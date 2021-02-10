«Аспиды» с Апеннин

ВПК Италии нацелен на удержание своей доли на мировом рынке вооружения

В 80-е годы итальянский ВПК продолжал развиваться, что позволило стране сокращать импорт вооружений и наращивать экспорт («Первым делом корабли и самолеты»). Однако во Франции все же было куплено несколько тысяч ПТУР «Милан», в ФРГ – авиационные ПКР «Корморан». Номенклатура американских вертолетов, выпускающихся в Италии по лицензии, в том числе на экспорт, пополнилась машиной «Белл-412» (АВ-412). Напрямую в США закуплены также 150 ПЗРК «Стингер» и 22 РСЗО MLRS М270.

Импорт подкрепляется экспортом

На основе американской ракеты «воздух-воздух» AIM-7 «Спарроу» в Италии было создано оружие аналогичного назначения – «Аспид», вошедшее в состав одноименного корабельного ЗРК и наземного ЗРК «Спада». Они (особенно корабельный ЗРК) стали еще одним популярным итальянским экспортным товаром, который купили до 20 стран. В частности, Китай приобрел лицензию на производство «Аспида» под названием PL-11 для ВВС НОАК, а после введения европейского эмбарго на поставки оружия в КНР оборонные заводы Поднебесной начали выпускать ее без лицензии как PL-10. Эта ракета вошла в состав китайских ЗРК наземного базирования HQ-6 и HQ-64 (экспортное название – LY-60). Другим средством ПВО, созданным в 80-е, стала ЗСУ SIDAM-25, которая, впрочем, была не совсем итальянской и представляла собой счетверенную швейцарскую 25-мм пушку «Эрликон» КВА на шасси американского БТР М113. В эту ЗСУ были переделаны 275 М113, и они никуда не экспортировались.

С другой стороны, в Италии создавали образцы техники, предназначенные только на экспорт. Так, на основе немецкого танка «Леопард-1» разработали танк OF-40, единственным покупателем 36 машин стала армия ОАЭ. На шасси этого танка спроектировали 155-мм САУ «Палмария», основным импортером которой оказалась Ливия: Триполи оплатил поставку 210 самоходок. Как минимум 28 этих САУ потеряны в ходе боевых действий, идущих в Ливии с 2011 года.

Также САУ Палмария» поступили на вооружение ВС Нигерии, башни поставляли в Аргентину. Кроме того, итальянские конструкторы создали семейство РСЗО «Фирос». Вариант «Фирос-6» (48х51 мм, буксируемый или для установки на легких автомобилях и БТР) продали в Мексику, вариант «Фирос-25» (40х122 мм, фактически копия советского «Града») поступил на вооружение армии ОАЭ.

Наконец, чисто экспортным стал учебный самолет S-211, его выпустили в количестве немногим более 60 машин, почти половину собрали по итальянской лицензии в Сингапуре.

Первым делом – авиация и флот

В начале 80-х на вооружение ВВС Италии начал поступать истребитель-бомбардировщик «Торнадо», разработанный в кооперации с оружейниками Великобритании, ФРГ и Италии. Фактически это был чистый бомбардировщик («Торнадо» IDS), лишь в Великобритании существовала модификация перехватчика «Торнадо» АDV. Италия арендовала 24 таких перехватчика в 1995–2004 годах, на вооружение итальянских ВВС поступили 99 «Торнадо» IDS, сегодня их осталось около 70 (включая несколько машин на хранении). Один самолет итальянские ВВС потеряли в первый же день операции «Буря в пустыне».

“ Потеряв в катастрофах почти 140 F-104, ВС Италии тем не менее были рекордсменом по длительности пребывания этих летающих гробов на вооружении – итальянские пилоты поднимали их в воздух до 2004 года ”

Для ВМС Италии в 80-е – начале 90-х годов построили восемь дизельных ПЛ типа «Назарио Сауро», на тот момент это были одни из наиболее совершенных в мире субмарин (сейчас в строю остаются 4), авианосец «Джузеппе Гарибальди», два эсминца типа «Де ла Пенне» и они до сих пор в строю, из построенных восьми фрегатов типа «Маэстрале» сейчас несут службу только четыре, из произведенных в 1980–1983 годах восемь ракетных катеров на подводных крыльях типа «Спарвьеро», вооруженных ПКР «Отомат», списаны все, из восьми корветов типа «Минерва» четыре в резерве, четыре проданы в Бангладеш и четыре типа «Кассиопея» находятся в строю, четыре тральщика типа «Леричи» сейчас по два в строю и резерве, три ДВКД типа «Сан Джорджио» до сих пор несут службу на флоте. Таким образом, нынешний состав итальянских ВМС в значительной степени был сформирован именно тогда, в 80-е. Авианосец «Джузеппе Гарибальди», введенный в состав флота Итальянской Республики в1985 году, оснастили американскими СВВП AV-8В «Харриер II», при этом в отличие от других западных авианосцев «Гарибальди» несет значительное количество другого вооружения, в том числе ПКР «Отомат».

Кроме того, тральщики типа «Леричи» строились для нигерийского и малайзийского флотов, ракетные и сторожевые катера – для Эквадора и Таиланда. Для ВМС Ирака построены четыре фрегата типа «Лупо» и шесть корветов типа «Ассад». В связи с введенным против Багдада эмбарго на поставки вооружений в 90-е годы фрегаты передали ВМС Италии, а четыре корвета продали в Малайзию.

В 90-е годы практически во всем мире началось сокращение военных расходов, военного производства и численности ВС. Затронуло оно и Италию. Значительно сократился военный импорт на Апеннины. Кроме «Харриеров» для легкого авианосца «Джузеппе Гарибальди» и дополнительного количества ПТРК «Тоу», приобреталось различное высокоточное авиационное вооружение американского и израильского производства. Италия по-прежнему экспортировала вертолеты, корабельное вооружение, РЛС различного назначения, ракеты «Аспид» всех вариантов. В США на базе проекта «Леричи» построили 12 тральщиков типа «Оспри». Началась также постепенная распродажа подержанного вооружения американского производства – танков М47, БТР М113, тральщиков и другого импортного оружия.

Для итальянских ВМС корабелы компании Intermarine построили восемь тральщиков типа «Гаэта» – улучшенный вариант искателя мин типа «Леричи», аналогичные корабли поставили в Таиланд и Австралию. Япония купила у Италии три ракетных катера на подводных крыльях типа PG-01, аналогичные «Спарвьеро».

На вооружение итальянской армии в 90-е годы поступил танк С1 «Ариете», созданный на основе немецкого ОБС «Леопард-2». Предполагалось закупить 700, но в реальности построили 200 машин. Тогда же в строевые части поставили колесную БМТВ В1 «Чентауро», оснащенную 105-мм орудием, ее часто относят к колесным танкам.

В армейской авиации ВС Италии появились 60 ударных вертолетов А-129 «Мангуста», их производили и в Турции под шифром Т-129. Для ВВС страны выпущены 110 боевых и 26 учебно-боевых истребителей-бомбардировщиков совместной итало-бразильской разработки – их иногда классифицируют как штурмовики АМХ. Самолет оказался довольно посредственным, тем не менее его использовали при агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Сейчас в строю и на хранении итальянских ВВС остается около ста АМХ.

Опора на свои силы

В ХХI веке Минобороны Италии проводило перевооружение армии и в первую очередь за счет техники собственного производства, при этом, однако, военные сталкивались с характерным для подавляющего большинства стран НАТО недофинансированием оборонной сферы.

Бронетехника для итальянской армии тогда закупалась по преимуществу собственного производства. Были приобретены 200 гусеничных БМП VCC-80 «Дардо» и 560 колесных машин «Пума» (180 БРМ, 380 БТР). В процессе закупки находятся колесные машины «Фречча» (созданы на основе БМТВ «Чентауро», выпускаются в вариантах БТР, КШМ, самоходного миномета, медицинской машины) и легкие бронеавтомобили LMV. Последние широко экспортируются за рубеж, 358 таких машин под названием «Рысь» произведены по лицензии в России, 401 – в Великобритании, там их называют «Пантера». В Афганистане итальянской армией были потеряны четыре LMV, еще один в Сомали. Все более широко распродаются из армейского наличия БТР М113 и их «родственники» VCC-1/2. Кроме того, уже началась распродажа машин «Пума», признанных неудачными. Испания, Оман и Иордания приобрели БМТВ «Чентауро» – иорданские военные получили боевые машины из наличия итальянской армии. При этом ожидается закупка итальянскими сухопутными войсками 120 новых «Чентауро» со 120-мм пушкой.

Единственными импортными образцами бронетехники стали 148 сочлененных БТР BvS-206 из Швеции и девять плавающих БТР ААV-7 из США (до уровня этих машин также были модернизированы LVTP-7). В Германии закупили 70 САУ РzН-2000, во Франции – 139 120-мм минометов МО-2RT, при этом проданы практически все САУ М109 (основным потребителем итальянской наземной техники в ХХI веке стал Пакистан). Также во Франции купили дополнительное количество ПТРК «Милан», а в Израиле – ПТРК «Спайк» в нескольких вариантах, в том числе для установки на машинах «Дардо», «Фречча», LMV и на вертолетах А-129. Наземная ПВО получила ЗРК SAMP/Т, созданные совместно с Францией.

Потеряв в катастрофах почти 140 F-104, Италия тем не менее оказалась рекордсменом по длительности пребывания этих летающих гробов на вооружении – итальянские пилоты поднимали их в воздух до 2004 года. Вместо них во временное пользование были получены 38 F-16А/В из наличия ВВС США (и еще четыре как доноры запчастей). Из них шесть разбились, три остались как памятники, остальные в 2010–2012 годах возвратили в Штаты. Основным самолетом ВВС Италии в ХХI веке стал истребитель-бомбардировщик «Тайфун», созданный совместно с Великобританией, Германией и Испанией. По первоначальным планам предполагалось закупить 165 «Тайфунов», затем список урезали и довели до 121 самолета, но на этом не остановились и дошли наконец до 96 машин (сейчас их производство завершено). Кроме того, Италия стала участницей программы создания американского истребителя пятого поколения F-35, причем оказалась единственной страной, где этот самолет производится по лицензии. Первоначально предполагалось закупить 69 F-35А для ВВС и 62 СВВП F-35В для морской авиации, затем программа сократилась до 60 и 30 машин соответственно. К настоящему времени выпущено двенадцать F-35А и три F-35В. В перспективе предполагается участие итальянских авиаконструкторов в создании совместно с Великобританией и Швецией истребителя шестого поколения «Темпест».

Также в США закуплены четыре авиазаправщика КС-767, 16 транспортников С-130J, авиационное вооружение, разнообразные БЛА, включая боевые MQ-9 «Рипер». В Италии разработаны поршневой БЛА «Фалко» – кроме разведывательной аппаратуры, дрон может нести две легкие ракеты, реактивный «Ниббио» для разведки и РЭБ, а также легкие, запускаемые с руки разведывательные беспилотники «Стрикс-С» и «Крекс-В», выполненные по схеме «летающее крыло». Двухбалочный высокоплан «Фалко» итальянцы достаточно активно продают за рубеж.

Номенклатура вертолетов, предназначенных для собственных ВС и на экспорт, пополнилась легким AW-119 (развитие А-109) и многоцелевыми AW-101 (он же ЕН-101, в основном используется в морской авиации) и AW-139. Также Италия участвует в проекте создания европейского вертолета NH-90 в транспортном и противолодочном вариантах. На основе G-222 был создан транспортный самолет С-27 «Спартан», который закупили ВВС более 10 стран, в том числе США. Совместно с российскими конструкторами итальянцы разрабатывали учебный реактивный самолет. В итоге проект разделился на российский, где появился УБС Як-130, и итальянский, венцом которого стал УТС М-346. Оба ЛА поступили в ВВС своих стран и успешно экспортировались. Покупателями М-346 стали Польша, Израиль, Сингапур, предполагается его приобретение ВС Азербайджана.

По немецкому проекту 212 на итальянских верфях построены четыре ПЛ типа «Сальваторе Тодаро». Вошел в строй ВМС Италии авианосец «Кавур». Как и «Гарибальди», кроме «Харриеров» и вертолетов, он несет значительное количество другого вооружения (хотя и без ПКР), а также может использоваться как УДК, имея на борту четыре десантных катера.

По совместным с Францией проектам для итальянского флота созданы два эсминца типа «Андреа Дориа» и восемь фрегатов типа «Бергамини» (еще два сразу проданы Египту). Кроме того, будет построено от семи до шестнадцати патрульных кораблей типа «Паоло Эмилио Таон ди Ревель», фактически являющихся полноценными фрегатами, поскольку несут всю номенклатуру артиллерийского и ракетного вооружения.

ВМС Ирака в 2017 году получили-таки от Италии два оставшихся корвета типа «Ассад», а также четыре сторожевых катера. Для Алжира сдали ДВКД по усовершенствованному проекту итальянских кораблей типа «Сан Джорджио». Три ракетных корвета построила Италия для ВМС ОАЭ.

В целом, Италия сохраняет достаточно высокий военный и военно-промышленный потенциал, причем второй гораздо выше первого.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (868) за 9 февраля 2021 года