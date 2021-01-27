Первым делом корабли и самолеты

В Италии производят вооружение для многих армий мира

Вторую мировую войну Итальянская Республика закончила в странном статусе полупобедителя-полупобежденного: начав воевать в союзе с Гитлером, в 1943 году Рим «частично капитулировал» и столь же частично перешел на сторону союзников. Участие Италии в победе над Германией было, мягко говоря, символическим, но благодаря той «частичной капитуляции» страну приняли в НАТО в 1949 году. И военное строительство итальянцам разрешили сразу и без ограничений.

Разумеется, поначалу главными поставщиками оружия для ВС Италии стали США и в меньшей степени Великобритания. Заработал со временем в стране весьма мощный и умеренно пострадавший от войны ВПК. Его достаточно быстро восстановили при содействии бывших главных противников. Самой сильной частью итальянского оборонпрома было и осталось кораблестроение.

С миру по нитке

В конце 40-х – начале 50-х Италия в весьма ограниченных количествах получала от США технику времен Второй мировой (танки М4 «Шерман», истребители Р-51 «Мустанг» и Р-47 «Тандерболт», 203-мм орудия М115, фрегаты типа «Кэннон»). Вскоре ассортимент поставок весьма масштабно стал расширяться за счет уже послевоенных моделей: итальянцы получили до тысячи танков М26 «Першинг» и М47 «Паттон», около двухсот орудий М59 и САУ М55 и М44, полсотни ЗСУ М42, 12 батарей ЗРК большой дальности «Найк Аякс» и «Найк Геркулес». В конце 50-х на вооружение итальянской армии поступили 50 ПУ ОТР «Онест Джон», способные нести ядерные БЧ – разумеется, американские.

Итальянские ВВС получили из США до 700 реактивных истребителей F-84 «Тандерджет» и F-86 «Сейбр», из Великобритании – 25 двухбалочных Dh.100 «Вампир». Еще 65 «Сейбров» и 80 «Вампиров» собрали в Италии. Кроме того, в США закупили 80 противолодочных ЛА PV-2 «Гарпун», летающие лодки HU-16 «Альбатрос», палубные противолодочные S-2 «Трекер», более 300 легких транспортных и учебных самолетов и вертолетов. В Италии по американской лицензии произвели не менее 300 вертолетов ОН-13 («Белл-47»). Интересно, что 30 «Вампиров» итальянцы почти сразу перепродали в Египет.

ВМС Италии приобрели в США две ПЛ типа «Гато» и одну типа «Балао». Также из США и Великобритании поступили не менее 60 тральщиков, часть была построена на итальянских верфях.

Avanti италия

В 1957 году в Италии началось производство 105-мм гаубицы М-56 собственной разработки. До середины 80-х выпущено не менее 2,5 тысячи орудий, лишь 340 предназначались для итальянской армии, остальное – на экспорт. М-56 приобрели более 30 стран. В составе ВС Аргентины они участвовали в Фолклендской войне, где было потеряно не менее 18 пушек. При этом уже в ХХI веке аргентинцы закупили очередную партию М-56. Более того, по инициативе Минобороны Италии в 2017-м с баз хранения в строевые части вернули 18 единиц М-56.

“ Начиная с 70-х годов прошлого века корабельное вооружение стало одним из столпов военного экспорта Италии ”

В 1953 году под руководством конструктора Джузеппе Габриелли инженеры концерна Fiat начали разрабатывать легкий тактический турбореактивный истребитель-бомбардировщик. Штурмовик G-91 был принят на вооружение в 1961-м, его производили в цехах компании Aeritalia.

Строевые авиачасти ВВС Италии получили 298 машин, последние списали в середине 90-х. 94 самолета G-91 продали в ФРГ, 316 машин немцы произвели по итальянской лицензии. 40 штурмовиков закупили ВВС Португалии: приспособленные для действий на малых высотах, эти самолеты участвовали в колониальных войнах в Африке, где было потеряно 12 машин.

Практически одновременно начато производство учебно-боевого самолета Aermacchi МВ326. Для ВВС Италии построили 140 машин, этот УБС весьма широко экспортировался: ВВС как минимум 15 стран получили свыше 600 единиц. В частности, ЮАР закупила 251 МВ326, подавляющее число их собирали местные производители по лицензии под названием «Импала». Эти самолеты активно участвовали в боевых действиях в Анголе, где было сбито не менее семи единиц.

Приращение флота

Потеряв почти все свои ВМС в ходе Второй мировой (уцелело не более 30 единиц, включая недостроенные корабли), Италия c середины 50-х начала строить новый флот для себя и корабли на экспорт. Уже в конце десятилетия в строю были два артиллерийских эсминца собственной постройки (но с американским вооружением) типа «Импетуозо», по четыре фрегата типа «Канопо» и корвета типа «Альбатрос». Затем со стапелей сошли четыре фрегата типа «Бергамини», ставшие первыми в мире сторожевыми кораблями, несущими на борту вертолет, два эсминца УРО типа «Импавидо» с американским ЗРК «Тартар», но уже частично с отечественной артиллерией.

Построенный еще до войны легкий крейсер «Джузеппе Гарибальди» в 1957–1961 годах был радикально модернизирован: получил американские ЗРК «Терьер» и что не имело больше прецедентов – четыре шахты для ядерных БРПЛ «Поларис», хотя ракеты в эти шахты никогда не устанавливались. Кроме того, в Италии построили 10 фрегатов для флотов Венесуэлы, Португалии, Индонезии и Уругвая.

В конце 60-х были введены в строй четыре ПЛ собственного проекта «Тоти», прослужившие до конца 90-х (две из них до сих пор числятся в резерве). Кроме того, ВМС получили два фрегата типа «Альпино» и четыре корвета типа «Пьетро де Кристофаро». В те же годы построены три крейсера, последние в истории не только итальянского, но и вообще всех европейских флотов корабли этого класса: два типа «Андреа Дориа», затем «Витторио Венето». Кроме артиллерии собственного производства, их оснастили ЗРК «Терьер», а также вертолетами – по четыре на обоих «Дориа», девять на «Венето» (практически единственными их зарубежными аналогами были советские крейсеры проекта 1123).

С НАТО по нитке

В 60-е годы Рим закупил у Парижа несколько сотен ПТРК SS-11, ПКР AS-12 и AS-20, свыше 500 БТР АМХ-VCI, несколько вертолетов «Алуэтт». Но основным поставщиком оружия в Италию оставались США. В частности, в середине 60-х в стране началось лицензионное производство почти 3,7 тысячи американских БТР М113, включая разнообразные вспомогательные варианты (самоходные минометы М125 и М106, КШМ М577 и т. д.). Напрямую было закуплено 300 танков М60А1, 18 единиц 175-миллиметровой САУ М107, 10 батарей ЗРК «Хок».

ВВС страны получили около 400 истребителей F-104 «Старфайтер», до полутора сотен этих «Звездных бойцов» собрали в Италии. Кроме того, итальянцы развернули производство ракет «воздух-воздух» AIM-9 «Сайдуиндер», оснащенных неконтактным лазерным взрывателем.

Из США также поступило шесть противолодочных самолетов HU-16 «Альбатрос», свыше 80 легких транспортных и учебных самолетов. В Италии по лицензии освоили массовое производство американских многоцелевых вертолетов UH-1B/D/N (под местными названиями АВ-204/205/212), разведывательных ОН-58 (АВ-206), противолодочных SH-3D «Си Кинг» (ASH-3D). Начиная с 60-х годов эти вертолеты стали одной из основ военного экспорта Италии, тысячи этих машин проданы в десятки стран всех континентов.

ВМС Италии получили еще две ПЛ типа «Балао», три эсминца типа «Флетчер» (также постройки времен Второй мировой), различное корабельное вооружение. Все активнее велось строительство итальянского флота на собственных верфях.

В 70-е годы заметным поставщиком оружия в Италию стала Германия. Немецкие оружейники поставили для итальянской армии 920 танков «Леопард-1», причем до 600 из них до сих пор остаются на хранении, и несколько тысяч ПТУР «Кобра».

Во Франции Рим закупил 18 противолодочных самолетов «Атлантик», в конце 90-х годов из Канады получили 100 разведывательных БЛА CL-289.

Все же основная часть оружейного импорта Италии приходится на США. В стране началось лицензионное производство американского тяжелого транспортного вертолета СН-47 «Чинук» и спасательного S-61R, а вертолет UH-1N стали выпускать в противолодочной версии АВ-212АSW. Были куплены 283 единицы 155-мм САУ М109, развернут лицензионный выпуск ракет «воздух-воздух» AIM-7 «Спарроу». Напрямую в США куплены шесть ПУ ОТР «Ланс», способных нести ядерные БЧ, 25 плавающих БТР LVTP-7, не менее 130 ПТРК «Тоу» и несколько тысяч ПТУР к ним, 14 транспортных самолетов С-130 «Геркулес», еще четыре ПЛ времен Второй мировой и два десантных корабля того же периода типа «Де Сото Каунти», различное корабельное вооружение и оборудование. Все 10 батарей ЗРК «Хок» были модернизированы по варианту «Усовершенствованный Хок».

В 70-е годы в Италии разработали и приняли на вооружение БТР типа 6614 и БРМ типа 6616. Всего было произведено примерно 1,2 тысячи этих машин, из них около 200 – для итальянской армии, ВВС – для охраны аэродромов, полиции и карабинеров, остальные пошли на экспорт, не менее 275 БТР 6614 выпущены в Республике Корея под шифром КМ900.

Кроме того, началось производство БТР VCC-1, созданного на базе американского М113. Всего выпущено 567 машин, большая часть состоит на вооружении до сих пор. 224 VCC-1 с ПТРК «Тоу» приобрела Саудовская Аравия. В конце 70-х принята на вооружение 155-миллиметровая буксируемая пушка FH-70, разработанная совместно оружейниками Великобритании, ФРГ и Италии. В итальянской армии 162 таких орудия на вооружении и хранении до сих пор.

Первым делом самолеты

В 70-е годы в итальянские ВВС поступили средние транспортные самолеты собственного производства G-222 в количестве 56 машин, еще столько же было выпущено для зарубежных покупателей. При этом итальянский авиапром специализируется на разработке и производстве учебно-боевых самолетов. Так, начал поступать на вооружение и на экспорт многоцелевой SF-260, разработанный еще в 60-е, причем его производство продолжается до сих пор. В частности, ВВС Италии к 45 единицам SF-260АМ, произведенным в 70-е годы, уже в ХХI веке получили 30 SF-260ЕА. Общее количество выпущенных машин этого типа составляет не менее 860 единиц, их приобрели более 30 стран. Крупнейшим покупателем стала Ливия, получившая до 240 самолетов, из них не менее 20 было потеряно в ходе различных войн. ВВС Шри-Ланки активно применяли SF-260 в боях против движения тамильских сепаратистов ТОТИ. В небольших количествах G-222 и SF-260 закупали и США.

Учебно-боевой самолет МВ339 также поступил в производство в 70-е и выпускается до сих пор. В частности, для ВВС Италии были сначала построены 107 учебных МВ339А, а уже в этом веке – 30 штурмовиков МВ339СD. Еще до 100 машин поставили на экспорт. В частности, десять самолетов получили ВВС Аргентины, из них половина потеряна в военных действиях на Фолклендах, три машины англичане захватили на земле. ВВС Эритреи использовали МВ339 в войне с Эфиопией, как минимум один самолет был сбит. Производство и экспорт вертолетов расширились за счет первой машины А-109 собственной разработки компании «Агуста», легкие вертолеты в различных модификациях выпускаются для различных стран, включая США, до сих пор. Эксплуатируются не менее 600 единиц винтокрылых машин.

Основы военного экспорта Италии

Для ВМС Италии были построены два эсминца типа «Аудаче» и четыре фрегата типа «Лупо», дослужившие до ХХI века: эсминцы недавно сдали на слом, фрегаты проданы в Перу. Еще шесть фрегатов типа «Лупо» произведены для ВМС Венесуэлы.

За исключением американских ЗРК все оружие этих кораблей (ПКР «Отомат», артиллерия, торпеды) также было создано и изготовлено в Италии. Начиная с 70-х годов корабельное вооружение стало еще одним столпом военного экспорта Италии. Особой популярностью пользуются 127-миллиметровые и еще больше 76-миллиметровые корабельные орудия, по-видимому, самые распространенные в мире в своем классе – они устанавливаются на большинство кораблей и катеров всех флотов мира. Итальянские 76-миллиметровки поступили и на вооружение ВМС США, там их производили по итальянской лицензии. Широко экспортируются легкие противолодочные 324-миллиметровые торпеды А244.

Популярны в армиях мира также ПКР «Отомат», малогабаритные ПКР «Си Киллер» (в варианте запуска с вертолета называются «Марте»). Первым покупателем «Си Киллера» в 70-е годы стал Иран, затем эти ПКР последних модификаций покупали ОАЭ, Катар, Туркмения.

Также начиная с 70-х годов и до сего дня Италия наращивает производство и экспорт РЛС различного назначения: поисковые и управления огнем, наземные, авиационные, корабельные.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 3 (866) за 26 января 2021 года