В Турции спущен на воду второй украинский корвет

1 августа 2024 года в Турции на судостроительном предприятии Istanbul Shipyard в Тузле в азиатской части Стамбула состоялась церемония спуска на воду второго строящегося для военно-морских сил Украины корвета F 212 "Гетьман Іван Виговський" турецкого типа Ada (MILGEM). Это второй из двух кораблей из двух заказанных Украиной по контракту от декабря 2020 года. На церемонии спуска присутствовали министр обороны Украины Рустам Умеров, командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, а также первая леди Украины Елена Зеленская.

Второй строящийся для ВМС Украины в Турции корвет F 212 "Гетьман Іван Виговський" турецкого типа Ada (MILGEM) перед спуском на воду на судостроительном предприятии Istanbul Shipyard. Стамбул, 01.08.2024 (с) ВМС Украины

Напомним, что 14 декабря 2020 года в Киеве глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир подписал с министерством обороны Украины соглашение о постройке для ВМС Украины двух корветов турецкого проекта MILGEM (тип Ada). Генеральным подрядчиком по строительству корветов типа Ada для Украины выступает турецкая государственная проектно-консалтинговая компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), и оба корвета строятся в Турции по подряду на стамбульских частных судостроительных верфях. Стоимость головного корабля для Украины на 2020 год оценивалась около 8 млрд гривен (около 265 млн евро по тогдашнему курсу) - видимо, без учета стоимости вооружения.

Согласно соглашению, еще два корвета должны были быть построены по лицензии и при содействии STM на Украине на заводе "Океан" (Николаев), который в декабре 2020 года также подписал соответствующее соглашение с SSB. Cогласно турецким источникам, общая рамочная стоимость контракта с Украиной составляла более 1 млрд долл.

Фактическая постройка головного корвета типа Ada для Украины была начата на верфи RMK Marine в Тузле в азиатской части Стамбула 28 апреля 2021 года, церемония официальной закладки головного корвета состоялась там 7 сентября 2021 года. Указом президента Украины Владимира Зеленского 18 августа 2022 года головному корвету было присвоено название F 211 "Гетьман Іван Мазепа". Спуск на воду головного корабля был произведен 2 октября 2022 года. 29 мая 2024 года головной корвет "Гетьман Іван Мазепа" для ВМС Украины был впервые выведен на испытания в море.

Одновременно со спуском головного корабля "Гетьман Іван Мазепа" 2 октября 2022 года была произведена церемония первой резки стали для второго корабля. Однако второй корвет строится на другой верфи - на частном предприятии Istanbul Shipyard также в Тузле. Второй корвет для ВМС Украины был заложен там официально 18 августа 2023 года. 8 марта 2024 года президент Украины объявил о присвоении второму корвету названия "Гетьман Іван Виговський", теперь этот корвет спущен на воду.

Согласно условиям контракта, головной корвет должен был быть передан Украине для достройки и доукомплектования в конце 2022 года, проходить эти работы должны были быть на заводе "Океан" в Николаеве, при этом планировалось начать заводские ходовые испытания к концу 2023 года и сдать корабль ВМС Украины в 2024 году. Аналогичным образом достраиваться и доукомплектовываться на Украине должен был второй корвет. Однако ввиду нынешних обстоятельств военного времени реализация этих условий стала невозможной и оба корабля будут полностью достроены и сданы украинскому флоту в Турции.

В состав вооружения украинских кораблей должны входить противокорабельный ракетный комплекс Boeing Harpoon Block 2 (восемь ракет, на головном корабле на этапе испытаний пока не установлен), восемь (на головном корабле, на втором, возможно. увеличено до 16) вертикальных пусковых установок зенитного ракетного комплекса малой дальности MBDA VL MICA, 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Oto Super Rapid, 35-мм турецкий двухствольный зенитный артиллерийский комплекс Aselsan Gokdeniz, две 12,7-мм дистанционно управляемые пулеметные установки Aselsan STAMP-2 и, предположительно, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата для противолодочных торпед (МU90). Корабль должен нести средний вертолет постоянного базирования.

Установленное на головном украинском корвете радиоэлектронное вооружение включает РЛС общего обнаружения Thales SMART-S Mk 2, комбинированную систему управления огнем Thales STING-EO Mk 2, две навигационные РЛС Aselsan ALPER, комплекс радиотехнической разведки Aselsan ARES-2N, две станции РЭБ Aselsan AREAS-2NC, станции спутниковой связи производства Aselsan, а также комплекс выстреливаемых помех ВАЕ Systems Mk 36 SRBOC и комплекс противоторпедных ловушек Aselsan Hizir. Согласно публикациям, корабль оснащен турецкой АСБУ GENESIS и подкильной активно-пассивной ГАС Aselsan FERSAH, а также буксируемой ГАС обнаружения торпед комплекса Hizir.

Корвет MILGEM стал первым крупным боевым кораблем (полное водоизмещение 2400 тонн, длина 99,6 метров) турецкого проекта. Фактически проект был разработан для ВМС Турции в свое время при участии николаевского Государственного Исследовательско-проектного центра кораблестроения (ИПЦК, Украина). Всего ВМС Турции планировали иметь 12 корветов этого типа, однако в итоге была санкционирована и осуществлена постройка только четырех кораблей. Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на турецкой государственной военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле с января 2007 года и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada - в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 Kınalıada - в сентябре 2019 года.

В июле 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт стоимостью более 2 млрд долл с STM на поставку пакистанскому флоту четырех корветов проекта MILGEM, а в июне 2024 года соглашение о строительстве в Турции трех таких корветов заключила Малайзия.

Церемония спуска на воду второго строящегося для ВМС Украины в Турции корвета F 212 "Гетьман Іван Виговський" турецкого типа Ada (MILGEM) на судостроительном предприятии Istanbul Shipyard. Стамбул, 01.08.2024 (с) ВМС Украины

Посещение украинской делегацией во главе с первой леди Украины Еленой Зеленской, министром обороны Украины Рустамом Умеровым и командующим ВМС Украины вице-адмиралом Алексеем Неижпапой на турецком судостроительном предприятии RMK Marine находящегося на этапе испытаний головного построенного для ВМС Украины корвета F 211 "Гетьман Іван Мазепа" турецкого типа Ada (MILGEM). Стамбул, 01.08.2024 (с) официальная страница Елены Зеленской в социальной сети Facebook

Видео спуска второго корвета: