Узбекистан заказал два военно-транспортных самолёта Embraer C-390

Бразильская компания Embraer 27 декабря 2024 года сообщила о заключении контракта на поставку новому неназываемому заказчику двух средних военно-транспортных самолётов С-390 Millenium. Наблюдатели предполагают, что этим заказчиком является Узбекистан, о "близости к заключению контракта" с которым на продажу двух самолетов С-390 Embraer заявляла в мае 2024 года. Заявлено, что неназванный заказчик стал десятой страной, выбравшей для приобретения самолёты С-390.

Военно-транспортный самолёт Embraer C-390 Millenium (c) Embraer

Стоимость контракта официально не раскрывается, но Embraer добавила к своему портфелю заказов сумму в 240 млн долл, что, видимо, и является контрактной ценой.

Ранее, помимо самой Бразилии, самолеты С-390 выбрали для закупки еще восемь государств, в том числе твердые контракты подписали Португалия (заключила в 2019 году контракт на поставку пяти самолетов, первый из которых был поставлен в Португалию в октябре 2022 года, а второй - в 2024 году), Венгрия (контракт 2020 года на два самолета, первый из которых был поставлен в Венгрию в сентябре 2024 года), Южная Корея (контракт 2023 года на три самолета), Нидерланды и Австрия (заключили в июле 2024 года совместный контракт на приобретение пяти самолетов для ВВС Нидерландов и четырех самолетов для ВВС Австрии) и Чехия (подписала в октябре 2024 года контракт на два самолета), а предконтрактные соглашения заключили Швеция (точное количество планируемых к закупке неизвестно, до шести) и Словакия (на три самолёта). ВВС Бразилии первоначально заказали 28 самолетов С-390, но в 2021 году сократили контракт по финансовым причинам до 19 самолетов, из которых к настоящему времени поставлено семь. По заявлению Embraer, к настоящему времени общий налет построенных самолетов С-390 превысил 15,5 тысяч часов.

Кроме того, Embraer 30 и 31 декабря 2024 года сообщила о заключении контрактов на поставку двум неназываемым заказчикам турбовинтовых учебно-боевых самолетов EMB-314 (A-29) Super Tucano. Один из этих неназванных заказчиков должен получить шесть самолетов Super Tucano с поставкой в 2026 году. По широко распространенному мнению, этим заказчиком являются Филиппины, ранее уже приобретшие шесть самолетов Super Tucano, полученных в 2020 году. Относительно второго контракта Embraer заявила, что он заключен с новым заказчиком из Африки на четыре самолёта Super Tucano.