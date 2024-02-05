Выведен из цеха атомный ракетный подводный крейсер "Князь Пожарский"

3 февраля 2024 года на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Северодвинске состоялась церемония вывода из цеха для последующего спуска на воду строящегося для ВМФ Российской Федерации атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" (заводской номер 208) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А"). В мероприятии принял участие Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации адмирал Николай Евменов.

Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" для последующего спуска на воду строящегося для ВМФ Российской Федерации атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" (заводской номер 208) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 03.02.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

"Князь Пожарский" является пятым атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения (АРПКСН) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") и восьмым в целом атомным ракетным подводным крейсером нового поколения семейства "Борей".

Строительство атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Пожарский" (заводской номер 208) было осуществлено на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в соответствии с контрактом, заключенным 25 мая 2012 года Министерством обороны России с ОСК на строительство четырех серийных АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 205, 206, 207 и 208. Четвертый и последний по данному контракту АРПКСН К-555 "Князь Пожарский" был заложен на СМП 23 декабря 2016 года.

Головной АРПКСН К-552 "Князь Олег" (заводской номер 205) по данному контракту был официально заложен на СМП 27 июля 2014 года, выведен из эллинга предприятия 16 июля 2020 года и передан ВМФ России 21 декабря 2021 года.

Второй корабль по данному контракту К-553 "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) был заложен на СМП 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга предприятия 25 декабря 2021 года и передан ВМФ России 29 декабря 2022 года.

Третий АРПКСН по данному контракту К-554 "Император Александр III" (заводской номер 207) был заложен на СМП 18 декабря 2015 года, выведен из эллинга предприятия 29 декабря 2022 года и передан ВМФ России 11 декабря 2023 года.

В июле 2020 года Министерство обороны России подписало контракт с ОСК на постройку еще двух АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 209 и 210. Их официальная закладка под названиями "Дмитрий Донской" (заводской номер 209) и "Князь Потёмкин" (заводской номер 210) была произведена на СМП в один день 23 августа 2021 года.

Головной АРПКСН К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) был построен на СМП по отдельному контракту ОСК с Министерством обороны России от 25 мая 2012 года. Официальная закладка "Князя Владимира" была произведена в Северодвинске 30 июля 2012 года (фактическое строительство велось с 2009 года). Корабль был выведен из эллинга СМП 17 ноября 2017 года. Первый выход "Князя Владимира" из Северодвинска на заводские ходовые испытания состоялся 28 ноября 2018 года, и 12 июня 2020 года корабль был введен в строй ВМФ России.

Ранее СМП осуществило постройку и сдало ВМФ России три первых АРПСКН проекта 955 (09551, "Борей") - К-535 "Юрий Долгорукий" (заводской номер 201, передан ВМФ России 10 января 2013 года), К-550 "Александр Невский" (заводской номер 202, передан ВМФ России 23 декабря 2013 года) и К-551 "Владимир Мономах" (заводской номер 203, передан ВМФ России 19 декабря 2014 года).

Из семи введенных к настоящему времени в строй атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения серии проекта 955, в состав Северного флота (31-я дивизия подводных лодок) входят головной корабль проекта 09551 (проект 955, шифр "Борей") К-535 "Юрий Долгорукий" и головной корабль модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") К-549 "Князь Владимир". В состав Тихоокеанского флота с базированием на Вилючинск (25-я дивизия подводных лодок) входят серийные подводные крейсера проекта 09551 (проект 955, шифр "Борей") К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах", и крейсера проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") К-552 "Князь Олег", К-553 "Генералиссимус Суворов" и К-554 "Император Александр III" (последний пока что не прибыл на Тихоокеанский флот).

Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" для последующего спуска на воду строящегося для ВМФ Российской Федерации атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" (заводской номер 208) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 03.02.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и Олег Кулешов