт также десять опционных самолетов КС-390 (С-390) для потенциальных будущих заказов другими европейскими странами или членами НАТО через Португалию в межправительственных переговорах.

Делегация министерства национальной обороны Литвы у военно-транспортного самолета Embraer C-390 Millenium на авиасалоне в Ле Бурже (Франция), 18.06.2025 (с) Embraer

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Бразилия
Венгрия
Литва
Нидерланды
Португалия
Словакия
Узбекистан
Франция
Чехия
Швеция
Южная Корея
Продукция
C-27J
KC-390
Компании
Embraer
Leonardo
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 20:57
  • 372
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 23.06 20:29
  • 1029
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.06 15:31
  • 3
В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»
  • 23.06 15:30
  • 9486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 13:32
  • 1
Матвиенко считает, что женщины должны чаще летать в космос
  • 23.06 10:52
  • 1494
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.06 10:47
  • 1
Европейские ракеты нового поколения
  • 23.06 10:23
  • 74
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 23.06 09:49
  • 18
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 23.06 05:38
  • 0
В связи с небольшой дискуссией о ПВО.
  • 23.06 02:23
  • 1
Россия и Индонезия намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество
  • 23.06 00:42
  • 0
Ответ на "РФ предлагала Ирану сотрудничать в области ПВО, иранская сторона не проявила интерес - Путин"
  • 22.06 21:32
  • 0
По поводу "Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался"
  • 22.06 15:13
  • 43
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 22.06 15:02
  • 316
Космонавтика Илона Маска