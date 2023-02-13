Германия терпит убытки от союзнического долга

Конфликт на Украине меняет геополитический ландшафт Европы

Специальная военная операция (СВО) на Украине наряду со скудостью европейских арсеналов и слабостью европейских вооружений показала и несостоятельность сложившихся в Европе политико-военных союзов. Западное единство по ситуации вокруг Украины уже начало рушиться. Свидетельством этого стали разногласия между странами – членами НАТО при обсуждении вопроса о поставках бронехники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как стало известно в начале февраля, под нажимом союзников по НАТО Германия решила поставить ВСУ порядка 200 танков семейства Leopard.

ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА СИЛ

Баланс сил в Европейском союзе существенно изменился в результате прокси-войны на Украине. Страны Восточной Европы и Прибалтики гораздо больше вовлечены в этот конфликт по сравнению со Старой Европой. Манихейские страхи перед Россией сблизили их с Соединенными Штатами и Великобританией после брекзита в гораздо большей степени, чем с союзниками в Западной Европе.

Польша, самое мощное образование Новой Европы, вкладывает огромные средства в оборону, и это может быстро превратить ее в ведущую военную державу ЕС. В 2022 году Варшава заключила с Южной Кореей крупный контракт на закупку вооружений: тяжелых боевых танков, артиллерии и истребителей на общую сумму 15 млрд долл.

Кроме того, в декабре 2022 года был подписан контракт на покупку у Франции двух спутников слежения за 500 млн долл. При этом Польша полна решимости взять на себя еще более важную роль в европейских делах.

Для Германии, ведущей в экономическом отношении державы Европы, конфликт является особо деликатным вопросом, и она постоянно подвергает сомнению собственную политику. Тем не менее сразу после начала спецоперации ВС РФ на территории Украины Берлин объявил об увеличении военных расходов до более 2% ВВП (как и предусматривают нормативы НАТО, которые, впрочем, европейцы долгое время не выполняли). Правительство Олафа Шольца решило выделить в 2022 году на военные инвестиции 100 млрд долл., в то время как в 2021 году весь оборонный бюджет страны составлял 47 млрд.

Чтобы не остаться в стороне, Эмманюэль Макрон заявил, что конфликт на Украине надолго превратил Францию в «военную экономику». Он объявил, что намерен просить парламент утвердить новый бюджет в размере 400 млрд евро на период 2024–2030 годов (в 2019–2025 годах этот показатель составляет 295 млрд евро).

Безусловно, «геополитическое землетрясение» на Украине вызвало толчки по всему континенту, и каждая европейская страна вынуждена пересматривать свои позиции. Хотя все выражают приверженность союзным обязательствам, существует заметное чувство дезориентации. Два месяца назад канцлер Шольц написал в журнале Foreign Affairs, что настало время для поворотного момента, когда Германия возьмет на себя ответственность.

Франция и Германия не были готовы к конфликту на Украине, в то время как страны на востоке Европы сразу осознали ставки. Политическая цена этого противоречия пока не поддается количественной оценке. Между тем баланс сил в Европе на глазах меняется, и теперь уже трудно сказать, удастся ли Франции и Германии сохранить свое лидерство в политической, экономической, технологической и военной сферах.

КАНЦЛЕР ПОД ПРЕССИНГОМ

В настоящее время Олаф Шольц подвергается растущему давлению союзников, дружно требовавших отправить танки Leopard на Украину или разрешить другим странам реэкспортировать их. Практика показала, что у них это получилось.

За этой кампанией стоит Вашингтон, где полны решимости забить последние гвозди в крышку гроба возможного германо-российского примирения и помешать возрождению «франко-германской оси». Соединенные Штаты стремятся исключить возможный единый европейский ответ на грабительский закон о субсидиях, принятый по инициативе президента Джозефа Байдена, и попытки защитить европейскую индустрию. Экономические ставки здесь весьма высоки, поскольку американские субсидии могут вызвать массовую миграцию европейской промышленности за океан.

В тот самый день, когда Макрон и Шольц отмечали 60-летие Елисейского договора в Париже, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обрушился на германского канцлера в крайне резких выражениях, пригрозив создать «малую коалицию» европейских стран, если Германия не согласится на передачу Украине танков Leopard 2.

Бундесвер Германии уже много лет страдает от устаревшего и частично неисправного оборудования. Немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall AG заявил в декабре 2022 года, что расширяет производство боеприпасов, чтобы устранить узкие места в поставках. Отдельно Rheinmetall изучает возможность строительства дополнительного завода по производству основных материалов и компонентов для боеприпасов в Восточной Саксонии.

ПРОБЛЕМЫ ГЕРМАНСКОГО ВПК

Недавно на фоне повышенного внимания к поставкам танков Leopard на Украину концерн Rheinmetall AG заявил о своей готовности удовлетворить растущий спрос на продукцию военного назначения и намерении расширять производство. Компания призвала правительство Германии профинансировать открытие еще одного порохового завода в Саксонии с целью удовлетворения растущего спроса на боеприпасы. Стоимость проекта составит 700–800 млн евро.

Кроме того, концерн планирует ввести в эксплуатацию новую линию по производству среднекалиберных боеприпасов, а также ведет переговоры с американской корпорацией Lockheed Martin о начале производства систем HIMARS на своей базе.

С какими проблемами может столкнуться оборонная промышленность Германии? Германия импортирует ресурсы, необходимые для различных отраслей оборонной промышленности, в частности редкоземельные металлы и благородные газы. Значительная их часть раньше поступала из России.

Rheinmetall не производит военную технику полностью самостоятельно. Например, двигатели для танков собирает компания MTU Friedrichshafen, которая сейчас проводит серьезные сокращения и не справится с ростом количества заказов из-за нехватки персонала и производственных мощностей. Производитель танковых гусениц Diehl в 2022 году также был вынужден сократить рабочие места и уменьшить производство.

Еще один критичный компонент – броневую сталь – поставляет шведская сталелитейная компания SSAB, которая не сможет увеличить поставки в необходимом объеме. Власти Германии частично уже приняли меры и выдали разрешение на производство стали заводу Saarstahl. Тем не менее и эта компания не может справляться даже с нынешним уровнем спроса, поскольку из-за высоких цен на энергоносители ей пришлось сократить объемы производства и перевести почти половину сотрудников на неполный рабочий день.

Более половины объема электроэнергии в Германии генерируется из возобновляемых источников, эффективность которых напрямую зависит от климатических условий, и поэтому их использование всегда связано с определенными рисками. Атомная энергия обеспечивает чуть менее 4% потребностей ФРГ, но в апреле 2023 года планируется закрыть последние оставшиеся в стране АЭС. Около 40% энергии в Германии вырабатывают традиционные электростанции, которые в том числе используют газ в качестве топлива.

Сокращение поставок энергоносителей, с учетом общей нестабильной ситуации с энергетикой в Европе и обязанностей Германии по экспорту электроэнергии в другие страны, может негативно повлиять на ее энергетический баланс.

Помимо всего вышеперечисленного в Германии существует нехватка квалифицированных специалистов почти во всех секторах экономики. В частности, Rheinmetall сообщал о нехватке сварщиков броневой стали и инженеров.

Руководители ВПК Германии осознают технические и организационные проблемы, с которыми столкнулась оборонная промышленность, и уже предпринимают меры по их устранению. Однако процесс поиска новых поставщиков ресурсов, сотрудников, заключения соглашений займет как минимум пару лет.

Для российской промышленности это сулит небольшую фору в развитии собственного ВПК. Особенно в тех сферах, которые помогают получить преимущество в боевых действиях с наименьшими потерями – например, путем применения беспилотных систем. Главное – вовремя использовать эту возможность.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Прошел год с начала российской специальной военной операции на Украине. По мере того как Москва берет верх на поле боя, призрак поражения преследует США и НАТО, а Польша приходит в неистовство. Наступает переломный момент, когда она может, как ей кажется, вернуть свои «потерянные территории» на Западной Украине, если эта страна рухнет. Хотя Иосиф Сталин в свое время компенсировал Варшаве отторгнутые Западную Украину, Западную Белоруссию и часть Литвы, отдав ей 100 тыс. кв. км восточногерманских земель.

Европа, и особенно Германия, едва ли станет соучастницей польского реваншизма.

Германия не может не чувствовать, что с ней «сыграли втемную» в украинском конфликте. Немецкие министры публично выразили недовольство тем, что американские компании нагло используют энергетический кризис для получения сверхприбыли, продавая Германии газ по цене, в три-четыре раза превышающей внутреннюю цену в США. Кроме того, как уже говорилось, масштабные субсидии в рамках американского закона о снижении инфляции могут привести к бегству немецкой промышленности за океан.

Но самым враждебным актом из всех была диверсия на российских газопроводах в Балтийском море. Германия, вероятно, хорошо представляет себе силы, стоящие за этим террористическим актом, но не может назвать их вслух. Разрушение этих трубопроводов делает восстановление германо-российских отношений чрезвычайно трудным делом. Для любой нации с великой историей мириться с тем, когда ею помыкают как пешкой – немного чересчур.

При этом Берлин обоснованно считает, что у Китая имеются уникальные возможности для того, чтобы выступить в качестве миротворца в украинском кризисе, учитывая его тесные отношения с Москвой. Имеются некоторые косвенные признаки того, что Пекин также склоняется к этой идее. Полагаем, что западные страны будут испытывать проблемы, пытаясь сохранять единый курс при выстраивании своих отношений с Россией и Китаем в 2023 году.

В контексте отношений с Китаем союзники США разделились на два блока. Сами американские власти вместе с Японией, Австралией и Республикой Корея считают необходимым сдерживать развитие военного потенциала КНР. А европейские страны не хотят отказываться от партнерских отношений с Пекином.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.