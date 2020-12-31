Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 введен в строй

29 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась церемония церемония подъема Военно-морского флага на головном корвете проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005), построенном на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация").

Введенный в состав ВМФ России головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005), построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 29.12.2020 (с) Александр Демьянчук / ТАСС

Церемония была проведена под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. В ней приняли участие генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов и генеральный директор проектанта корабля ПАО "Центральное конструкторское бюро "Алмаз" Александр Шляхтенко. На церемонии был зачитан приказ главкома ВМФ России о зачислении корабля "Гремящий" в состав Военно-Морского Флота. Он пополнит надводную составляющую сил Тихоокеанского флота и вскоре совершит переход к постоянному месту базирования.

Также сообщается, что Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в сопровождении рабочей группы Главного командования ВМФ, руководства судостроительного завода "Северная верфь" и центрального проектно-конструкторского бюро "Алмаз" осмотрел внутренние помещения и боевые посты новейшего корвета "Гремящий", который сегодня был принят в состав ВМФ России в Санкт-Петербурге.

На различных этапах обхода корабля главкому ВМФ докладывали о внедрении инновационных решений при проектировании и строительстве корвета.

Также адмирал Николай Евменов провел совещание на борту корвета, в котором приняли участие представители Объединенной судостроительной корпорации, "Северной верфи", представители предприятий кооперации задействованной в строительстве корвета "Гремящий". Обсуждались вопросы дальнейшего развития корветов проекта 20385, включая системы жизнеобеспечения и вооружение.

Главком ВМФ отметил высокие маневренные качества корвета "Гремящий", а также его большой модернизационный запас.

"Мы и в дальнейшем будем взаимодействовать с Объединенной судостроительной корпорацией, другими предприятиями и организациями кооперации. Научно-технический прогресс создания боевых кораблей и морских вооружений не стоит на месте, Мы должны идти в ногу со временем и по многим направлениям опережать время в сфере серийного строительства кораблей дальней морской зоны", - отметил Адмирал Николай Евменов на совещании, которое состоялось на борту корвета "Гремящий", принятого сегодня в состав ВМФ России.

Со стороны bmpd напомним, что ранее Северная верфь осуществила строительство и сдала ВМФ России четыре корвета проекта 20380 - "Стерегущий" (заводской номер 1001, головной корабль проекта 20380, приемный акт подписан 28 февраля 2008 года), "Сообразительный" (заводской номер 1002, сдан 14 октября 2011 года), "Бойкий" (заводской номер 1003, сдан 16 мая 2013 года) и "Стойкий" (заводской номер 1004, сдан 18 июля 2014 года).

Дальнейшее строительство корветов для ВМФ России на Северной верфи предполагалось вестись по переработанному проекту 20385. Государственный контракт № 253/05/2/К/0546-06 на постройку двух первых корветов проекта 20385 был выдан Министерством обороны Росссии предприятию еще 27 марта 2006 года. Головной корабль проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005) был заложен на Северной верфи 1 февраля 2012 года, выведен из эллинга предприятия 16 июня 2017 года, спущен на воду 30 июня 2017 года, начал заводские ходовые испытания 21 апреля 2019 года. Заводские и ГОсударственные испытания корабля в итоге растянулись на 20 месяцев.

Второй корвет проекта 20385 "Проворный" (заводской номер 1006) был заложен на Северной верфи 25 июля 2013 года, а в сентябре 2019 года был осуществлен его технический спуск на воду.

По дополнительному контракту, заключенному с Министерством обороны в 2011 году, предполагалось строительство на "Северной верфи" к 2020 году еще восьми корветов проекта 20385, однако пожелания дальнейшего совершенствования проекта и широкое использование на данном проекте импортных комплектующих, включая германские главные дизельные двигатели MTU, попавших после 2014 года под санкционные ограничения, привели к решению ВМФ России ограничить серию проекта 20385 всего двумя заложенными по контракту 2006 года кораблями.

Постройка обоих заложенных корветов проекта 20385 сильно затянулась ввиду непоставки для них главных дизельных двигателей MTU. 30 января 2015 года Министерство обороны России заключило с "Северной верфью" дополнительное соглашение № 3/1/1/0053-Д17-15-ДГОЗ на достройку обоих корветов проекта 20385 с дизельными двигателями российского производства - дизельными агрегатами 1ДДА-12000 производства АО "Коломенский завод" (устанавливавшимися на первые четыре построенных на "Северной верфи" корвета проекта 20380 с заводскими номерами 1001 - 1004). Каждый корвет получил два дизельных агрегата, в состав одного агрегата 1ДДА-12000 входят два главных судовых двигателя 16Д49 мощностью 6000 л.с. производства Колменского завода и реверс-редукторные передачи РРД 12000, выпускаемые АО "Звезда".

Установка российских дизельных двигателей на корветы осуществлена во исполнение Решения Министерства обороны России № 235/1/1/2335 о порядке замещения импортного оборудования в процессе строительства корветов проектов 20385 и 20380 с заводскими номерами 1005 - 1008, принятого после введения санкций и отказа немецкого концерна MTU от поставки силовых установок. Восемь комплектов агрегатов 1ДДА-12000 для указанных четырех корветов были заказаны "Северной верфью" на АО "Коломенский завод" в мае 2015 года по цене более 577 млн рублей за агрегат, с поставкой с третьего квартала 2016 года по третий квартал 2017 года.

Поскольку дальнейшее строительство серии проекта 20385 было прекращено, то в результате ВМФ России на время вернулся к постройке корветов проекта 20380 по в очередной раз откорректированному проекту, вследствие чего на Северной верфи 20 февраля 2015 года была произведена закладка корветов "Ретивый" (заводской номер 1007, спущен на воду 12 марта 2020 года) и "Строгий" (заводской номер 1008). Данные два корвета отличаются главным образом установкой на них нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон" с размещением неподвижных антенн в башнеподобной надстройке, аналогично корветам проекта 20385.

Теперь решено возобновить строительство серии корветов проекта 20385, но в исполнении с двигателями российского производства. 25 августа 2020 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" Министерством обороны России был подписан государственный контракт с ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" на строительство восьми корветов проекта 20380 и двух корветов проекта 20385.

15 декабря 2020 года Министерство обороны России подписало государственный контракт с ПАО "Амурский судостроительный завод" на постройку для Тихоокеанского флота двух корветов проекта 20380 и четырех корветов проекта 20385, которые должны быть введены в строй с 2024 по 2028 годы.

Церемония ввода в состав ВМФ России головного корвета проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005), построенного на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 29.12.2020 (с) Александр Демьянчук / ТАСС

Введенный в состав ВМФ России головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005), построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 29.12.2020 (с) Curious / forums.airbase.ru

Видео

Во время церемонии ввода в строй ВМФ России головного корвета проекта 20385 "Гремящий" произошел курьезный инцидент - прямо во время подъема на корабле флага за борт с кормы свалился делавший съемку оператор телеканала "Город Плюс" (на видео момент в 1:27). Моряки, впрочем, церемонию не остановили, а оператора в итоге успешно выловили из воды.

Видео (эпизод на 01:27) (с) Александр Луговой:

Более краткое видео:

(с) Потапыч 63 / forums.airbase.ru