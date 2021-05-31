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Правительство Хорватии официально одобрило закупку истребителей Rafale

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На своем заседании 28 мая 2021 года правительство Хорватии официально приняло решение о закупке 12 французских истребителей Dassault Rafale (десяти одноместных и двух двухместных) модификации F3R по итогам международного конкурса по хорватской программе выбора нового многофункционального истребителя Multi-Role Fighter Aircraft (MRFA).

Официальное объявление правительством Хорватии решения о закупке 12 французских истребителей Dassault Rafale F3R по итогам международного конкурса по хорватской программе выбора нового многофункционального истребителя Multi-Role Fighter Aircraft (MRFA). Загреб, 28.05.2021 (с) правительство Хорватии

В пресс-релизе правительства Хорватии сообщается, что межправительственное соглашение с Францией о закупке истребителей Rafale должно быть заключено до конца 2021 года. Французское предложение имеет стоимость 999 млн евро и предусматривает "удобную рассрочку платежей". включая, помимо 12 самолетов из наличия ВКС Франции, также наземный тренажер, "базовый" [видимо,минимальный] комплект вооружения, наземное и испытательное оборудование, запчасти, обучение персонала по принципу "обучения инструкторов", всестороннюю поддержку со стороны уполномоченных представителей производителей на срок три года, и 12 месяцев гарантии на каждый поставленный самолет, двигатель и другое оборудование и запасные части.

Напомним, что ранее 20 мая 2021 года хорватские СМИ сообщили, что правительство Хорватии по рекомендации состоявшегося в тот же день заседания Совета обороны Хорватии, приняло решение о приобретении 12 французских истребителей Dassault Rafale из наличия ВВС Франции, доработанных до стандарта F3R, и о вступлении с французской стороной в предконтрактные переговоры по данному вопросу. Однако официальное публичное оглашение этого решения было отложено до заседания правительства 28 мая.

Сообщалось, что закупаемые самолеты Rafale должны поступить из наличия ВКС Франции и иметь возраст не более 10 лет. В случае заключения контракта до конца 2021 года, первые шесть самолетов будут поставлены Хорватии в 2024 году, а еще шесть - в 2025 году.\

Выбор самолетов Rafale, предложенных Францией, был сделан по итогам длительно тянущегося хорватского тендера по закупку новых истребителей для замены состоящих на вооружении ВВС Хорватии старых истребителей МиГ-21бис советского производства, получивших скандальную известность после перипетий ремонта на Украине. Данные МиГ-21бис должны быть окончательно сняты с вооруженния ВВС Хорватии в 2024 году.

Вопрос о приобретении Хорватией новых истребителей западного производства тянется с 2003 года, но перешел в реальную плоскость только с 2015 года. Первый международный тендер на закупку 12 истребителей был объявлен Хорватией в 2017 году, когда рассматривались предложения США (12 новых истребителей Lockheed Martin F-16V Block 70/72), Израиля, Греции (в обеих случаях истребителей Lockheed Martin F-16 из наличия), Швеции (на истребитель Saab JAS-39C/D Gripen новой постройки) и Южной Кореи (на самолет KAI FA-50). В результате в марте 2018 году было принято решение о закупке 12 истребителей F-16C/D Block 30 Fighting Falcon (Barak) из наличия ВВС Израиля на сумму 493 млн долл, однако в итоге США не дали разрешения Израилю на поставку этих самолетов Хорватии.

Это вынудило хорватскую сторону возобновить тендер по программе, именуемой Multi-Role Fighter Aircraft (MRFA), в июле 2019 года. Окончательные предложения по нему были поданы в ноябре 2020 года и теперь фигурировали предложения, представленные правительствами США (F-16V Block 70 новой постройки), Израиля (снова F-16C/D Block 30 из наличия, но с модернизацией), Франции (Rafale F3R из наличия) и Швеции (JAS-39C/D Gripen новой постройки). Сообщается, что на финальном этапе выбор делался из американского и французского предложений, при этом предложение США было гораздо более дорогостоящим.

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