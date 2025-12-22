Хорватия закупает 155-мм/52 самоходные гаубицы CAESAR Mk 2

8 декабря 2025 года в Елисейском дворце в Париже в присутствии премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича и президента Франции Эммануэля Макрона министр обороны Хорватии Иван Анушич и министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен подписали межправительственный контракт на закупку Хорватией 18 самоходных гаубиц CAESAR Mk 2 (NG) калибра 155-мм/52 на колёсном шасси 6х6, производимых французским отделением объединения KNDS (KNDS France, бывшая группа Nexter Systems). Одновременно сторонами было подписано соглашение о намерениях относительно модернизации 12 ранее приобретенных Хорватией истребителей Dassault Rafale варианта F3-R (полученных в 2023-2024 годах) до уровня F4.

Один из опытных образцов 155-мм/52 самоходной гаубицы KNDS CAESAR Mk 2 (NG) на колёсном шасси 6х6 в экспозиции оборонно-промышленной выставки Eurosatory 2024. Ле Бурже (Франция), 17.06.2024 (с) Nicholas Drummond

Совместная закупка самоходных гаубиц CAESAR Mk 2 осуществляется через Главное управление вооружений (DGA) министерства вооруженных сил Франции, которое заключает контракты на эти САУ не только для вооруженных сил Франции, но и от имени и в интересах других заинтересованных стран. В июне 2024 года было подписано рамочное соглашение министерства вооруженных сил Франции и министерств обороны Хорватии и Эстонии о совместной закупке САУ CAESAR у KNDS France. В мае 2025 года к этому соглашению присоединились Болгария, Словения и Португалия (Болгария пока что не заключила контрактов на закупку данной САУ).

Также министр обороны Хорватии Иван Анушич и генеральный директор KNDS Николас Миллион подписали в Сатори прямой контракт на закупку дополнительного комплекта оборудования и имущества для приобретаемых Хорватией самоходных гаубиц CAESAR Mk 2. Дополнительный комплект включает средства наблюдения и целеуказания, систему управления огнем и около 90 различных машин, включая 15 колесных бронированных машин VBMR-L Serval 4x4, а также другое оборудование. Следует отметить, что Хорватия стала первым иностранным заказчиком бронированных машин VBMR-L Serval после французской армии.

Общая стоимость контрактов на закупку Хорватией 18 самоходных гаубиц CAESAR Mk 2, включая базовый и дополнительный пакеты, составляет 328,089 млн евро. Финансирование закупки САУ CAESAR Mk 2 Хорватией осуществляется за счет средств, выделяемых ей в рамках программы ЕС по срочному льготному кредитованию для укрепления оборонного потенциала SAFE (Security Action for Europe). Всего Хорватии в рамках первого этапа этой программы планируется выделить 1,7 млрд евро, из которых 1,14 млрд евро будет направлено на реализацию контракта на закупку 44 танков Leopard 2A8. Поставка САУ CAESAR Mk 2 армии Хорватии запланирована на 2030 год.

Французская армия к настоящему времени заказала 109 САУ CAESAR Mk 2 с началом поставок в 2026 году. Хорватия стала пятым заказчиком модифицированной САУ CAESAR NG (CAESAR Mk 2), заказанной к настоящему времени также вооруженными силами Франции (109 единиц), Бельгии (28), Литвы (48) и Португалии (36).

В рамках реализации средств, выделяемых Хорватии ЕС по программе SAFE, министерство обороны Хорватии 17 декабря 2025 года подписало в Праге дополнение к рамочному соглашению министерств обороны Чехии и Словакии о приобретении военных грузовых автомобилей Tatra у чешской компании Tatra Defence Systems. Подписанная поправка к рамочному соглашению позволяет Хорватии заказать до 420 военных грузовиков Tatra T815-7 в исполнениях 6х6 и 8х8 в период до 2030 года. На эту закупку выделяется 212,287 млн евро из фондов SAFE. Одновременно был заключен первый твердый контракт на поставку вооруженным силам Хорватии в 2026 году первых 98 военных грузовиков Tatra T815-7 (78 машин в исполнении 6х6 и 20 машин в исполнении 8х8) общей стоимостью 49,796 млн евро.

Подписание министерством обороны Хорватии дополнительного контракта с объединением KNDS на закупку дополнительного комплекта оборудования и имущества для приобретаемых Хорватией 155-мм/52 самоходных гаубиц CAESAR Mk 2, включая 15 колесных бронированных машин VBMR-L Serval 4x4. Сатори (Франция), 08.12.2025 (с) министерство обороны Хорватии