Литва подписала контракт на закупку во Франции 18 самоходных гаубиц CAESAR Mk II

29 декабря 2022 года во время визита в Париж министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас подписал с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню контрактные соглашения о присоединении Литвы к программе разработки новой 155-мм/52 колёсной самоходной гаубицы CAESAR Mk II, реализуемой под эгидой Главного управления вооружений (Direction générale de l'armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции, и о приобретении 18 единиц CAESAR Mk II для литовских вооруженных сил. Их поставка Литве должна быть произведена в 2027 году.

Рендерное изображение французской 155-мм/52 перспективной колёсной самоходной гаубицы Nexter CAESAR Mk II (c) Nexter Systems

Ранее 13 июня 2022 года министрами военных ведомств обеих стран было подписано соглашение о намерениях относительно присоединения Литвы к программе разработки самоходной гаубицы CAESAR Mk II и закупки Литвой 18 единиц. Теперь литовская сторона сообщает, что стоимость данного проекта, включая закупку 18 САУ, оценивается для нее от 110 до 150 млн евро.

Заявлено, что в литовской армии закупаемые САУ CAESAR Mk II должны поступить на замену устаревших буксируемых 105-мм гаубиц М101 (переданных в свое время Данией) в артиллерийском дивизионе мотопехотной бригады "Жемайтия", дислоцированной в Клайпеде.

Напомним, что французская группа Nexter Systems в феврале 2022 года получила контракт французского DGA на разработку модернизированного варианта "нового поколения" 155-мм/52 самоходной гаубицы CAESAR на колесном шасси 6х6, получившего обозначение CAESAR Mk II (CAESAR NG). Контракт на проведение ОКР и испытаний рассчитан на четыре года, после чего CAESAR Mk II должна быть готова к серийному производству с 2026 года. Тогда же DGA выдало и контракт на серийное производство для французской армии 33 первых САУ CAESAR Mk II, общая стоимость обеих контрактов составляет 600 млн евро. В дальнейшем, видимо, планируется заменить во французской армии все имеющиеся САУ CAESAR "первого поколения" на версию CAESAR Mk II, получив суммарно 109 систем.

В мае 2022 года министерство обороны Бельгии заключило контракт на сумму 62 млн евро на закупку девяти CAESAR Mk II c поставкой в 2027 году. В июне 2022 года министерство обороны Бельгии заявило о намерении заказать еще 19 САУ CAESAR Mk II, с доведением их общего количества до 28.

Сообщалось, что CAESAR Mk II нового поколения сохраняет основную конфигурацию артиллерийской системы CAESAR на автомобильном колесном шасси Renault (Arquus) Sherpa 5 (6x6), а основные улучшения должны касаться защиты экипажа и подвижности. С этой целью на модернизированной САУ будет установлена разработанная Nexter бронированная кабина с улучшенной баллистической и противоминной защитой, отвечающей уровню STANAG 4569 Level 2. Компания Arquus (бывшая Renault Trucks Defense) полностью переработает ходовую часть машины. CAESAR Mk II будет оснащена новым дизельным двигателем мощностью 460 л.с. (по сравнению с 215 л.с. ранее), новой автоматической коробкой передач и новым усиленным шасси c новыми защищенными шинами. Также CAESAR Mk II получит последнюю версию программного обеспечения для системы управления огнем, а кабина будет подготовлена ​​для установки новой радиостанции Thales CONTACT.

Инфографика французской 155-мм/52 перспективной колёсной самоходной гаубицы Nexter CAESAR Mk II (c) министерство национальной обороны Литвы