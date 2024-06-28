Минобороны Таиланда внесло предложение о выделении 5,45 млрд. долл. на нужды обороны в 2025 ф.г.

ЦАМТО, 27 июня. Минобороны Таиланда внесло на утверждение в парламент предложение о выделении на нужды обороны в 2025 ф.г. 200,92 млрд. бат (5,45 млрд. долл.).

Как сообщает местное издание The Nation, кроме предложенной законодателям суммы, тайское оборонное ведомство будет добиваться выделения дополнительного бюджета в размере 4,89 млрд. бат (132,57 млн. долл.).

Из запрошенных 200,92 млрд. бат на содержание Сухопутных войск предложено выделить 96,60 млрд. бат. Эти ассигнования включают 2,7 млрд. бат на закупку нового вооружения и 2,9 млрд. бат – на ремонт.

Военно-морские силы получат 41,59 млрд. бат. Из них 88 млн. бат планируется потратить на следующий этап проекта приобретения подводных лодок. Также ВМС требуется дополнительно 98 млн. бат для военно-морских операций и 760 млн. бат для приобретения новых самолетов. На закупку радиолокационных систем запрошено 150 млн. бат и 600 млн. бат – на средние транспортные вертолеты. Дополнительно 69 млн. бат также необходимы флоту для установки системы управления на легком авианосце HTMS Chakri Naruebet.

Военно-воздушные силы Таиланда запросили средства в размере 36,94 млрд. бат, из которых 3,9 млрд. бат будут использованы для приобретения новых истребителей. Также запрошены средства в размере 1,2 млрд. бат на закупку учебно-тренировочных самолетов и 846 млн. бат – на обновление парка военно-транспортных самолетов C-130H "Геркулес".

Все три рода войск также запросили средства для "секретных операций", а именно 290,05 млн. бат – для СВ, 30 млн. бат – для ВВС и 62,6 млн. бат – для ВМС. Постоянный секретариат Королевских вооруженных сил и обороны Таиланда запросил средства в размере 54 млн. бат и 32,3 млн. бат на две статьи по проведению конфиденциальных операций.