СМИ: США приостановят выполнять открытые заказы на ЗРК Patriot других стран ради их поставок Украине

ЦАМТО, 20 июня. США приостановят выполнение открытых заказов (контракты в стадии реализации – прим. ред.) других стран на системы ПВО Patriot, и, вместо этого, перенаправят вновь произведенные системы и ракеты Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что Вашингтон официально объявит об этом решении в четверг.

"Власти США намерены приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики для их передачи Украине... системы, предназначенные для других стран, будут перенаправлены, чтобы помочь Киеву защитить города и критическую инфраструктуру", – говорится в сообщении газеты. Отмечается, что среди стран с открытыми заказами есть Польша, Германия, Испания и Румыния.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США уже заручились "обязательствами" пяти стран в отношении поставок Украине батарей зенитных ракетных комплексов Patriot, напоминает агентство.