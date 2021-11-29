ВВС Швеции и Бразилии получили первые шесть серийных истребителей Saab JAS-39E Gripen

24 ноября 2021 года шведская группа Saab AB на своем предприятии в Линчёпинге официально представила первые шесть одноместных серийных истребителей новой модификации JAS-39E Gripen, предназначенных для передачи ВВС Швеции (два самолета) и ВВС Бразилии (четыре самолета), и объявила о начале "фазы поставки" этих самолетов обеим указанным заказчикам. В церемонии приняли участие командующий ВВС Швеции генерал-майор Карл-Йохан Эдстрем и командующий ВВС Бразилии лейтенант-бригадир авиации Карлос де Альмейда Баптиста Жуниор.

Восемь построенных на предприятии шведской группы Saab AB в Линчёпинге одноместных серийных истребителей новой модификации JAS-39E Gripen, предназначенных для передачи ВВС Швеции и ВВС Бразилии. На фото запечатлены один самолет для ВВС Швеции (в центре в камуфляжной окраске, предположительно, с серийным номером 39-6003) и семь для ВВС Бразилии, в то время как на церемонии 24.11.2021 было объявлено о передаче двух самолетов ВВС Швеции и четырех ВВС Бразилии (с) Saab AB

Напомним, что одноместный JAS-39E и двухместный JAS-39F Gripen являются "новым поколением" истребителей Saab JAS-39 Gripen (ранее обозначавшемся как Gripen NG), разрабатывавшимся Saab AB с 2007 года в инициативном порядке при поддержке министерства обороны Швеции. Самолеты Gripen NG по сравнению с машинами модификаций JAS-39A/B/C/D Gripen оснащены более мощным двигателем General Electric F414G (вместо F404G), максимальный взлетный вес Gripen NG увеличен с 14000 до 16000 кг, внутренний запас топлива увеличен на 40 процентов (за счет перемещения основных стоек шасси из фюзеляжа в крыло), что увеличило радиус действия, установлен новый комплекс бортового оборудования, включая РЛС Raven ES-05 с АФАР. Прототип-демонстратор модернизированного самолета Gripen Demo, переоборудованный из опытного двухместного JAS-39D (серийный номер 39-07), совершил первый полет в 2008 году. Затем в рамках программы НИОКР по теме Gripen NG Saab построила три летных прототипа JAS-39E (серийные номера 39-8, 39-9 и 39-10), первый из которых был поднят в воздух 15 июня 2017 года, а два других - в 2018 и 2019 годах.

В январе 2013 года правительство Швеции через шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets materielverk (FMV) заказало 60 одноместных истребителей JAS-39E новой постройки для ВВС Швеции, с завершением поставок к началу 2027 года. В марте 2014 года шведское министерство обороны объявило о решении приобрести еще 10 дополнительных JAS-39E, хотя до настоящего времени их заказ не формализован. Ранее планировалось, что в составе ВВС Швеции истребители JAS-39E полностью заменят нынеший парк самолетов JAS-39C/D Gripen (сейчас 74 одноместных JAS-39C и 24 двухместных JAS-39D), однако теперь шведы планируют сохранить до 50 истребителей JAS-39C/D (в том числе, видимо, все "спарки" JAS-39D) в строю минимум до 2035 года, тем самым увеличив общую численность истребителей в составе ВВС с 2026 года до 120 единиц.

Первый построенный на предприятии Saab AB в Линчёпинге формально серийный истребитель JAS-39E Gripen для ВВС Швеции (серийный номер 39-6002) совершил первый полет 3 декабря 2019 года, фактический данный борт является предсерийным и используется для государственных испытаний в испытательном центре FMV. В 2020 году были построены для ВВС Швеции два следующих самолета с серийными номерами 39-6003 и 39-6004, которые теперь и переданы ВВС Швеции на церемонии 24 ноября.

В октябре 2014 года ВВС Бразилии подписали контракт по программе F-X2 контракт стоимостью 39,3 млрд. шведских крон (5,4 млрд долл.) на разработку и поставку с 2019 по 2024 годы 36 самолетов Gripen NG, причем в это число вошли как 28 одноместных истребителей JAS-39E, так и восемь двухместных JAS-39F - Бразилия стала первым и пока единственным заказчиком двухместной версии. Saab на своем шведском предприятии в Линчёпинге должна изготовить 13 из 36 заказаных Бразилией самолетов, в том числе 12 одноместных JAS-39E и один двухместный JAS-39F с плановым сроком сдачи в 2021 году, а также восемь машинокомплектов истребителей JAS-39E, которые должны быть собраны бразильской компанией на Embraer со сдачей в 2022 году. После этого сама Embraer в рамках совместного производства должна полностью построить 15 истребителей Gripen NG - восемь одноместных JAS-39E и семь двухместных JAS-39F, со сдачей ВВС Бразилии первого самолета JAS-39E полностью бразильской постройки по плану в августе 2022 года, и первого JAS-39F - в сентябре 2023 года. Последний JAS-39F для Бразилии запланирован к сдаче в ноябре 2024 года. Всего бразильские планы в перспективе простираются до приобретения 108-120 самолетов JAS-39E/F, которые в ВВС Бразилии получили обозначение F-39E и F.

Первый построенный для ВВС Бразилии на предприятии Saab в Линчёпинге истребитель JAS-39E стал первым вообще серийным (фактически предсерийным) самолетом этого типа (серийный номер 39-6001, бразильский бортовой номер 4100) и совершил первый полет 26 августа 2019 года. В 2020 году данный самолет был доставлен в Бразилию, где используется для испытаний. Теперь ВВС Бразилии, согласно бразильским источникам, переданы первые четыре действительно серийных JAS-39E с бортовыми номерами 4101, 4102, 4103 и 4104. При этом на на опубликованном Saab снимке на аэродроме в Линчёпинге видны семь построенных для Бразилии JAS-39E. Сообщается, что в январе 2022 года четыре первых переданных самолета должны быть доставлены в Бразилию морским транспортом. Таким образом, программа поставки самолетов Бразилии идет с опозданием, и, с учетом планов сборки большей части машин в Бразилии, скорее всего, растянется надолго.

Построенные на предприятии шведской группы Saab AB в Линчёпинге одноместные серийные истребители новой модификации JAS-39E Gripen, предназначенные для передачи ВВС Швеции и ВВС Бразилии, 24.11.2021. На фото видны первые два самолета, изготовленные для ВВС Швеции (серийные номера 39-6002 и 39-6003) и шесть, изготовленных для ВВС Бразилии (с) Saab AB

Четыре из первых построенных на предприятии шведской группы Saab AB в Линчёпинге одноместных серийных истребителя новой модификации JAS-39E Gripen, предназначенных для передачи ВВС Швеции и ВВС Бразилии, в полете (с) Saab AB

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