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Амурский судостроительный завод получил контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385

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Как сообщил 15 декабря 2020 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2021 Министерство обороны Российской Федерации заключило контракт на поставку серийной партии корветов проектов 20380 и 20385 с Амурским судостроительным заводом.

В соответствии с условиями контракта Тихоокеанский флот в период с 2024 по 2028 года получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385.

Головной корвет "Гремящий" проекта 20385, построенный на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Наличие в составе ВМФ корветов проектов 20380, 20385 позволит повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья, морских коммуникаций.

По целому ряду технических характеристик и составу вооружения сегодня строящиеся корветы не имеют аналогов в мире и обладают большим модернизационным потенциалом. Это современные корабли, оснащенные новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, перспективным зенитным ракетным комплексом "Редут", современным противокорабельным комплексом "Уран", противолодочным комплексом "Пакет-НК" и универсальными пусковыми установками, способными нести перспективные ракеты "Циркон".

Со стороны bmpd напомним, что ранее, 25 августа 2020 года, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" Министерством обороны России был подписан государственный контракт с ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург) на строительство восьми корветов проекта 20380 и двух корветов проекта 20385.

До того были построены либо заказаны десять корветов проекта 20380 (шесть на Северной верфи и четыре на ПАО "Амурский судостроительный завод") и два корвета проекта 20385 (оба на Северной верфи).

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Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Циркон-С 3М22
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
20385
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
17.12.2020 04:41
Возрождение Феникса из пепла?
0
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