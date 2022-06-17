Литва приобретет 18 самоходных гаубиц CAESAR Mk II

13 июня 2022 года министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас подписал с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню соглашение о намерениях относительно присоединения Литвы к программе разработки новой 155-мм/52 самоходной гаубицы CAESAR Mk II, реализуемой под эгидой Главного управления вооружений (Direction générale de l'armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции, и закупки 18 единиц CAESAR Mk II для литовских вооруженных сил.

Проектное изображение 155-мм/52 самоходной гаубицы Nexter CAESAR Mk II (с) Nexter

Сообщено, что техническое соглашение об участии министерства национальной обороны Литвы в программе разработки CAESAR Mk II планируется подписать до 30 июля, параллельно литовской стороной готовится контракт с производителем системы - французской группой Nexter, производящей также боеприпасы.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что "приобретение во Франции артиллерийской системы нового поколения CAESAR Mk II станет крупнейшим проектом вооруженных сил Литвы с Францией в истории, который значительно укрепит обороноспособность вооруженных сил Литвы. Война на Украине показала, что усиление возможности ведения огня с закрытых позиций необходимо, поэтому предоставление этой возможности литовской армии жизненно необходимо для нас. Мы не можем ждать новой войны".

Также заявлено, что в литовской армии закупаемые САУ CAESAR Mk II должны поступить на замену устаревших буксируемых 105-мм гаубиц М101 (переданных в свое время Данией) в артиллерийском дивизионе мотопехотной бригады "Жемайтия", дислоцированной в Клайпеде.

Напомним, что французская группа Nexter в феврале 2022 года получила контракт французского DGA разработку модернизированного варианта "нового поколения" 155-мм/52 самоходной гаубицы CAESAR на колесном шасси 6х6, получившего обозначение CAESAR Mk II (CAESAR NG). Контракт на проведение ОКР и испытаний рассчитан на четыре года, после чего CAESAR Mk II должна быть готова к серийному производству. Тогда же DGA выдало и контракт на серийное производство для французской армии 33 первых САУ CAESAR Mk II, общая стоимость обеих контрактов составляет 600 млн евро. В мае 2022 года министерство обороны Бельгии заключило контракт на сумму 62 млн евро на закупку девяти CAESAR Mk II c поставкой в 2027 году.

Сообщалось, что CAESAR Mk II нового поколения сохраняет основную конфигурацию артиллерийской системы CAESAR на автомобильном колесном шасси Arquus Sherpa 5 (6x6), а основные улучшения должны касаться защиты экипажа и подвижности. С этой целью на модернизированной САУ будет установлена разработанная Nexter бронированная кабина с улучшенной баллистической и противоминной защитой, отвечающей уровню STANAG 4569 Level 2. Компания Arquus (бывшая Renault Trucks Defense) полностью переработает ходовую часть машины. CAESAR Mk II будет оснащена оснащен новым дизельным двигателем (мощностью 460 л.с., по сравнению с 215 л.с. ранее), новой автоматической коробкой передач и новым шасси. Также CAESAR Mk II получит последнюю версию программного обеспечения для системы управления огнем, а кабина будет подготовлена ​​для установки новой радиостанции Thales CONTACT.