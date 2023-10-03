Хорватия получила первый истребитель Rafale

2 октября 2023 года на французской авиабазе Мон-де-Марсан состоялась официальная церемония передачи военно-воздушным силам Хорватии первого истребителя Dassault Rafale, из 12 заказанных по контракту 2021 года. Двухместный истребитель Rafale B c хорватским бортовым номером "170" является бывшим самолетом ВКС Франции с бортовым номером "315".

Первый полученный ВВС Хорватии истребитель Dassault Rafale, из 12 заказанных по контракту 2021 года - двухместный самолет Rafale B c хорватским бортовым номером "170", который является бывшим самолетом ВКС Франции. Мон-де-Марсан (Франция). 02.10.2023 (с) министерство обороны Хорватии

Напомним, что в ноябре 2021 года был подписан межправительственный контракт на приобретение Хорватией 12 многофункциональных истребителей Dassault Rafale модификации F3R из наличия ВКС Франции (десяти одноместных Rafale C и двух двухместных Rafale B). Стоимость контракта составляет 999 млн евро (с НДС). В настоящее время к передаче Хорватии подготовлен и второй самолет Rafale B c хорватским бортовым номером "171". Передача первых шести самолетов (включая оба Rafale B) должна вестись с октября темпом один самолет в месяц, и первые шесть машин должны прибыть в Хорватию в мае 2024 года. После этого во второй половине 2024 года темпом один самолет в месяц должна быть произведена передача остальных шести истребителей, которые должны прибыть в Хорватию в конце 2024 или начале 2025 года. По условиям соглашения, во Франции проходят 18-месячную подготовку 80 хорватских военнослужащих летного и наземного состава. Хловатские летчики начали полеты на самолетах Rafale во Франции в мае.

Сообщалось, что соглашение предусматривало "удобную рассрочку платежей". включая, помимо поставки 12 самолетов Rаfale из наличия ВКС Франции, также наземный тренажер, "базовый" (видимо,минимальный) комплект вооружения, наземное и испытательное оборудование, запчасти, обучение персонала по принципу "обучения инструкторов", всестороннюю поддержку со стороны уполномоченных представителей производителей на срок три года, и 12 месяцев гарантии на каждый поставленный самолет, двигатель и другое оборудование и запасные части. Закупаемые самолеты Rafale поступают из наличия ВКС Франции, имея возраст не более 10 лет. Перед поставкой самолеты проходят ремонт и доработку до стандарта F3R.

Выбор самолетов Rafale был сделан правительством Хорватии в мае 2021 года по итогам длительно тянущегося тендера по закупку новых истребителей для замены состоящих на вооружении ВВС Хорватии старых истребителей МиГ-21бис советского производства, получивших скандальную известность после перипетий ремонта на Украине. Данные МиГ-21бис должны быть окончательно сняты с вооруженния ВВС Хорватии в 2024 году.

Для замены проданных Хорватии из наличия 12 истребителей Rafale для ВКС Франции заказаны 12 самолетов Rafale F4 новой постройки, однако, они будут поставлены министерству вооруженных сил Франции только в 2026-2027 годах.

Первый полученный ВВС Хорватии истребитель Dassault Rafale, из 12 заказанных по контракту 2021 года - двухместный самолет Rafale B c хорватским бортовым номером "170", который является бывшим самолетом ВКС Франции. Мон-де-Марсан (Франция). 02.10.2023 (с) министерство обороны Хорватии

Второй предназначенный ВВС Хорватии истребитель Dassault Rafale, из 12 заказанных по контракту 2021 года - двухместный самолет Rafale B c хорватским бортовым номером "171", который является бывшим самолетом ВКС Франции с бортовым номером "318". Сен-Дизье (Франция), сентябрь 2023 года (с) bnn.network

Видео: