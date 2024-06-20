Спущен на воду корвет "Проворный" проекта 20385

18 июня 2024 года в Санкт-Петербурге на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") состоялась церемония спуска на воду из плавучего дока строящегося для ВМФ России корвета "Проворный" (заводской номер 1006) проекта 20385.

Спуск на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") строящегося для ВМФ России корвета "Проворный" (заводской номер 1006) проекта 20385. Санкт-Петербург,18.06.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Корвет построен по проекту АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" ОСК. Торжественная церемония спуска на воду корабля была проведена под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева. Сообщается, что после завершения достройки на воде и проведения всех испытаний "Проворный" будет принят в состав ВМФ России и совершит переход на Дальний Восток, где пополнит строй кораблей Тихоокеанского флота.

Напомним, что корвет "Проворный" (заводской номер 1006) является вторым кораблем проекта 20385, строящимся на Северной верфи по контракту с Министерством обороны России, выданному еще 27 марта 2006 года. Корвет "Проворный" был заложен там 25 июля 2013 года. В сентябре 2019 года был осуществлен его технический спуск на воду, однако затем корпус корабля был вновь поднят на стапель. 17-18 декабря 2021 года на этапе подготовки к окончательному спуску на воду на строящемся корвете "Проворный" на Северной верфи произошел пожар, в результате которого была практически полностью уничтожена композитная надстройка корабля от носовой части и до вертолетного ангара, а также сгорела выполненная из алюминиево-магниевых сплавов интегрированная башенно-мачтовая конструкция. Общий ущерб от пожара оценивался неофициальными источниками в 22 млрд рублей.

Это вынудило заново изготавливать надстройки корабля, и в результате восстановленный корвет "Проворный" был спущен на воду для достройки только теперь, а сроком его сдачи флота сейчас считается 2026 год.

Напомним, что после постройки первых нескольких корветов проекта 20380 на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и на АСЗ дальнейшее строительство корветов для ВМФ России предполагалось вестись по переработанному проекту 20385. Государственный контракт на постройку двух первых корветов проекта 20385 был выдан Министерством обороны России Северной верфи еще 27 марта 2006 года, оба корабля предназначались для Тихоокеанского флота. Головной корабль проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005) был заложен на Северной верфи 1 февраля 2012 года, выведен из эллинга предприятия 16 июня 2017 года, спущен на воду 30 июня 2017 года, начал заводские ходовые испытания 21 апреля 2019 года и был введен в строй ВМФ России только 29 декабря 2020 года с зачислением в состав Тихоокеанского флота. 30 ноября 2021 года корвет "Гремящий" прибыл во Владивосток. Второй корвет проекта 20385 "Проворный" (заводской номер 1006) был заложен на Северной верфи 25 июля 2013 года.

По дополнительному контракту, заключенному с Министерством обороны в 2011 году, предполагалось строительство на Северной верфи к 2020 году еще восьми корветов проекта 20385, однако широкое использование на данном проекте импортных комплектующих, включая германские главные дизельные двигатели MTU, попавших после 2014 года под санкционные ограничения, привели к тому, что серия проекта 20385 на Северной верфи ограничилась всего двумя заложенными по контракту 2006 года кораблями.

Постройка обоих заложенных корветов на Северной верфи проекта 20385 сильно затянулась ввиду непоставки для них главных дизельных двигателей MTU. 30 января 2015 года Министерство обороны России заключило с Северной верфью дополнительное соглашение на достройку обоих корветов проекта 20385 с дизельными двигателями российского производства - дизельными агрегатами 1ДДА-12000 производства АО "Коломенский завод", устанавливавшимися на корветы проекта 20380. Каждый корвет получил два дизельных агрегата, в состав одного агрегата 1ДДА-12000 входят два главных судовых двигателя 16Д49 мощностью 6000 л.с. производства Коломенского завода и реверс-редукторные передачи РРД 12000, выпускаемые АО "Звезда".

Поскольку дальнейшее строительство серии проекта 20385 было прекращено, то в результате ВМФ России вернулся к постройке корветов проекта 20380 по в очередной раз откорректированному проекту, с установкой на них нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон" с размещением неподвижных антенн в башнеподобной надстройке, аналогично корветам проекта 20385.

В итоге было, однако, решено возобновить одновременно и строительство серии корветов проекта 20385, но в исполнении с двигателями российского производства, в результате чего 15 декабря 2020 года был подписан контракт с ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав ОСК) в Комсомольске-на-Амуре на постройку четырех корветов проекта 20385. По данному контракту на АСЗ были начаты строительством корветы проекта 20385 "Буйный" (заводской номер 2107, заложен 23 августа 2021 года), "Разумный" (заводской номер 2108, заложен 12 июня 2022 года), "Быстрый" (заводской номер 2109, заложен 1 июля 2022 года) и "Ретивый" (заводской номер 2110, заложен 9 июня 2023 года).

Сейчас главным отличием проекта 20385 от 20380 является оснащение проекта 20385 универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14 (УКСК), позволяющим применять ракеты семейства "Калибр", включая противолодочные серии 91Р комплекса "Ответ".

Церемония спуска на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") строящегося для ВМФ России корвета "Проворный" (заводской номер 1006) проекта 20385. Санкт-Петербург,18.06.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и Министерство обороны России