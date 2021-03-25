Выбирайте автомобили Volvo у официального дилера в Киеве

Воплощение стиля, комфорта и скорости всё это о Вольво XC60. Автомобиль воплощает собой всемирно известную европейскую надёжность и, конечно, высокое качество в каждой детали. В нём идеально всё – выносливый кузов, комфортный и красивый салон, надёжная ходовая часть. А мощный мотор и работающая без перебоев коробка передач гарантируют, что автомобиль прослужит вам очень долго.

Универсал от шведского производителя VOLVO V60 d3 это яркий представитель нового поколения данной модели. И изменения как внешние, так и внутренние не заметить невозможно. Но в некоторых деталях чётко прослеживается стиль VOLVO, который надо честно признаться сложно перепутать.

Широкий модельный ряд Volvo представлен в салоне VIKING MOTORS. Это официальный дилер шведского производителя автомобилей на территории Украины.

Несколько причин сделать покупку в VIKING MOTORS

Так как салон является официальным дилером авто Вольво в Киеве, здесь покупатели могут найти автомобили по самым лучшим ценам. Скидки, акции, специальные предложения, распространяющиеся на определённые модели, позволят существенно сэкономить на покупке.

Если вы ещё не определились с выбором вашего будущего авто, стоит записаться на тест-драйв нескольких интересных моделей. Это позволит оценить их сильные и слабые стороны. Но пробная поездка не будет лишней, даже если вы уже решили, какой автомобиль хотите приобрести, это ещё один повод убедиться, что вы сделали правильный выбор.

Различные модели VOLVO всегда есть в наличии. Вам не придётся заранее заказывать авто, о котором уже так давно мечтаете и ждать, когда оно поступит в салон. Приехав в любое удобное время, вы можете найти интересующую модель и сразу же её осмотреть.

Прямо в салоне можно оформить покупку в кредит или лизинг. Банк-партнёр готов в любое время оформить кредит клиенту автосалона под минимальный процент. Рассмотрение вашей заявки займёт буквально несколько минут.

Программа VOLVO «Лизинг» позволит купить новый автомобиль с минимальной переплатой. Никаких скрытых комиссий, фиксированная ставка на весь срок и ещё множество преимуществ покупки в лизинг.

При оформлении покупки в кредит, лизинг или с полной предоплатой вы можете застраховать автомобиль прямо в офисе автосалона. Страховка позволит не беспокоиться о сохранности вашего автомобиля в случае ДТП, угона, полной гибели ТС, порчи третьими лицами и других непредвиденных происшествий способных нанести ему вред.