Над всей Украиной безоблачное небо?

Запад готовится к войне до голодного пайка

Однозначно оценить эффективность действий украинской наземной противовоздушной обороны в ходе нынешнего конфликта достаточно сложно. На момент распада СССР ее можно было считать чуть ли не лучшей в мире с точки зрения количества и качества ЗРС и ЗРК на единицу площади страны. За постсоветский период украинская ПВО не обновлялась и постепенно деградировала.

ПОТЕРИ И ОТКАЗЫ ТЕХНИКИ

Тем не менее Украина по-прежнему входит в десятку стран мира с наиболее сильной наземной ПВО («Насколько страшна украинская ПВО», «НВО», 11.02.22). До сих пор ВС РФ не сумели до конца подавить украинскую ПВО, но и ее успехи считать выдающимися никак нельзя. В частности, в январе–марте 1991 года иракская система ПВО, не имевшая ни С-300, ни «Буков», нанесла гораздо более серьезные потери ВВС США и их союзников, хотя эти ВВС были гораздо более многочисленными, чем ВКС РФ сейчас («Паралич диктатора», «НВО», 05.03.21).

Значительная часть техники украинской ПВО выработала своей ресурс. Это относится и к зенитным управляемым ракетам – отсюда многочисленные случаи их падения на жилые дома в Киеве и других городах Украины (ЗУР не только не поразили цели, но и не ушли на самоликвидацию, то есть произошел их фактический отказ).

Кроме того, нужно иметь в виду, что украинская ПВО имеет ЗРС С-300 лишь ранних модификаций ПТ и ПС. В этих модификациях данной ЗРС на каждой пусковой установке штатно размещены три ЗУР 5В55К (дальность стрельбы – 45 км) и одна ЗУР 5В55Р (75 км). Даже в случае исправности ЗУР эта дальность является недостаточной против самолетов, имеющих современные средства поражения.

По данным фото- и видеоматериалов, украинские ВС потеряли на данный момент два дивизиона ЗРС С-300 (по одному ПТ и ПС), три СОУ 9А310 из состава ЗРК «Бук», 13 ЗРК «Оса», две ЗРК «Стрела-10», три ЗСУ «Шилка», значительное количество ПЗРК. Реальные потери могут быть намного больше.

Сейчас важнейшим военным ресурсом Украины становится помощь Запада. Проще всего, разумеется, передать советскую и родственную ей восточноевропейскую технику из стран бывшего социалистического блока. Эта тема была подробно обсуждена в статье «Ржавому танку в траки не смотрят» («НВО», 22.04.22). В частности, речь там шла и о советских системах ПВО. Коих, однако, может оказаться совершенно недостаточно. Ибо у всех стран бывшего Варшавского договора, вместе взятых, средств наземной ПВО меньше, чем у одной Украины. При этом они хуже качеством.

Теперь уже речь идет о поставках западных средств ПВО. Более того, они уже начались. Пока это ПЗРК, обращению с которыми проще всего обучить личный состав, и которые легче всего в больших количествах доставить на фронт из-за их малых размеров.

СРЕДСТВА БЛИЖНЕГО БОЯ

Американские ПЗРК «Стингер» (кроме самих США, у которых десятки тысяч ПУ и ЗУР) имеются у Германии (до 865 ПУ), у Италии (до 150), у Португалии (30), у Финляндии (не менее 75), у Латвии и Литвы (не менее восьми ПУ у каждой). Также «Стингеры» есть у Дании, но в Копенгагене заявляют, что у них истек срок хранения.

До тысячи ПУ данного ПЗРК имеется у Турции и около 500 – у Греции. Но эти страны постоянно готовятся воевать между собой, поэтому оружием делятся неохотно. Около 300 «Стингеров» имеется у Швейцарии, но она в данный конфликт пока втягиваться явно не хочет.

Кроме переносного варианта, «Стингер» используется и в качестве ЗУР для ЗРК малой дальности. Вообще установка любого ПЗРК на шасси БТР или автомобиля повышает мобильность, значительно увеличивает боекомплект, а также дальность обнаружения цели (за счет размещения на том же шасси РЛС и/или инфракрасных и оптических средств разведки). Минусом этого варианта является то, что противнику проще обнаружить и поразить такой ЗРК.

В США сейчас началось развертывание ЗРК IM-SHORAD путем установки «Стингеров» на шасси БТР «Страйкер», но представить их поставки Украине пока невозможно. Гораздо реальнее отправить туда ЗРК «Авенджер» («Стингеры» на шасси «Хаммера»), коих в ВС США имеется 703 (еще до 412 на хранении). Также в морской пехоте США есть 17 LAV-AD («Стингеры» на шасси БТР LAV).

У Германии имеется 50 ЗРК «Оцелот», в котором «Стингеры» (или французские «Мистрали», или наши «Иглы») устанавливаются на шасси БМД «Визель». Экспортный вариант этого ЗРК называется ASRAD. Таковых имеется 54 у Греции («Стингеры» на «Хаммере») и 16 у Финляндии («Стингеры» на местном БТР ХА-181).

Голландские «Стингеры» устанавливаются либо на БТР «Феннек», либо на автомобилях (по 18 в обоих вариантах). У Турции имеется 78 ЗРК «Зипкин» («Стингеры» на автомобиле «Лендровер») и 70 «Атылган» («Стингеры» на американском БТР М113).

Вторым по распространенности из западных ПЗРК является французский «Мистраль». У самой французской армии на вооружении 221 «Мистралей», еще от 200 до 600 на хранении. Также «Мистрали» имеются у Бельгии (45 ПУ, еще до 97, возможно, на хранении), у Испании (168), у Эстонии (не менее 50), у Венгрии (45), у Кипра (60), у Австрии (34 ПУ, еще 40 на хранении). У Норвегии есть «Мистрали», установленные на ракетных катерах и тральщиках. При этом, видимо, именно норвежцы первыми начали поставки этих ПЗРК на Украину, оставляя свой флот без ПВО.

Британский ПЗРК «Старстрик» есть только у самой Великобритании в неизвестном количестве. При этом имеется 156 таких ПЗРК в варианте ЗРК малой дальности на шасси БТР «Стормер» (большая их часть находится на хранении).

Шведский ПЗРК RBS-70 на самом деле является «не совсем переносным»: для его перевозки требуется джип, запуск производится с треноги. У самой Швеции имеется до 70 этих ПЗРК, у Норвегии – 56 (еще 144 на хранении), у Финляндии – 86, у Литвы – 21, у Латвии – 24, у Чехии – 16. У Австралии на вооружении состоит 19 RBS-70 на шасси БТР «Бушмастер».

На данный момент Украина получила сотни, если не тысячи ПЗРК («Стингер», «Старстрик», «Мистраль», «Стрела-2/3», «Игла»). Отмечались случаи попадания в вертолеты ВКС РФ различных типов переносных зенитных ракет. Учитывая количество последних и общую интенсивность боевых действий, это очень невысокий результат, о чем на Западе говорят уже вполне открыто.

Более того, немалое количество ПЗРК стали трофеями войск РФ и ДНР/ЛНР. Предположительно трофейным «Стингером» в начале апреля в районе Мариуполя был сбит украинский вертолет Ми-8. Если это действительно так, то налицо удивительная ирония судьбы (особенно если вспомнить Афганистан): нашим «Стингером» сбит вражеский Ми-8…

Кроме ПЗРК на БТР и бронеавтомобилях на Западе есть специализированные ЗРК малой дальности. Так, Великобритания имеет на вооружении 48 отечественных ЗРК «Рапира», еще до 76 на хранении. 86 «Рапир» состоят на вооружении ПВО Турции, до 60 таких ЗРК имеется у Швейцарии. Возможно, до 40 «Рапир» остается на хранении у австралийской армии.

Противовоздушную оборону авиабаз ВВС Франции осуществляют 36 ЗРК «Кроталь-NG», но крайне сложно представить, что французы готовы будут отдать их Украине. Впрочем, на хранении может находиться до 60 «Кроталей» ранних модификаций. 20 «Кроталей-NG» имеется у Финляндии, девять старых «Кроталей» – у Греции.

Устаревшие франко-германские ЗРК малой дальности «Роланд» остаются на вооружении в Испании (18) и Словении (шесть). В Германии на хранении может оставаться до 87 «Роландов», во Франции – до 172.

Очень старый американский ЗРК «Чапарэл» находится на вооружении португальской армии (до 34 единиц). В самих Соединенных Штатах до 477 «Чапарэлов» теоретически могут оставаться на хранении.

Итальянские ЗРК малой дальности («Спада», «Аспид», «Скайгард-Аспид») имеются на вооружении ВС самой Италии (не менее 70), Испании (13) и Кипра (24). Наконец, уникальный ЗРК/ПТРК ADATS имеется у Канады (34 единицы, большая часть на хранении).

ПЗРК и ЗРК малой дальности могут быть дополнены зенитной артиллерией. Зенитные самоходные установки есть в составе итальянской армии (75 25-мм SIDAM на шасси М113, еще 200 на хранении), в арсеналах Швеции (30 40-мм Lvkv90 на шасси БМП CV90) и Португалии (до 36 старых американских 20-мм М163 на шасси М113). В США на хранении могут находиться до 120 М163.

Старые немецкие 35-мм ЗСУ «Гепард» могут оставаться на хранении в самой Германии (до 340) и в Голландии (до 35). Количество буксируемых 20-мм, 30-мм, 35-мм, 40-мм зенитных орудий у коллективного Запада может превышать 3 тыс. Но их эффективность как средства ПВО вызывает сомнения: сейчас это скорее «суперпулеметы» для наземных боев.

СРЕДСТВА ДАЛЬНЕГО БОЯ

Гораздо большую ценность для Украины представляют собой зенитные ракетные установки средней и большой дальности, хотя они гораздо дороже и сложнее в освоении.

В батарее ЗРК «Усовершенствованный Хок» имеется шесть-девять ПУ по три ЗУР на каждой. На вооружении ВС Италии состоит десять батарей этого ЗРК, Испании и Греции – по семь батарей, Турции и Румынии – по восемь батарей. В самих США на хранении может теоретически оставаться до 58 батарей «Усовершенствованного Хока», до 15 батарей – на хранении ВС Франции. Но данный ЗРК все-таки устарел, и сейчас Киев вряд ли захочет его получить.

Два других вполне современных ЗРК почти наверняка не попадут на Украину – потому что они нужны самим их пользователям. Шведский RBS-23 существует в количестве всего трех батарей (по три ПУ по шесть ЗУР на каждой), которые в последние годы срочно развернуты на острове Готланд с целью отражения российской агрессии. Батарея франко-итальянской ЗРС «Мамба» (она же SАМР/Т) включает четыре-шесть ПУ по восемь ЗУР на каждой. Они имеются только у Франции (десять батарей) и Италии (шесть батарей) и были развернуты совсем недавно.

Зато Украина очень хочет получить вполне современную норвежскую ЗРС средней дальности NASAMS, использующую в качестве ЗУР американскую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 АМRAAM. На ПУ размещается шесть ЗУР, в батарее – три-четыре взвода по три ПУ. Данная ЗРС состоит на вооружении в самой Норвегии (пять батарей), в Финляндии, Литве и Голландии (по две батареи), в Испании (четыре батареи).

Еще сильнее Киев хочет получить американскую ЗРС «Пэтриот». У США сейчас имеется 62 действующие батареи этой ЗРС (в батарее шесть-восемь ПУ, по четыре ЗУР на каждой). Еще до 26 батарей, возможно, находятся на хранении.

У Германии – 22 батареи «Пэтриота» (в том числе две учебные), еще две в резерве. У Голландии – три батареи в строю и четыре в резерве. У Греции имеется шесть батарей данной ЗРС, у Швеции – четыре, у Испании – три, у Румынии – одна (а всего будет семь). На данный момент поставки «Пэтриотов» на Украину представить сложно. Но нельзя исключать, что в конце концов некоторое количество американских, немецких и голландских ЗРС этого типа там все-таки окажутся.

ДО ПОЛНОГО ИСТОЩЕНИЯ

«Старое НАТО» эпохи холодной войны в значительной степени опиралось на авиацию – в ущерб артиллерии и наземной ПВО («На каких языках говорит бог войны», «НВО», 19.05.22). Поэтому наиболее сильные системы ПВО оказались у стран «нового НАТО», то есть бывшего соцлагеря. У многих стран Западной Европы, как видно, средств наземной ПВО ничтожно мало. Кроме того, надо понимать, что сейчас не 1940–1950-е годы, когда основные страны мира могли выпускать боевую технику всех классов десятками тысяч единиц в год. Нынешняя техника очень дорогая и сложная, причем к системам ПВО это относится в максимальной степени. Поэтому существует вполне реальная проблема истощения арсеналов, компенсировать которое новым производством будет исключительно сложно (по крайней мере, в приемлемые сроки).

Однако нынешний конфликт на Украине уже принял характер войны на истощение. И коллективный Запад готов перейти на голодный паек в расчете на то, что Россия истощится и рухнет раньше.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.