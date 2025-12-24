Начаты заводские ходовые испытания малого ракетного корабля "Ржев" проекта 22800

Сообщают, что 18 декабря 2025 года из Владивостока впервые вышел в море на заводские ходовые испытания первый построенный на Дальнем Востоке малый ракетный корабль "Ржев" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 201. Корабль был построен на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Комсомольске-на-Амуре и в октябре 2024 года был прибуксирован на сдаточную базу этого предприятия во Владивостоке, но приступил к испытаниям только теперь.

"Ржев" строится в соответствии с контрактом, заключенным 22 августа 2018 года Министерством обороны России на постройку шести малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800, которые предназначены для Тихоокеанского флота. Четыре из них должны быть построены на ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) со сдачей по 2026 год, и два корабля были заказаны АО "Восточная верфь" (Владивосток) со сдачей по 2023 год. Контракт на постройку двух кораблей на Восточной верфи был, однако, аннулирован в 2020 году.

Первые два тихоокеанских МРК проекта 22800 "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 с заводскими номерами 201 и 202 были заложены на АСЗ 1 июля 2019 года и спущены на воду 27 сентября 2023 года. В октябре 2024 года МРК "Ржев" был прибуксирован из Комсомольска-на-Амуре на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке, где теперь начал испытания. Третий корабль данного проекта "Уссурийск" (затем был переименован в "Ураган") с заводским номером 204 был заложен на АСЗ 26 декабря 2019 года, а четвертый "Павловск" (затем был переименован в "Шторм") с заводским номером 203 был заложен 29 июля 2020 года.

На церемонии закладки МРК "Уссурийск" 26 декабря 2019 года директор АСЗ Владимир Кулаков заявлял, что сдать заказанные заводу малые ракетные корабли планируется раньше контрактных сроков: не к 2026 году, как планировалось изначально, а два заложенных первыми МРК "Ржев" и "Удомля" - в 2023 году, и ещё два - "Уссурийск" и "Павловск", - в 2024 году. Реально, как и следовало ожидать, строительство этих кораблей на АСЗ сильно затянулось.

Таким образом, всего для ВМФ России на пяти различных предприятиях ведется строительство серии из 16 кораблей проекта 22800. МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") спроектирован АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен был сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Однако ввиду того, что МРК проекта 22800 оснащаются главной энергетической установкой в составе высокооборотных дизельных двигателей М507Д-1, то затруднения ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) по производству этих двигателей в требуемых объемах привели к тому, что серия проекта 22800 превратилась в долгострой, а уже спущенные на воду корпуса кораблей годами простаивают в ожидании этих двигателей.

Строительство первых семи МРК проекта 22800 с 2015 года осуществляется ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (АО "Пелла"), которое к настоящему времени сдало три первых корабля этого типа, вошедших в строй Балтийского флота - "Мытищи" (закладывался под наименованием "Ураган", переименован в 2018 году, заводской номер 251, введен в строй ВМФ 17 декабря 2018 года), "Советск" (закладывался под наименованием "Тайфун", заводской номер 252, введен в строй 12 октября 2019 года) и "Одинцово" (заводской номер 253, закладывался под наименованием "Шквал", введен в строй 21 ноября 2020 года). Четвертый построенный на "Пелле" МРК "Буря" (заводской номер 257) был передан на заводские ходовые испытания на Балтике в октябре 2022 года, но до сих пор не сдан ВМФ.

В затянувшейся из-за проблем с поставкой главных дизельных двигателей и проблем с финансированием вялотекущей достройке с неизвестными сроками окончания на заводе "Пелла" находятся три корабля проекта 22800 - "Козельск" (закладывался под наименованием "Шторм", заводской номер 254), "Охотск" (заводской номер 255) и "Вихрь" (заводской номер 256), - корпуса которых были построены на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым) и затем прибуксированы по внутренним водным путям на "Пеллу" для достройки в ноябре 2019 - мае 2020 года.

В августе 2016 года Министерство обороны России заключило контракт на строительство для ВМФ России пяти серийных малых ракетных кораблей проекта 22800 также с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск), с контрактными сроками сдачи в 2019-2021 годах. Поскольку керченский судостроительный завод "Залив" с конца 2014 года находится под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького, а ныне - под контролем головной структуры Зеленодольского ССЗ в виде АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (СКАБ) через структуру АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы", то строительство трех из пяти заказанных по данному контракту МРК было осуществлено в Керчи.

К настоящему времени из пяти заказанных Зеленодольскому заводу МРК проекта 22800 сданы четыре - построенные в Керчи "Циклон" (заводской номер 801, вошел в состав Черноморского флота 12 июля 2023 года) и "Амур" (заводской номер 803, введен в строй 26 августа 2024 года на Каспийском море) и построенные непосредственно на Зеленодольском ССЗ "Туча" (заводской номер 804, введен в строй 21 декабря 2024 года на Каспийском море) и "Тайфун" (заводской номер 805, введен в строй 28 августа 2025 года на Каспийском море). 19 мая 2024 года МРК "Циклон" был потоплен в Севастополе оперативно-тактическими ракетами ATACMS, выпущенными вооруженными силами Украины. Второй строившийся в Керчи МРК "Аскольд" (заводской номер 802) вышел на заводские ходовые испытания в октябре 2022 года. Однако 4 ноября 2023 года еще не введенный в строй "Аскольд", находясь у стенки завода "Залив" в Керчи, получил тяжелые повреждения в результате попадания выпущенной вооруженными силами Украины авиационной крылатой ракеты Scalp-EG. В настоящее время корабль находится на заводе "Залив" в восстановительном ремонте, срок окончания которого неизвестен.

Стоит отметить, что первоначально, предположительно, все пять кораблей проекта 22800, заказанные Зеленодольскому ССЗ, предназначались для Тихоокеанского флота. Однако согласно заявлению тогдашнего Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова на церемонии подъема флага на МРК "Циклон" 12 июля 2023 года, все эти пять кораблей были перечислены в состав Черноморского флота.

