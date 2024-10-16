Атомный ракетный подводный крейсер "Князь Пожарский" на испытаниях

Опубликованы фотографии находящегося на Государственных испытаниях атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" (заводской номер 208) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А"). Корабль построен для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Северодвинске и совершил первый выход в море на заводские ходовые испытания 28 июля 2024 года. Ввод подводного крейсера "Князь Пожарский" в состав 31-й дивизии подводных лодок Подводных сил Северного флота ожидается на декабрь 2024 года.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") К-555 "Князь Пожарский" (заводской номер 208) - пятый корабль модифицированного типа "Борей-А" и восьмой корабль типа "Борей" в целом - при возвращении в Северодвинск с очередного этапа испытаний, 14.10.2024 (с) Олег Кулешов

"Князь Пожарский" является пятым атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения (АРПКСН) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") и восьмым в целом атомным ракетным подводным крейсером нового поколения семейства "Борей".

Строительство атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Пожарский" (заводской номер 208) было осуществлено на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в соответствии с контрактом, заключенным 25 мая 2012 года Министерством обороны России с ОСК на строительство четырех серийных АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 205, 206, 207 и 208. Четвертый и последний по данному контракту АРПКСН К-555 "Князь Пожарский" был заложен на СМП 23 декабря 2016 года. Вывод корабля из эллинга СМП для последующего спуска на воду был произведён 3 февраля 2024 года.

Головной АРПКСН К-552 "Князь Олег" (заводской номер 205) по данному контракту был официально заложен на СМП 27 июля 2014 года, выведен из эллинга предприятия 16 июля 2020 года и передан ВМФ России 21 декабря 2021 года.

Второй корабль по данному контракту К-553 "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) был заложен на СМП 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга предприятия 25 декабря 2021 года и передан ВМФ России 29 декабря 2022 года.

Третий АРПКСН по данному контракту К-554 "Император Александр III" (заводской номер 207) был заложен на СМП 18 декабря 2015 года, выведен из эллинга предприятия 29 декабря 2022 года и передан ВМФ России 11 декабря 2023 года.

В июле 2020 года Министерство обороны России подписало контракт с ОСК на постройку еще двух АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 209 и 210. Их официальная закладка под названиями "Дмитрий Донской" (заводской номер 209) и "Князь Потёмкин" (заводской номер 210) была произведена на СМП в один день 23 августа 2021 года.

Головной АРПКСН К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) был построен на СМП по отдельному контракту ОСК с Министерством обороны России от 25 мая 2012 года. Официальная закладка "Князя Владимира" была произведена в Северодвинске 30 июля 2012 года (фактическое строительство велось с 2009 года). Корабль был выведен из эллинга СМП 17 ноября 2017 года. Первый выход "Князя Владимира" из Северодвинска на заводские ходовые испытания состоялся 28 ноября 2018 года, и 12 июня 2020 года корабль был введен в строй ВМФ России.

Ранее СМП осуществило постройку и сдало ВМФ России три первых АРПСКН проекта 955 (09551, "Борей") - К-535 "Юрий Долгорукий" (заводской номер 201, передан ВМФ России 10 января 2013 года), К-550 "Александр Невский" (заводской номер 202, передан ВМФ России 23 декабря 2013 года) и К-551 "Владимир Мономах" (заводской номер 203, передан ВМФ России 19 декабря 2014 года).

Из семи введенных к настоящему времени в строй атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения серии проекта 955, в состав Северного флота (31-я дивизия подводных лодок) входят головной корабль проекта 09551 (проект 955, шифр "Борей") К-535 "Юрий Долгорукий" и головной корабль модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") К-549 "Князь Владимир". В состав Тихоокеанского флота с базированием на Вилючинск (25-я дивизия подводных лодок) входят серийные подводные крейсера проекта 09551 (проект 955, шифр "Борей") К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах", и крейсера проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") К-552 "Князь Олег", К-553 "Генералиссимус Суворов" и К-554 "Император Александр III" (последний прибыл на Тихоокеанский флот 25 сентября 2024 года).

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") К-555 "Князь Пожарский" (заводской номер 208) - пятый корабль модифицированного типа "Борей-А" и восьмой корабль типа "Борей" в целом - при возвращении в Северодвинск с очередного этапа испытаний, 14.10.2024 (с) Сергей Фидяев / ВКонтакте