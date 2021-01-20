Первый контракт на бронированные машины Serval для французской армии

15 января 2021 года было сообщено, что еще 23 декабря 2020 года Главное управление вооружений (Direction Générale de l’Armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции выдало консорциуму французских компаний Nexter Systems и Texelis контракт на поставку французской армии первых 364 cерийных многоцелевых бронированных машин Serval с колесной формулой 4x4, также обозначаемых VBMR Leger (Véhicule blindé multi-rôles).

Новая французская бронированная машина Nexter Serval (VBMR Leger) (с) Nexter

364 машины Serval заказаны в трех вариантах - патрульном (фактически бронетранспортера), разведывательном и cвязи. Первые 108 машин Serval по контракту должны быть поставлены в 2022 году - 12 в первом полугодии и 96 во втором полугодии, все они будут выполнены в патрульном варианте.

Всего французской армией планируется приобретение 489 машин Serval к концу 2025 года, и 978 машин Serval к 2030 году, причем планируется создать еще минимум два варианта машины (санитарный и РЭБ), в дальнейшем возможна разработка еще нескольких вариантов (командирский, инженерный, машины передовых артиллерийских наблюдателей). В перспективе возможна закупка до 2000 единиц Serval для полной замены во французской армии бронетранспортеров VAB (4х4) и части легких бронированных машин VBL (БТР VAB подлежат замене также новыми бронированными машинами с колесной формулой 6х6 VBMR Griffon и EBRC Jaguar). Ранее заявлялось, что стоимость одной машины Serval в серийных закупках должна составлять от 500 до 700 тыс евро (без стоимости специального оборудования). Интерес к Serval проявляет также французская жандармерия - модель соответствующего варианта машины Serval Gendarmerie была показана в 2019 году.

Напомним, что 12 февраля 2018 года компания Nexter Systems (KNDS) получила контракт DGA на разработку для вооруженных сил Франции перспективных "легких" бронированных машин VBMR Leger. Машина VBMR Leger, теперь получившая название Serval, стала третьим образцом перспективной колесной бронетехники французской армии в рамках программы SCORPION (Synergie du contact renforcée par la polyvalence et l'infovalorisation) после ранее законтрактованных бронированных машин с колесной формулой 6х6 VBMR Griffon и EBRC Jaguar (которые будут производиться консорциумом Nexter, Arquus и Thales).

Контракт был присужден Nexter по результатам тендера, в котором главными конкурентами выступали компании Renault Truck Defence (RTD, нынe Arquus, входит в состав группы Volvo, предлагала в тендере вариант своей машины ACMAT Bastion HM) и группа Thales (предлагала вариант известной австралийской машины Bushmaster). Фактически выбранный министерством вооруженных сил Франции проект VBMR Leger от Nexter является облегченным двухосным вариантом известной бронированной машины Nexter TITUS с колесной формулой 6х6.

Публичная презентация макетного образца машины Serval была произведена в сентябре 2018 года. Cообщается, что к настоящему времени изготовлено 10 опытных образцов машины, проходящих испытания с сентября 2019 года.

Детальные характеристики Serval пока не раскрываются, но сообщается, что машина будет иметь полный боевой вес около 15 тонн (по другим данным - до 17 тонн), усиленную противоминную защиту и вместимость в патрульном варинте 10 экипированных человек (включая двух членов экипажа), оснащенных системой FELIN. Машина будет оснащена боевой сетевой информационной системой SCORPION (SICS) и дистанционно управляемым пулеметным модулем с 12,7-мм пулеметом.

Машины Serval будут производиться на головном танкостроительном предприятии Nexter в Роане, подрядчиком в разработке и производстве ходовой части машины (подвеска и трансмиссия) выступает компания Texelis (Лимож).

Французская армия в период 2018-2031 годов предполагает приобрести также 1872 бронированные машины VBMR Griffon (для замены парка БТР VAB) и 300 бронированных машин EBRC Jaguar (для замены пушечных бронированных машин AMX-10RC и ERC-90S).

Новая французская бронированная машина Nexter Serval (VBMR Leger) (с) Nexter

Один из опытных образцов новой французской бронированной машины Nexter Serval (VBMR Leger) (с) Nexter