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Малайзия получила первый патрульный корабль китайской постройки

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31 декабря 2019 года в Цидуне (Наньтун, провинция Цзянсу, близ Шанхая) состоялась церемония передачи ВМС Малайзии головного построенного китайской судостроительной компанией Wuchang Shipbuilding Industry Group Co.,Ltd. (входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation - CSSC) патрульного корабля Keris (бортовой номер "111") проекта LMS68 в рамках программы Littoral Mission Ship (LMS). Официальный ввод Keris в состав ВМС Малайзии намечен на 6 января 2020 года.

Головной построенный китайской судостроительной компанией Wuchang Shipbuilding Industry Group Co.,Ltd. для ВМС Малайзии патрульный корабль Keris (бортовой номер "111") проекта LMS68 в рамках программы Littoral Mission Ship (LMS) на этапе испытаний, 2019 год (с) ВМС Малайзии

В ноябре 2016 года министерство обороны Малайзии подписало соглашение с китайским внешнеторговым объединением China Shipbuilding & Offshore International Company (CSOC) на постройку для ВМC Малайзии четырех патрульных кораблей китайского проекта LMS68 в рамках программы Littoral Mission Ship (LMS), окончательный контракт стоимостью 1,17 млрд юаней (170 млн долл) был подписан 23 марта 2017 года Данный контракт стал первым крупным соглашением на закупку Малайзией военного имущества в КНР.

Строительство двух первых патрульных кораблей по данному контракту осуществлялось на верфи компании Wuchang Shipbuilding Industry Group в Ухани. Головной корабль Keris был заложен там 31 июля 2018 года, спущен на воду 15 апреля 2019 года и теперь сдан ВМС Малайзии. Второй строящийся в Ухани патрульный корабль Sundang (бортовой номер "112") должен быть сдан в апреле 2020 года.

Два других корабля этого проекта попервоначальным условиям контракта должны были строиться в Малайзии на судостроительном предприятии Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd (BNSSB) в рамках партнерства с китайской CSOC, с планами сдачи в 2021 году, но в начале 2019 года было сообщено, что достигнуто соглашение, о том, что все четыре корабля будут построены в КНР в Ухани (закладка третьего и четвертого кораблей была произведена там еще в октябре 2018 года).

В целом объявленная ВМС Малайзии в начале 2016 года программа LMS предполагала постройку 18 малых патрульных кораблей к 2023 году, стоимость одной единицы должна составлять 200-300 млн малайзийских ринггитов (47-71 млн долл). Однако пока что малайзийский флот не определился с типом последующих кораблей LMS.

Патрульный корабль проекта LMS68 имеет стандартное водоизмещение 700 тонн и полное 760 тонн, длину 69 м и ширину 9 м. Конструктивно проект является несколько увеличенной модификацией двух построенных в Китае той же Wuchang Shipbuilding Industry Group для ВМС Бангладеш патрульных кораблей типа Durjoy (стандартное водоизмещение 648 тонн, длина 64 м).

Корабли проекта LMS68 оснащены главной энергетической установкой на основе дизельных двигателей MTU, скорость полного хода 24 уз, дальность плавания 2000 миль, автономность 15 суток. Экипаж 45 человек. Ранние изображения малайзийских кораблей свидетельствовали, что их планировалось оснастить 76-мм китайской универсальной артиллерийской установкой H/PJ-26 (лицензионный вариант российской АК-176) и китайскими противокорабельными ракетами неназываемого типа, однако, фактически лва первых корабля корабли получилит на вооружение только одну 30-мм дистанционно управляемую китайскую одноствольную артиллерийскую установку H/PJ-17 .

Церемония передачи ВМС Малайзии головного построенного китайской судостроительной компанией Wuchang Shipbuilding Industry Group Co.,Ltd. патрульного корабля Keris (бортовой номер "111") проекта LMS68 в рамках программы Littoral Mission Ship (LMS). Цидун, 31.12.2019 (с) министерство обороны Малайзии (via The Straits Times)

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Бангладеш
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Продукция
АК-176
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2020-й год
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