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ТАСС

Патрульное предупреждение: о чем говорят полеты боевых самолетов РФ и КНР над Азией

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Самолет Ту-95МС ВКС РФ
Самолет Ту-95МС ВКС РФ.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны

Виктор Литовкин — о том, почему США и их сателлитам не нравится военное и военно-техническое сотрудничество России и Китая

В последней декаде мая стратегические бомбардировщики России и Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также над западной частью Тихого океана. От Воздушно-космических сил нашей страны участие в полете принимали "ветераны" дальней авиации Ту-95МС, от ВВС Китая — Xian H-6 (глубоко модернизированные советские реактивные бомбардировщики Ту-16). Эти самолеты в той и другой стране входят в структуру сил сдерживания вероятного противника и могут нести к цели ядерное оружие — ракеты и бомбы. Первый из них — 12 с лишним тонн, в том числе и крылатые ракеты Х-101 и Х-102. Второй — 9 тонн, включая крылатые ракеты Х-10 и Х-26.


Бомбардировщики и фейки

И хотя это патрулирование над нейтральными водами было не первым, а четвертым, совместная учебно-боевая тренировка вызвала у политиков и средств массовой информации Юго-Восточной Азии и США настоящий приступ информационной паники. Напомню, раньше такие полеты стратегических бомбардировщиков России и Китая по аналогичному маршруту, кстати, без нарушения воздушного пространства Японии и Южной Кореи, регулярно проходили, несмотря даже на пандемию COVID-19 — в 2019, 2020 и 2021 годах, а самолеты двух стран летали без ядерного оружия на борту. Подстегнуло панические выкрики то, что на следующий день после пролета бомбардировщиков над Японским и Восточно-Китайским морями, а заодно и над частью Тихого океана, власти Северной Кореи провели испытательный пуск трех баллистических ракет, которые упали в Японское море в 800 км от берега.

Это был уже 19-й по счету пуск таких ракет КНДР с начала нынешнего года. Тем не менее информационное агентство Asia Times связало воедино и очередной пуск баллистических ракет Пхеньяна, и полет российских и китайских стратегических бомбардировщиков, а также привязало сюда и проведение Москвой специальной военной операции на Украине. Подчеркнув при этом, что Пекин поддерживает действия РФ против Киева; Москва и Пекин якобы приветствуют запрещенные Советом Безопасности ООН ракетные испытания КНДР, и к тому же, мол, эти три страны создают свою юго-азиатскую ось против США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. На это, по мнению издания, указывает и тот факт, что и полеты бомбардировщиков, и пуски ракет произошли сразу же после окончания визита американского президента Джо Байдена в Сеул и Токио для переговоров со своими визави о дальнейшем укреплении их военного и экономического сотрудничества. Кроме того, отмечается, что действия РФ, КНР и КНДР могут быть неким сигналом главе Белого дома на его замечание об участии США в войне Китая против Тайваня, если Пекин нападет на Тайбэй. Как утверждает автор Asia Times некто Эндрю Сэлмон, Штаты в подобном конфликте скорее выберут такую же тактику, как и на Украине, поставляя Киеву оружие для борьбы с "неспровоцированной российской агрессией".

Оставим на совести Эндрю Сэлмона слова об этой самой "неспровоцированной российской агрессии", — не исключаю, что он просто ничего не знает о восьми годах, в течение которых Киев обстреливал города и жителей Донбасса, в защиту которых Москва начала свою специальную военную операцию. Не будем сбрасывать со счетов, что автор Asia Times может быть просто жертвой и невольным приверженцем западной фейковой пропаганды, которая привычно переворачивает факты, что называется, с ног на голову. А может, он просто не знает таких элементарных вещей, как, например, то, что и Россия, и Китай никогда не приветствовали и не поддерживали северокорейских испытаний как ракетного, так и ядерного оружия (тем более вблизи своих границ). Потому они и проголосовали некогда за резолюцию Совета Безопасности ООН, запрещающую Пхеньяну такие действия.

Тем не менее высказывается предположение, что три государства согласовывали полет бомбардировщиков и тестирование Ким Чен Ыном своих ракет — что, на мой взгляд, выглядит провокационным, клеветническим и смешным. Еще более странным представляется утверждение, что полет китайского бомбардировщика вместе с российским является поддержкой Пекином специальной операции. Широко известно, что Пекин выступает за решение проблем Украины переговорно-дипломатическим, а не военным путем. Но, конечно, Эндрю Сэлмон и агентство, которое его публикует, подготовили свою непривычно обширную, примерно на 12 с лишним тысяч знаков, статью вовсе не для того, чтобы расписаться в своей демонстративной безграмотности и фактологических кульбитах. Цель, на мой взгляд, у этого материала была совсем другая — он был призван отвлечь внимание думающих людей от визита в Сеул и Токио американского президента Джо Байдена, переключить их внимание на "агрессивное поведение Москвы, Пекина и Пхеньяна" и оправдать нагнетание военного напряжения в Юго-Восточной Азии, которое уже давно присутствует в этом регионе и незамедлительно получит новое опасное развитие после возвращения главы Белого дома в США.


Пишем — экономика, читаем — военный союз

Четырехдневный визит президента США в Юго-Восточную Азию (точнее, в Сеул и Токио) преследовал, по утверждениям местной и американской прессы, чисто экономические интересы. Он был призван вдохнуть новую жизнь в сотрудничество союзников и партнеров Америки в регионе, направленное против экономической экспансии Китая, чтобы составить ему успешную конкуренцию в международной торговле (в том числе и за пределами Азии).

В то же время, по мнению западных экспертов, одна из "сверхзадач" байденовского турне — отправка четкого предупредительного месседжа Пекину, в частности, насчет недопустимости агрессии по отношению к американским союзникам и партнерам (включая и остров Тайвань). Другая цель визита в регион — консолидация американских партнеров, испытывающих серьезные разногласия между собой (пример тому — исключение Японией Южной Кореи из числа предпочтительных торговых партнеров в 2019 году, что вызвало кризис в двусторонних отношениях). И, как само собой разумеющееся, налаживание их тесного экономического сотрудничества, которое тоже важно для американцев.

Для этого, мол, Джо Байден и предложил в ходе своего первого после избрания главой Белого дома азиатского турне создать региональные торгово-экономические альянсы для сдерживания Пекина. Они даже получили свое обобщающее название — Индо-Тихоокеанское экономическое рамочное соглашение (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF). В него (что не должно показаться сегодня странным) вошли, кроме Сеула и Токио, союзники Вашингтона по англо-австралийско-американскому альянсу AUKUS и четырехстороннему диалогу по безопасности QUAD (Quadrilateral Security Dialogue, включает Японию, США, Австралию и… Индию).

Приглашения для вступления в IPEF были разосланы и другим региональным государствам. Сделано это было еще в начале мая на вашингтонском саммите США — АСЕАН, где Джо Байден предложил его участникам платформу делового сотрудничества, призванную, как утверждается, более тесно связать страны региона с помощью общих стандартов в таких областях, как устойчивость цепочек поставок товаров, чистая энергетика, инфраструктура и цифровая торговля. Приглашены были Австралия, Бруней, Вьетнам, Индия, Индонезия, Малайзия, Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Япония. Но далеко не все страны Юго-Восточной Азии загорелись страстным желанием присоединиться к этой инициативе, реально полагая, что за словами об "общих стандартах" следует привязка именно к американским нормативам, навязывание им на этой основе продукции США и устройство всяческих препон для поступления их товаров на американский рынок. Более того, есть опасения, что эти государства заставят отказаться от привычной и доступной по цене и качеству продукции Китая, сотрудничество с которым их устраивает.

Подробнее остановлюсь на Индии — почему ее может устроить IPEF и почему она вошла в QUAD. Дели уже не первый год покупает американскую продукцию, в том числе и военного назначения (например, военно-транспортные самолеты С-130J, С-17А и C295W, патрульные P-8I "Посейдон", ударные вертолеты Aн-64D Apache и транспортные CH-47 Chinook), демонстрируя таким образом свою политику диверсификации приоритетов в военно-технической политике и новые акценты в отношениях с заокеанским партнером. К тому же широко известны ее непростые отношения с Китаем — поддержка США в противостоянии с Пекином, как, видимо, считают в индийской столице, им не помешает.

Но вступать в военный союз с Вашингтоном для сдерживания своего полуторамиллиардного соседа или напрямую конфликтовать с ним в Индии тоже считают нецелесообразным. Ограничиваясь только четырехсторонним диалогом о безопасности и ничем больше. Потому Индия активно работает в совместных с Китаем и Россией организациях, таких как БРИКС и ШОС. При этом, кстати, большую часть военной техники Дели закупает у Москвы: 70% вооружений его армии, авиации и флота — российского или советского происхождения. Более того, только с Россией и больше ни с кем у Индии есть совместное производство боевой техники — истребителей Су-30МКИ, танков Т-90С, фрегатов проекта 11356, противокорабельных сверхзвуковых ракет "Брамос" и еще многого другого. РФ также построила для Индии на заказ авианосец "Викрамадитья" с нашими истребителями МиГ-29К, предоставила в аренду атомную подводную лодку проекта 971 "Щука" (у них называется "Чакра"). Но тема российско-индийского ВТС требует отдельного рассказа. Главное здесь то, что это сотрудничество не направлено против третьих стран. И против Китая, в отличие от политики США на индийском направлении, — в первую очередь.


Спиной к спине против общих вызовов

Конечно, как полагают многие отечественные эксперты, втянуть Индию в военное противостояние с Китаем, а тем более с Россией Джо Байдену и его администрации не удается и не удастся. Хотя визиты американских политиков в Дели с такими целями проходят регулярно. Побывали там и госсекретарь США Энтони Блинкен, и его заместитель Виктория Нуланд. Последняя, в частности, во время российской спецоперации на Украине. Она настойчиво (как потом Байден в Токио) требовала от Дели осудить Москву за действия на Украине, присоединиться к многосторонним санкциям против Российской Федерации, перестать покупать российскую нефть. Не получилось. Более того, две страны — Россия и Индия — отказались в своих торговых расчетах использовать в качестве платежного документа американский доллар и перешли на рубли и рупии. А это многое значит.

Не осудил действий России на Украине, не отказался от закупок российской нефти, а также не присоединился к санкциям против нашей страны и Китай. Хотя Джо Байден требовал этого от руководителя Поднебесной Си Цзиньпина в ультимативной форме. Известная телеведущая КНР Лю Синь одним предложением объяснила суть этих требований: "Можете ли вы помочь мне победить ваших друзей, чтобы я мог сосредоточиться на том, чтобы бить вас в будущем?" Правда, некоторые китайские фирмы, тесно связанные сотрудничеством со своими партнерами в США, опасаясь преследований со стороны Вашингтона, приостановили свои отношения с коллегами в России. Но надо признать, что такие действия не стали массовыми и критичными для нас.

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в феврале нынешнего года заявил, что готов работать с Москвой "по продвижению двустороннего сотрудничества в области научных и технологических инноваций, содействовать сотрудничеству в передовых областях, таких как искусственный интеллект, интернет вещей и Международная лунная научно-исследовательская станция, а также в других передовых отраслях". И хотя о продолжении тесного и всестороннего военного и военно-технического сотрудничества в этих строках не прозвучало, в данной области двустороннего партнерства никаких пауз и задержек, видимо, также не предусмотрено и не предполагается. Как сказал китайский лидер, КНР и Россия взаимодействуют "стоя друг к другу спиной к спине". Так, кстати, поступают настоящие бойцы, когда на них нападает превосходящий по силе и наглости противник.

США не сильнее России и Китая, но по беззастенчивости навязывания мировому сообществу своей гегемонистской политики им равных нет. И потому очевидно, что вооруженные силы Москвы и Пекина, не будучи юридически союзниками, но являясь стратегическими партнерами, стоя спиной к спине, согласовывают свою военную и военно-техническую политику. В ее арсенале много чего есть: и совместные учения сухопутных войск, авиации и военно-морских сил, и обмен военными делегациями и разведывательной информацией, и поставки современной боевой техники, и контроль воздушно-космического пространства радиолокационными комплексами СПРН, и постоянные консультации и обмен мнениями по текущей международной ситуации и угрозам общей безопасности со стороны руководителей минобороны и генерального штаба. К этому относятся и регулярные полеты стратегических бомбардировщиков двух стран, что называется, крылом к крылу в Японском, Восточно-Китайском морях и в западной части Тихого океана недалеко от американских баз на Гавайях и в Южной Корее, на японских островах, не исключая и Окинаву.

Эти полеты призваны подчеркнуть одну, но непреложную истину: никакого господства Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе нет и быть не может. Как бы к этому ни стремились любые президенты США, их сателлиты и вассалы. Как не может быть гегемонии Вашингтона и его присных в других частях нашей планеты. У них есть два непреодолимых препятствия — Россия и Китай, их нерушимое взаимодействие — спиной к спине.

Виктор Литовкин

Военный обозреватель ТАСС

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