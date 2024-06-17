Малайзия заказала три турецких корвета проекта MILGEM

10 июня 2024 года турецкое Управление оборонной промышленности (Savunma Sanayii Başkanlığı - SSB) подписало соглашение о строительстве для военного-морских сил Малайзии трех корветов турецкого проекта MILGEM (типа Ada) в рамках реализации малайзийской программы Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2. Генеральным подрядчиком по строительству корветов проекта MILGEM для Малайзии по данному соглашению выступает турецкая государственная проектно-консалтинговая компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), и все три корабля будут построены на турецких верфях. Все три корвета должны быть введены в строй к концу 2027 года.

Церемония подписания соглашения о строительстве для ВМС Малайзии трех корветов турецкого проекта MILGEM (типа Ada) в рамках реализации малайзийской программы Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2. Анкара, 10.06.2024 (с) SSB

Впервые объявленная в 2016 году программа ВМС Малайзии Littoral Mission Ship (LMS) предусматривает постройку значительного количества (не менее 18) относительно небольших многоцелевых боевых кораблей ближней морской зоны. В рамках первого этапа программы LMS в Китае были заказаны и в 2019-2022 годах введены в состав ВМС Малайзии четыре 700-тонных 69-метровых малых патрульных корабля типа Keris, которых изначально и планировалось заказать 18 единиц, в том числе с лицензионной постройкой на малайзийских верфях. Однако в 2020 году малайзийский флот пересмотрел требования к программе LMS, отказавшись от последующих заказов кораблей типа Keris и решив на втором этапе программы (LMS Batch 2) перейти к приобретению более крупных единиц. После перебора вариантов проектов более крупных патрульных кораблей с усиленным вооружением, в конечном счете выбор был сделан в пользу полноценного многоцелевого корвета турецкого типа.

Согласно опубликованным материалам и модели корвета проекта MILGEM в предлагаемом исполнении для ВМС Малайзии, представленной на оборонной выставке Defense and Security Asia (DSA) 2024, проходившей с 6 по 9 мая 2024 года в Куала-Лумпуре, малайзийский вариант корвета будет в целом аналогичен кораблям, построенным для ВМС Турции, но малайзийские корветы дополнительно получат четыре четырехконтейнерные вертикальные пусковые установки южнокорейского корабельного зенитного ракетного комплекса Haegung (K-SAAM) малой дальности (до 20 км). Малайзия, видимо, станет первым иностранным заказчиком этого ЗРК. Остальные системы корветов для ВМС Малайзии будут преимущественно турецкого производства, включая противокорабельные ракеты Atmaca. В кормовой части малайзийских кораблей будет установлена 30-мм дистанционно управляемая артиллерийская установка Aselsan SMASH.

Малайзия таким образом стала третьим иностранным заказчиком корветов турецкого проекта MILGEM (типа Ada) после Пакистана (заказавшего по соглашению 2018 года четыре корабля, из них два с пстройкой в Пакистане) и Украины (заказавшей в 2020 году два корабля).

Корвет MILGEM стал первым крупным боевым кораблем (полное водоизмещение 2400 тонн, длина 99,6 метров) турецкого проекта. Фактически проект был разработан для ВМС Турции в свое время при участии николаевского Государственного Исследовательско-проектного центра кораблестроения (ИПЦК, Украина). Всего ВМС Турции планировали иметь 12 корветов этого типа, однако в итоге была санкционирована и осуществлена постройка только четырех кораблей. Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на турецкой государственной военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле с января 2007 года и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года. Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada - в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 Kınalıada - в сентябре 2019 года.

Модель корвета турецкого проекта MILGEM (типа Ada) в предлагаемом исполнении для ВМС Малайзии в экспозиции оборонной выставке Defense and Security Asia (DSA) 2024 в Куала-Лумпуре (Малайзия), май 2024 года (с) www.navalnews.com

Облик корвета турецкого проекта MILGEM (типа Ada) в предлагаемом исполнении для ВМС Малайзии (с) STM via www.navalnews.com

Видео (с) www.navalnews.com :