Первый истребитель JAS-39E Gripen для ВВС Швеции

Как сообщила 3 декабря 2019 года шведская группа Saab AB, совершил первый полет первый построенный на ее предприятии в Линчёпинге серийный истребитель JAS-39E Gripen NG для ВВС Швеции (серийный номер 39-6002). В последующем до конца года самолет должен быть передан шведскому оборонному закупочному ведомству Försvarets materielverk (FMV) для проведения государственных испытаний. Истребитель несет новую серую трехтонную "ломаную" схему камуфляжной окраски.

Первый построенный для ВВС Швеции серийный истребитель Saab JAS-39E Gripen NG (серийный номер 39-6002) (с) Saab AB

Это второй серийный истребитель JAS-39E "нового поколения" Gripen NG, построенный Saab AB - первым стал совершивший первый полет в Линчёпинге 26 августа 2019 года самолет JAS-39E, изготовленный для ВВС Бразилии (серийный номер 39-6001, будущий бразильский бортовой номер 4100).

В рамках программы НИОКР по теме Gripen NG Saab построила три летных прототипа JAS-39E (серийные номера 39-8, 39-9 и 39-10), первый из которых был поднят в воздух 15 июня 2017 года. Кроме того, для отработки части систем по программе Gripen NG и в качестве демонстратора используется модифицированный самолет JAS-39D (серийный номер 39-07).

В январе 2013 года правительство Швеции через FMV заказало 60 истребителей JAS-39E новой постройки для ВВС Швеции, с завершением поставок к началу 2027 года. В марте 2014 года шведское министерство обороны объявило о решении приобрести еще 10 дополнительных JAS-39E, однако пока что их закупка не утверждена. Ранее планировалось, что в составе ВВС Швеции истребители JAS-39E полностью заменят нынеший парк самолетов JAS-39C/D Gripen (сейчас 74 одноместных JAS-39C и 24 двухместных JAS-39D), однако, по последним сообщениям, сейчас шведы планируют сохранить большую часть истребителей JAS-39C/D в строю минимум до 2030-2035 годов, тем самым увеличив общую численность истребителей в составе ВВС с 2026 года до 120 единиц.

В октябре 2014 года ВВС Бразилии подписали контракт по программе F-X2 контракт стоимостью 39,3 млрд. шведских крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и поставку с 2019 по 2024 годы 36 самолетов Gripen NG, причем в это число войдут как 28 одноместных тстребителей JAS-39E, так и восемь двухместных JAS-39F. Saab на своем шведском предприятии в Линчёпинге должна изготовить 13 из 36 заказаных Бразилией самолетов, в том числе 12 одноместных JAS-39E и один двухместный JAS-39F со сдачей в 2021 году, а также восемь машинокомплектов истребителей JAS-39E, которые должны быть собраны бразильской компанией на Embraer со сдачей в 2022 году. После этого сама Embraer в рамках совместного производства должна полностью построить 15 истребителей Gripen NG - восемь одноместных JAS-39E и семь двухместных JAS-39F, со сдачей ВВС Бразилии первого самолета JAS-39E полностью бразильской постройки в августе 2022 года, и первого JAS-39F - в сентябре 2023 года. Последний JAS-39F для Бразилии запланирован к сдаче в ноябре 2024 года.

Всего бразильские планы в перспективе простираются до приобретения 108-120 самолетов JAS-39E/F. Истребитель JAS-39E также остается основным кандидатом для закупки новых боевых самолетов Швейцарией (от 22 до 40 единиц).