Пожар на строящемся корвете «Проворный»

Вечером 17 декабря 2021 года произошел крупный пожар на строящемся для ВМФ России в Санкт-Петербурге на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") корвете "Проворный" проекта 20385 (заводской номер 1006). Пожар продолжался до утра 18 декабря.

Пожар на строящемся для ВМФ России в Санкт-Петербурге на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвете "Проворный" проекта 20385 (заводской номер 1006), 17.12.2021 (с) Валенин Егоршин / ТАСС

Корвет "Проворный" (заводской номер 1006) является вторым кораблем проекта 20385, строящимся на Северной верфи по контракту с Министерством обороны России, выданному еще в марте 2006 года. Корвет "Проворный" был заложен 25 июля 2013 года и на момент пожара находился на этапе подготовки к спуску на воду. Сдача корабля была запланирована на конец 2022 года. Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005) был введен в строй ВМФ России 29 декабря 2020 года.

В результате пожара на корвете "Проворный" 17-18 декабря была практически полностью уничтожена композитная надстройка корабля от носовой части и до вертолетного ангара, а также сгорела выполненная из алюминиево-магниевых сплавов интегрированная башенно-мачтовая конструкция. Пожар, как сообщается, возник около 18 часов 17 декабря в помещении главного командного поста, предположительно, во время покрасочных работ.

В понедельник 20 декабря Северная верфь распространила пресс-релиз, в котором заявила:

"В выходные после завершения работ по тушению пожара на корвете "Проворный" специалистами Северной верфи проведён его первичный осмотр. Заводскими службами предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. С АО "СНСЗ" ведутся переговоры о строительстве новой надстройки.

Для предотвращения замерзания попавшей в ходе тушения пожара в трюмы воды в субботу и воскресенье на заказ было подано отопление и электричество, около 100 рабочих обеспечили откачку воды и просушку поверхностей. Также они провели очистку помещений от последствий пожара.

Для оценки ущерба создана комиссия из представителей завода и ОСК, она приступила к работе. О причинах пожара говорить преждевременно. Уполномоченной комиссии на изучение обстоятельств и определение причины потребуется несколько недель" [конец релиза].

Позднее неофициальный источник на Северной верфи оценил стоимость ущерба от пожара в 22 млрд рублей.

Повреждения в результате пожара на строящемся для ВМФ России в Санкт-Петербурге на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвете "Проворный" проекта 20385 (заводской номер 1006). Снимки 19.12.2021 (с) Телеграм

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