Заложен атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220

18 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге на АО "Балтийский завод" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация" - АО "ОСК") состоялась торжественная церемония закладки седьмого (шестого серийного) универсального атомного ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я), получившего название "Сталинград" (строительный номер 05714). Заказчиком ледокола является ФГУП "Атомфлот". В закладке в режиме видеоконференции принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Закладная доска заложенного на АО "Балтийский завод" 18.11.2025 универсального атомного ледокола "Сталинград" (строительный номер 05714) проекта 22220 (ЛК-60Я) (с) Алексей Даничев / РИА Новости

Вместе с Владимиром Путиным в мероприятии участвовали полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, генеральный директор ОСК Андрей Пучков и генеральной директор Государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В режиме видеоконференцсвязи участвовали министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и находящийся на Мамаевом кургане в городе-герое Волгоград губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В ходе церемонии ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Павел Петрович Винокуров передал генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачёву капсулу с землёй с Мамаева кургана. Впоследствии она будет храниться на ледоколе "Сталинград".

Атомный ледокол "Сталинград" (строительный номер 05714) является вторым, заложенным в соответствии с подписанным 2 февраля 2023 года ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" контрактом на строительство шестого и седьмого (пятого и шестого серийных) универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я). Строительство и финансирование пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов (УАЛ) должно осуществляться в пропорции 50 на 50 из средств федерального бюджета и за счет ФГУП "Атомфлот".

Ранее 26 января 2024 года на Балтийском заводе был заложен первый по данному контракту атомный ледокол "Ленинград" (строительный номер 05713) - шестой (пятый серийный) проекта 22220. Согласно условиям контракта, ввод в эксплуатацию пятого серийного УАЛ запланирован на декабрь 2028 года, а шестого - на декабрь 2030 года.

Ранее 29 декабря 2022 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение Правительства Российской Федерации об осуществлении в 2023-2030 годах бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Государственным заказчиком строительства является Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", а застройщиком (заказчиком) - ФГУП "Атомфлот". Согласно распоряжениям, бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета должны покрыть 50% плановой стоимости судов, а еще 50% составят средства ФГУП "Атомфлот".

Согласно распоряжению, предполагается осуществить в 2023 - 2030 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство пятого и шестого серийных (то есть шестого и седьмого в целом) универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я) мощностью 60 мегаватт каждый, со вводом в эксплуатацию в 2028 и 2030 годах. Предполагаемая стоимость строительства пятого серийного ледокола составит 56,612082 млрд рублей, а шестого серийного ледокола - 61,3446884 млрд рублей. Соответственно, общий объем бюджетных инвестиций в их постройку в указанный период определен в 58,9783855 млрд рублей.

Однако осенью 2023 года стало известно, что стоимость строительства пятого и шестого серийных атомных ледоколов проекта 22220 может возрасти вдвое по сравнению с контрактной, а Правительство России предлагает сократить в 2024-2026 годах бюджетные ассигнования на постройку этих двух ледоколов на 3,72 млрд рублей.

Также сообщается, что в систему электродвижения (СЭД) пятого и шестого серийных атомных ледоколов проекта 22220 внесено несколько изменений относительно ранее поставленных СЭД на суда этой серии. В частности, была произведена замена поставщика гребных электродвигателей и использование другой компонентной базы при создании силовых элементов системы, что связано с санкционными ограничениями. Помимо этого, на основе опыта эксплуатации действующих ледоколов проекта 22220 в конструкцию системы электродвижения был внесен ряд изменений для повышения ее надежности, увеличении ресурса ее элементов и обеспечения дополнительной устойчивости в эксплуатации.

Таким образом, к настоящему времени для ФГУП "Атомфлот" заказаны уже семь атомных ледоколов нового поколения проекта 22220 (ЛК-60Я), строительство которых осуществляется в Санкт-Петербурге на АО "Балтийский завод". К настоящему времени введены в эксплуатацию четыре первых атомных ледокола этого проекта "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия" (в 2020-2024 годах), и ведется строительство еще двух следующих "Чукотка" (строительный номер 05712, был заложен 16 декабря 2020 года и спущен на воду 6 ноября 2024 года) и вышеуказанного "Ленинград".

Церемония закладки на АО "Балтийский завод" универсального атомного ледокола "Сталинград" (строительный номер 05714) проекта 22220 (ЛК-60Я). Санкт-Петербург, 18.11.2025 (с) Алексей Даничев / РИА Новости и АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Изображение универсального атомного ледокола "Сталинград" (строительный номер 05714) проекта 22220 (ЛК-60Я) с плаката с церемонии закладки. Санкт-Петербург, 18.11.2025 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"