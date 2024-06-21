Войти
ЦАМТО

СМИ: США приостановят выполнять открытые заказы на ЗРК Patriot других стран ради их поставок Украине

210
0
0
Ракетная батарея Patriot
Ракетная батарея Patriot.
Источник изображения: © DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released

ЦАМТО, 20 июня. США приостановят выполнение открытых заказов (контракты в стадии реализации – прим. ред.) других стран на системы ПВО Patriot, и, вместо этого, перенаправят вновь произведенные системы и ракеты Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что Вашингтон официально объявит об этом решении в четверг.

"Власти США намерены приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики для их передачи Украине... системы, предназначенные для других стран, будут перенаправлены, чтобы помочь Киеву защитить города и критическую инфраструктуру", – говорится в сообщении газеты. Отмечается, что среди стран с открытыми заказами есть Польша, Германия, Испания и Румыния.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США уже заручились "обязательствами" пяти стран в отношении поставок Украине батарей зенитных ракетных комплексов Patriot, напоминает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Польша
Румыния
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Похожие новости
03.06.2022
Над всей Украиной безоблачное небо?
05.05.2022
Кто против ЕвроПРО? Будет ли у Евросоюза свой противоракетный щит
16.03.2022
Российская специальная военная операция и европейский рынок наземных РЛС
26.01.2022
Планы НАТО по захвату Калининграда ставят под удар Прибалтику
29.07.2021
Европейская система противоракетной обороны – проблемы и перспективы
18.06.2020
Почему США проиграли войну в Ираке
17.06.2019
У границ Беларуси и России незаметно насобиралось солдат и техники на три дивизии НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 04:59
  • 2010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.06 00:12
  • 57
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.06 22:25
  • 26
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 20.06 22:21
  • 2
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 18:46
  • 124
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 20.06 18:28
  • 12
МС-21 готовится к первому полету
  • 20.06 16:35
  • 0
Гиена Европы продолжает проводить мероприятия скрытой мобилизации
  • 20.06 15:33
  • 2
Россия в Арктике создаст системы ПВО и береговые комплексы
  • 20.06 13:53
  • 0
«Почему «непризедент» Дуда громче всех кричал на Швейцарском саммите»
  • 20.06 13:35
  • 2
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 10:05
  • 1
ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34: насколько мощным окажется производственный скачок? (Military Watch Magazine, США)
  • 20.06 10:03
  • 303
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.06 09:44
  • 1
«Аэрофлот» нацелился на получение только самолетов МС-21
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС