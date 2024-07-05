МНО Литвы на этой неделе планирует подписать письмо о намерениях по закупке ОБТ "Леопард-2"

ЦАМТО, 4 июля. Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас объявил, что на этой неделе будет подписано письмо о намерениях, предполагающее приобретение ОБТ "Леопард-2" (вероятнее всего, в версии "Леопард-2A8").

Как сообщает Defence-industry.eu, литовский министр обороны объявил о планах создать первый в истории страны танковый батальон, а также приобрести новые боевые машины пехоты. Формирование танкового батальона будет происходить поэтапно, по одной роте. Ожидается, что первые танки прибудут в Литву к 2027 году.

Министр подчеркнул, что решение будет окончательно принято, если условия и цена будут благоприятными. Одобрение Государственного совета обороны ожидается осенью. Поэтапный подход остается стратегической основой приобретения танкового батальона.

Как уже сообщал ЦАМТО, в январе этого года Совет национальной безопасности поручил Министерству обороны Литвы провести переговоры о приобретении в Германии, как минимум, 54 основных боевых танков "Леопард-2" для формирования бронетанкового батальона к 2030 году. Об этом намерении заявил командующий литовских ВС генерал Вальдемарас Рупшис. Целью проекта является преобразование одного мотострелкового батальона в бронетанковое подразделение. Одновременно для усиления Вильнюс рассматривал возможность приобретения 120 колесных БМП "Боксер" в дополнение к уже находящимся на вооружении 88 боевым машинам этого типа.

Однако, проанализировав реалии боевых действий на Украине, план Минобороны был изменен. Министр обороны Литвы Л.Кащюнас 20 апреля 2024 года объявил о планах пересмотреть военные приоритеты страны касательно закупки колесных или гусеничных боевых машин пехоты после первой личной встречи с президентом Гитанасом Науседой с момента назначения (в конце марта).

Он предложил сократить заказ на БМП "Боксер" в пользу гусеничных боевых машин, потенциально заранее отдав предпочтение "Линкс" KF41 (обе производятся немецкой Rheinmetall). Ожидается, что будет создан один или два батальона в зависимости от бюджетных ограничений.

Что касается "Леопард-2", то министр рекомендовал ограничить закупку всего дюжиной машин (танковая рота) и перенаправить средства на усиление возможностей ПВО страны.

Министр добавил, что экспертные заключения для принятия окончательного решения по выбору типа приобретаемых БМП (колесных или гусеничных) будут подготовлены и представлены руководству страны в течение месяца. Решение на данный момент не принято.