Швеция подписала соглашение о намерениях о закупке военно-транспортных самолётов Embraer C-390

9 ноября 2024 года министры обороны Бразилии и Швеции подписали соглашение о намерениях, согласно которому Бразилия приобретет дополнительное количество истребителей JAS-39E/F Gripen шведской группы Saab AB, а Швеция закупит средние военно-транспортные самолёты C-390 Millenium производства бразильской компании Embraer. Соглашение означает официальный выбор министерством обороны Швеции С-390 в качестве нового военно-транспортного самолёта для шведских ВВС.

Изображение среднего военно-транспортного самолета Embraer С-390 Millenium в окраске ВВС Швеции (с) Embraer

В соответствии с соглашением, Бразилия обязуется увеличить закупку истребителей Gripen на 25% по отношению к первоначальному соглашению 2014 года. Поскольку по контракту 2014 года Бразилия заказала 36 истребителей JAS-39E/F, а затем по дополнительному соглашению 2022 года еще четыре самолёта, то теперь, видимо, речь идет о закупке еще 9 или 10 самолетов Gripen. Стоимость этой закупки оценивается в 4 млрд бразильских реалов (692 млн долл.). Изготовление этих самолетов, видимо, будет осуществляться компанией Embraer, которая по контракту 2014 года должна построить и 15 из 36 изначально заказанных машин.

В 2022 году Saab AB и министрство обороны Бразилии вели переговоры о закупке Бразилией 26 дополнительных истребителей Gripen, однако в итоге пока что было согласовано, как видно, гораздо меньшее количество. Поставки истребителей Gripen по контракту 2014 года ведутся весьма низкими темпами из-за финансовых и производственных проблем бразильской стороны, и с 2020 года по настоящее время Бразилия получила лишь 9 самолетов, из которых восемь поставлены из Швеции и один собран из машинокомплекта Embraer. Сроки завершения поставок всех 36 самолетов уже перенесены с 2024 года (по контракту) на 2027 год, но есть сомнения, что и последний срок будет выдержан.

Что касается закупки С-390, то Швеция обязалась приобрести несколько (число точно не называлось) этих самолетов, имея целью замену эксплуатируемых сейчас в ВВС Швеции шести военно-транспортных самолетов Lockheed C-130H Hercules, возраст которых превышает 50 лет. В случае заключения контракта, Швеция станет седьмым иностранным заказчиком С-390 после Португалии (заключившей в 2019 году контракт на поставку пяти самолетов, первый из которых был поставлен в Португалию в октябре 2022 года, а второй - в 2024 году), Венгрии (контракт 2020 года на два самолета, первый из которых был поставлен в Венгрию в сентябре 2024 года), Южной Кореи (контракт 2023 года на три самолета), Нидерландов и Австрии (заключенный в июле 2024 года совместный контракт на приобретение пяти самолетов для ВВС Нидерландов и четырех самолетов для ВВС Австрии) и Чехии (подписанный в октябре 2024 года контракт на два самолета). ВВС Бразилии первоначально заказали 28 самолетов С-390, но в 2021 году сократили контракт по финансовым причинам до 19 самолетов, из которых к настоящему времени поставлено семь. По заявлению Embraer, к настоящему времени общий налет построенных самолетов С-390 превысил 15 тысяч часов.