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bmpd.livejournal.com

Хорватия выбрала французские истребители Rafale

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Как сообщила 20 мая 2021 года хорватская газета "Jutarnji list" со ссылкой на "хорошо информированные источники", правительство Хорватии по рекомендации состоявшегося в тот же день заседания Совета обороны Хорватии, приняло решение о приобретении 12 французских истребителей Dassault Rafale из наличия ВВС Франции, доработанных до стандарта F3R, и о вступлении с французской стороной в предконтрактные переговоры по данному вопросу.

Истребитель Dassault Rafale ВВС Франции (с) Nir Ben-yosef

Сообщается, что закупаемые самолеты Rafale должны иметь возраст не более 10 лет. Общая стоимость предполагаемого контракта составит "чуть менее 1 млрд евро", включая вооружение и различное оборудование, а также обучение. В случае заключения контракта до конца 2021 года, первые шесть самолетов будут поставлены Хорватии в 2024 году, а еще шесть - в 2025 году.

Выбор самолетов Rafale, предложенных Францией, был сделан по итогам длительно тянущегося хорватского тендера по закупку новых истребителей для замены состоящих на вооружении ВВС Хорватии старых истребителей МиГ-21бис советского производства, получивших скандальную известность после перипетий ремонта на Украине.

Вопрос о приобретении Хорватией новых истребителей западного производства тянется с 2003 года, но перешел в реальную плоскость только с 2015 года. Первый международный тендер на закупку 12 истребителей был объявлен Хорватией в 2017 году, когда рассматривались предложения США (12 новых истребителей Lockheed Martin F-16V Block 70/72), Израиля, Греции (в обеих случаях истребителей Lockheed Martin F-16 из наличия), Швеции (на истребитель Saab JAS-39C/D Gripen новой постройки) и Южной Кореи (на самолет KAI FA-50). В результате в марте 2018 году было принято решение о закупке 12 истребителей F-16C/D Block 30 Fighting Falcon (Barak) из наличия ВВС Израиля на сумму 493 млн долл, однако в итоге США не дали разрешения Израилю на поставку этих самолетов Хорватии.

Это вынудило хорватскую сторону возобновить тендер. Окончательные предложения по нему были поданы в ноябре 2020 года и теперь фигурировали предложения, представленные правительствами США (F-16V Block 70/72 новой постройки), Израиля (снова F-16C/D Block 30 из наличия, но с модернизацией), Франции (Rafale F3R из наличия) и Швеции (JAS-39C/D Gripen новой постройки). Сообщается, что на финальном этапе выбор делался из американского и французского предложений, при этом предложение США было гораздо более дорогостоящим.

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Израиль
США
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Южная Корея
Продукция
F-16
FA-50
Gripen NG
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МиГ-21
Компании
Dassault
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Проекты
2020-й год
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