Войти
bmpd.livejournal.com

Узбекистан заказал два военно-транспортных самолёта Embraer C-390

759
0
0

Бразильская компания Embraer 27 декабря 2024 года сообщила о заключении контракта на поставку новому неназываемому заказчику двух средних военно-транспортных самолётов С-390 Millenium. Наблюдатели предполагают, что этим заказчиком является Узбекистан, о "близости к заключению контракта" с которым на продажу двух самолетов С-390 Embraer заявляла в мае 2024 года. Заявлено, что неназванный заказчик стал десятой страной, выбравшей для приобретения самолёты С-390.

Военно-транспортный самолёт Embraer C-390 Millenium (c) Embraer

Стоимость контракта официально не раскрывается, но Embraer добавила к своему портфелю заказов сумму в 240 млн долл, что, видимо, и является контрактной ценой.

Ранее, помимо самой Бразилии, самолеты С-390 выбрали для закупки еще восемь государств, в том числе твердые контракты подписали Португалия (заключила в 2019 году контракт на поставку пяти самолетов, первый из которых был поставлен в Португалию в октябре 2022 года, а второй - в 2024 году), Венгрия (контракт 2020 года на два самолета, первый из которых был поставлен в Венгрию в сентябре 2024 года), Южная Корея (контракт 2023 года на три самолета), Нидерланды и Австрия (заключили в июле 2024 года совместный контракт на приобретение пяти самолетов для ВВС Нидерландов и четырех самолетов для ВВС Австрии) и Чехия (подписала в октябре 2024 года контракт на два самолета), а предконтрактные соглашения заключили Швеция (точное количество планируемых к закупке неизвестно, до шести) и Словакия (на три самолёта). ВВС Бразилии первоначально заказали 28 самолетов С-390, но в 2021 году сократили контракт по финансовым причинам до 19 самолетов, из которых к настоящему времени поставлено семь. По заявлению Embraer, к настоящему времени общий налет построенных самолетов С-390 превысил 15,5 тысяч часов.

Кроме того, Embraer 30 и 31 декабря 2024 года сообщила о заключении контрактов на поставку двум неназываемым заказчикам турбовинтовых учебно-боевых самолетов EMB-314 (A-29) Super Tucano. Один из этих неназванных заказчиков должен получить шесть самолетов Super Tucano с поставкой в 2026 году. По широко распространенному мнению, этим заказчиком являются Филиппины, ранее уже приобретшие шесть самолетов Super Tucano, полученных в 2020 году. Относительно второго контракта Embraer заявила, что он заключен с новым заказчиком из Африки на четыре самолёта Super Tucano.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Бразилия
Венгрия
Нидерланды
Португалия
Словакия
Узбекистан
Филиппины
Чехия
Швеция
Южная Корея
Продукция
EMB-314
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 02:36
  • 3
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 04.01 01:34
  • 3
"Уралвагонзавод": в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий
  • 04.01 01:18
  • 4
Путин образовал Научно-экспертный совет безопасности РФ во главе с Шойгу
  • 04.01 00:49
  • 0
Ответ на "Уралвагонзавод: в подбитой на СВО западной технике нет прорывных технологий"
  • 03.01 23:27
  • 6832
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.01 20:58
  • 0
Ответ на "Как конфликт изменил украинцев (Foreign Affairs, США)"
  • 03.01 19:39
  • 0
Ответ на "NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения"
  • 03.01 16:38
  • 1
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 03.01 15:19
  • 1
"Это изменит ход войны". Что Россия впервые применила на фронте в 2024-м
  • 03.01 13:01
  • 0
Турецкий джокер
  • 03.01 07:23
  • 3
Испытания завершены: Россия включила систему ракетного предупреждения
  • 03.01 05:22
  • 1417
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 04:51
  • 1
Белоусов объяснил решение о создании войск беспилотных систем их возросшей ролью
  • 03.01 01:35
  • 7
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 03.01 01:14
  • 1
Снайперская винтовка Чукавина получит улучшенный глушитель