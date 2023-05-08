ВВС Бразилии продолжают получать истребители JAS-39E Gripen

Как сообщили бразильские СМИ, 4 мая 2023 года в бразильский порт Навегантис (штат Санта-Катарина) были доставлены из Швеции на морском транспортном судне Mitiq под голландским флагом еще два новых одноместных серийных истребителя JAS-39E Gripen производства группы Saab AB, полученных военно-воздушными силами Бразилии. 5 мая оба этих самолета (бразильские бортовые номера "4105" и "4106") были выгружены с судна и утром 6 мая доставлены из порта наземным транспортом в аэропорт Навегантис, откуда они должны самостоятельно перелететь на предприятие бразильской компании Enbraer в Гавиан-Пейщоту, а затем - к месту постоянного базирования на авиабазу Анаполис близ столицы Бразилиа. Их поставка довела общее количество истребителей JAS-39E Gripen в ВВС Бразилии, где они имеют официальное обозначение F-39E, до семи единиц.

Выгрузка в бразильском порту Навегантис с транспортного судна Mitiq доставленного из Швеции седьмого полученного ВВС Бразилии истребителя JAS-39E Gripen (бразильский бортовой номер "4106"), 05.05.2023 (с) ВВС Бразилии

Напомним, что одноместный JAS-39E и двухместный JAS-39F Gripen являются "новым поколением" истребителей Saab JAS-39 Gripen (ранее обозначавшемся как Gripen NG), разрабатывавшимся Saab AB с 2007 года в инициативном порядке при поддержке министерства обороны Швеции. Самолеты Gripen NG по сравнению с машинами модификаций JAS-39A/B/C/D Gripen оснащены более мощным двигателем General Electric F414G (вместо F404G), максимальный взлетный вес Gripen NG увеличен с 14000 до 16000 кг, внутренний запас топлива увеличен на 40 процентов (за счет перемещения основных стоек шасси из фюзеляжа в крыло), что увеличило радиус действия, установлен новый комплекс бортового оборудования, включая РЛС Raven ES-05 с АФАР. Прототип-демонстратор модернизированного самолета Gripen Demo, переоборудованный из опытного двухместного JAS-39D (серийный номер 39-07), совершил первый полет в 2008 году. Затем в рамках программы НИОКР по теме Gripen NG Saab построила три летных прототипа JAS-39E (серийные номера 39-8, 39-9 и 39-10), первый из которых был поднят в воздух 15 июня 2017 года, а два других - в 2018 и 2019 годах.

В январе 2013 года правительство Швеции через шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets materielverk (FMV) заказало 60 одноместных истребителей JAS-39E новой постройки для ВВС Швеции, с завершением поставок к началу 2027 года. В марте 2014 года шведское министерство обороны объявило о решении приобрести еще 10 дополнительных JAS-39E, хотя до настоящего времени их заказ не формализован. Изначально планировалось, что в составе ВВС Швеции истребители JAS-39E полностью заменят нынеший парк самолетов JAS-39C/D Gripen (сейчас 74 одноместных JAS-39C и 24 двухместных JAS-39D), однако теперь шведы планируют сохранить до 60 истребителей JAS-39C/D (в том числе, видимо, все "спарки" JAS-39D) в строю минимум до 2035 года, тем самым увеличив общую численность истребителей в составе ВВС с 2026 года до 120-130 единиц.

Первый построенный на предприятии Saab AB в Линчёпинге формально серийный истребитель JAS-39E Gripen для ВВС Швеции (серийный номер 39-6002) совершил первый полет 3 декабря 2019 года, фактический данный борт является предсерийным и используется для государственных испытаний в испытательном центре FMV. В 2020 году были построены для ВВС Швеции два следующих самолета с серийными номерами 39-6003 и 39-6004, которые были переданы ВВС Швеции на церемонии в Линчёпинге 24 ноября 2021 года, одновременно с передачей четырех истребителей JAS-39E ВВС Бразилии. Фактические серийные поставки JAS-39E ВВС Швеции ожидаются с 2024 года.

В октябре 2014 года ВВС Бразилии подписали контракт по программе F-X2 контракт стоимостью 39,3 млрд. шведских крон (5,44 млрд долл.) на разработку и поставку с 2019 по 2024 годы 36 самолетов Gripen NG, причем в это число вошли как 28 одноместных истребителей JAS-39E, так и восемь двухместных JAS-39F - Бразилия стала первым и пока единственным заказчиком двухместной версии. Saab на своем шведском предприятии в Линчёпинге должна изготовить 13 из 36 заказаных Бразилией самолетов, в том числе 12 одноместных JAS-39E и один двухместный JAS-39F с плановым сроком сдачи в 2021 году, а также восемь машинокомплектов истребителей JAS-39E, которые должны быть собраны бразильской компанией на Embraer со сдачей в 2022 году. После этого сама Embraer в рамках совместного производства должна полностью построить 15 истребителей Gripen NG - восемь одноместных JAS-39E и семь двухместных JAS-39F, с планировавшейся сдачей ВВС Бразилии первого самолета JAS-39E полностью бразильской постройки в августе 2022 года, и первого JAS-39F - в сентябре 2023 года. Последний JAS-39F для Бразилии был запланирован к сдаче в ноябре 2024 года. Всего бразильские планы в перспективе простираются до приобретения 108-120 самолетов JAS-39E/F, которые в ВВС Бразилии получили обозначение F-39E и F.

Первый построенный для ВВС Бразилии на предприятии Saab в Линчёпинге истребитель JAS-39E стал первым вообще серийным (фактически предсерийным) самолетом этого типа (серийный номер 39-6001, бразильский бортовой номер "4100") и совершил первый полет 26 августа 2019 года. 20 сентября 2020 года данный самолет был доставлен в Бразилию на морском судне в Навегантес. С 24 сентября 2022 года этот борт используется для испытаний в специально созданном летно-испытательном центре Gripen (GFTC), расположенном на головном предприятии Embraer в Гавиан-Пейшоту (штат Сан-Паулу).

24 ноября 2021 года на церемонии в Линчёпинге ВВС Бразилии были переданы первые четыре действительно серийных JAS-39E с бортовыми номерами "4101", "4102", "4103" и "4104". Первые два из них были доставлены морским судном в порт Навегантес 2 апреля 2022 года, а два других - туда же на судне 25 сентября 2022 года. Эти четыре самолета первоначально также поступили в летно-испытательный центр GFTC в Гавиан-Пейшоту, однако 19 ноября 2022 года истребители "4103" и "4104" перелетели оттуда в состав первой строевой части ВВС Бразилии, начавшей получать Gripen - 1-й группы ПВО (1º GDA Jaguar), став первым оперативными JAS-39E в ее составе и обозначив начало ее перевооружения с истребителей Northrop F-5EM/FM Tiger II. В состав этой группы поступят и два полученных теперь следующих истребителя JAS-39E c бортовыми номерами "4105" и "4106".

Очевидно, что программа поставки самолетов Gripen по контракту 2014 года Бразилии идет с отставанием, и, с учетом планов сборки машин в Бразилии, скорее всего, растянется надолго - уже текущий откорректированный график предусматривает завершение поставки всех 36 самолетов в 2027 году, с началом поставки самолетов бразильской сборки в 2025 году. Сообщается также, что, видимо, все восемь "спарок" JAS-39F будут построены в Швеции. Однако 22 апреля 2022 года ВВС Бразилии подписали с Saab AB предварительное соглашение о приобретении еще четырех одноместных истребителей JAS-39E, доведя тем самым количество заказанных Gripen до 40 единиц. Эти дополнительные четыре самолета также должны быть построены Embraer. 1 августа 2022 года руководство Saab AB заявило о начале переговоров с ВВС Бразилии о поставке им еще 26 самолетов JAS-39E/F.

Выгрузка в бразильском порту Навегантис с транспортного судна Mitiq доставленных из Швеции шестого и седьмого полученных ВВС Бразилии истребителей JAS-39E Gripen (бразильские бортовые номера "4105" и "4106"), 05.05.2023 (с) ВВС Бразилии

Видео перевозки доставленных истребителей JAS-39E Gripen в Навигантисе из морского порта в аэропорт 06.05.2023 :