Португалия приобретёт самоходные гаубицы CAESAR Mk 2

26 октября 2024 года командование сухопутных войск Португалии подписало с Главным управлением вооружений (Direction générale de l’armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции протокол о намерениях относительно приобретения Португалией в период до 2034 года 36 самоходных гаубиц CAESAR NG (CAESAR Mk 2) калибра 155-мм/52 на колесном шасси, изготовливаемых французским отделением KNDS France франко-германского объединения KNDS.

Подписание протокола о намерениях относительно приобретения Португалией 36 самоходных гаубиц CAESAR NG (CAESAR Mk 2) калибра 155-мм/52 производства французского отделения KNDS France франко-германского объединения KNDS. На заднем плане представлена самоходная гаубица в исполнении CAESAR Mk 1. Гуарда (Португалия), 26.10.2024 (с) сухопутные войска Португалии

Данная закупка будет осуществлена в соответствии с принятым в Португалии законом о военном программировании, который вступит в силу в 2026 году и предусматривает доведение военных расходов страны с 2029 года до требуемого НАТО уровня в 2% ВВП.

Португалия таким образом станет четвёртым заказчиком модифицированной САУ CAESAR NG (CAESAR Mk 2), заказанной к настоящему времени также вооруженными силами Франции (109 единиц), Бельгии (28) и Литвы (18). Серийное производство системы в данном исполнении будет начато KNDS France в 2026 году.

Предполагается, что в португальской армии САУ CAESAR Mk 2 cоставят единый однородный парк артиллерийских систем в составе всех трех действующих артиллерийских дивизионов. Сейчас армия Португалии имеет в строю 18 самоходных гаубиц М109А5 калибра 155-мм/39 в составе артиллерийского дивизиона Механизированной бригады, 12 старых буксируемых 155-мм гаубиц М114А1 в составе артиллерийского дивизиона Интервенционной бригады и 18 буксируемых 105-мм гаубиц М119 в составе артиллерийского дивизиона Бригады быстрого реагирования.