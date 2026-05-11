Введен в строй малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800

8 мая 2026 года в Балтийске состоялась торжественная церемония подъема Военно-Морского Флага Российской Федерации и ввода в состав Балтийского флота малого ракетного корабля (МРК) "Буря" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 257. Корабль был построен АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (АО "Пелла") в Отрадном (Ленинградская область), и стал четвертым сданным ВМФ МРК проекта 22800 данного предприятия и восьмым введенным в строй кораблем данного типа.

Всего для ВМФ России на пяти различных предприятиях было начато строительство серии из 16 кораблей проекта 22800. МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") спроектирован АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен был сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Однако ввиду того, что МРК проекта 22800 оснащаются главной энергетической установкой в составе высокооборотных дизельных двигателей М507Д-1, то затруднения ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) по производству этих двигателей в требуемых объемах привели к тому, что серия проекта 22800 превратилась в долгострой, а уже спущенные на воду корпуса кораблей годами простаивают в ожидании этих двигателей.

Строительство первых семи МРК проекта 22800 с 2015 года осуществлялось ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (АО "Пелла"), которое в итоге сдало три первых корабля этого типа, вошедших в строй Балтийского флота - "Мытищи" (закладывался под наименованием "Ураган", переименован в 2018 году, заводской номер 251, введен в строй ВМФ 17 декабря 2018 года), "Советск" (закладывался под наименованием "Тайфун", заводской номер 252, введен в строй 12 октября 2019 года) и "Одинцово" (заводской номер 253, закладывался под наименованием "Шквал", введен в строй 21 ноября 2020 года).

Четвертый построенный на "Пелле" МРК "Буря" (заводской номер 257) был заложен 24 декабря 2016 года и спущен на воду 23 октября 2018 года. Однако корабль превратился в долгострой и был передан на заводские ходовые испытания на Балтике только в октябре 2022 года, сами испытания и доводка корабля затянулись еще на три с половиной года, и в результате "Буря" только теперь введен в строй ВМФ.

В затянувшейся из-за проблем с поставкой главных дизельных двигателей и проблем с финансированием вялотекущей достройке с неизвестными сроками окончания на заводе "Пелла" находятся три корабля проекта 22800 - "Козельск" (закладывался под наименованием "Шторм", заводской номер 254), "Охотск" (заводской номер 255) и "Вихрь" (заводской номер 256), - корпуса которых были построены на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым) и затем прибуксированы по внутренним водным путям на "Пеллу" для достройки в ноябре 2019 - мае 2020 года.

В августе 2016 года Министерство обороны России заключило контракт на строительство для ВМФ России пяти серийных малых ракетных кораблей проекта 22800 также с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск), с контрактными сроками сдачи в 2019-2021 годах. Поскольку керченский судостроительный завод "Залив" с конца 2014 года находится под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького, а ныне - под контролем головной структуры Зеленодольского ССЗ в виде АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (СКАБ) через структуру АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы", то строительство трех из пяти заказанных по данному контракту МРК было осуществлено в Керчи.

К настоящему времени из пяти заказанных Зеленодольскому заводу МРК проекта 22800 сданы четыре - построенные в Керчи "Циклон" (заводской номер 801, вошел в состав Черноморского флота 12 июля 2023 года) и "Амур" (заводской номер 803, введен в строй 26 августа 2024 года на Каспийском море) и построенные непосредственно на Зеленодольском ССЗ "Туча" (заводской номер 804, введен в строй 21 декабря 2024 года на Каспийском море) и "Тайфун" (заводской номер 805, введен в строй 28 августа 2025 года на Каспийском море).

Однако корабли зеленодольской/керченской постройки отличаются хроническим невезением. 19 мая 2024 года МРК "Циклон" был потоплен в Севастополе оперативно-тактическими ракетами ATACMS, выпущенными вооруженными силами Украины. Второй строившийся в Керчи МРК "Аскольд" (заводской номер 802) вышел на заводские ходовые испытания в октябре 2022 года. Однако 4 ноября 2023 года еще не введенный в строй "Аскольд", находясь у стенки завода "Залив" в Керчи, получил тяжелые повреждения в результате попадания выпущенной вооруженными силами Украины авиационной крылатой ракеты Scalp-EG. В настоящее время корабль находится на заводе "Залив" в восстановительном ремонте, срок окончания которого неизвестен.

В октябре-декабре 2025 года МРК "Амур" был переведен по внутренним водным путям с Каспийского моря на Балтийское море. По неподтвержденной информации сетевых источников, 3 мая 2026 года "Амур" был сильно поврежден ударами украинских барражирующих боеприпасов в порту Приморск Ленинградской области. Также, по неподтвержденной информации сетевых источников, 7 мая 2026 года МРК "Туча" был поврежден ударами украинских барражирующих боеприпасов у Каспийска в Каспийском море.

Еще четыре МРК проекта 22800 строятся по контракту от августа 2018 года на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре, где они были заложены в 2019-2020 годах - "Ржев", "Удомля", "Шторм" (закладывался под наименованием "Павловск") и "Ураган" (закладывался под наменованием "Уссурийск") (заводские номера с 201 по 204). Спуск на воду первых двух из них "Ржев" и "Удомля" был осуществлен 27 сентября 2023 года. В октябре 2024 года МРК "Ржев" (заводской номер 201) был прибуксирован из Комсомольска-на-Амуре на сдаточную базу в Владивосток и 18 декабря 2025 года начал во Владивостоке заводские ходовые испытания.

Наконец, еще два корабля проекта 22800 были одновременно заказаны АО "Восточная верфь" (Владивосток) со сдачей по 2023 год. Контракт на постройку двух данных МРК на Восточной верфи был, однако, аннулирован в 2020 году.

Введенный в строй Балтийского флота малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 257. Балтийск. 08.05.2026 (с) Пресс-служба Балтийского флота и rg.ru