На Амурском судостроительном заводе заложены корветы «Грозный» и «Буйный»

23 августа 2021 года на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония закладки для ВМФ России двух корветов - "Грозный" (заводской номер 2105) проекта 20380 и "Буйный" (заводской номер 2107) проекта 20385. Это пятый корвет проекта 20380 и первый корвет проекта 20385, строящиеся на данном предприятии.

Закладная доска корвета "Грозный" (заводской номер 2105) проекта 20380, заложенного для ВМФ России на АО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре 23.08.2021 (с) кадр из репортажа телеканала "Россия 24"

Мероприятие прошло в рамках церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих судостроительных заводах России в режиме видеоконференции с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Из подмосковного парка "Патриот" глава государства наблюдал за закладкой атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин" проекта 09552 (проект 955А) на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске, больших дизель-электрических подводных лодок "Можайск" и "Якутск" проекта 06363 на АО "Адмиратейские верфи" в Санкт-Петербурге, а также корветов "Грозный" проекта 20380 и "Буйный" проекта 20385 на АО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, что 15 декабря 2020 года Амурский судостроительный завод подписал контракт с Министерством обороны России на постройку для Тихоокеанского флота шести корветов - двух проекта 20380 и четырех проекта 20385, которые должны быть введены в строй с 2024 по 2028 годы. Корветы проекта 20380 получат заводские номера 2105 и 2106, а корветы проекта 20385 - видимо, заводские номера с 2107 по 2110.

К настоящему времени АСЗ осуществил по предшествуюшим контрактам строительство для Тихоокеанского флота четырех корветов проекта 20380. Контракт на строительство двух первых тихоокеанских корветов проекта 20380 с заводскими номерами 2101 и 2102 был заключен АСЗ с Министерством обороны России еще 26 января 2006 года. Головной для АСЗ корвет проекта 20380 "Совершенный" (заводской номер 2101) был заложен на предприятии 30 июня 2006 года, но превратился в долгострой и в итоге был выведен из эллинга завода в спусковой и транспортный плавучий док "Зея" только 22 мая 2015 года. Корвет "Совершенный" начал заводские ходовые испытания 30 января 2017 года и был передан ВМФ России во Владивостоке 20 июля 2017 года. Второй корвет "Громкий" (заводской номер 2102) был заложен на АСЗ только 20 апреля 2012 года, выведен из эллинга завода в плавучий док "Зея" 28 июля 2017 года и был сдан ВМФ России во Владивостоке 25 декабря 2018 года.

4 июня 2015 года АСЗ заключил контракт на постройку третьего и четвертого для завода корветов проекта 20380 с заводскими номерами 2103 и 2104, сроком исполнения был 2020 год. Церемония закладки для Тихоокеанского флота корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103) состоялась на АСЗ 22 июля 2015 года, 12 сентября 2019 года состоялась церемония вывода этого корвета из эллинга завода в плавучий док "Зея", а 21 октября 2019 года корабль был физически спущен на воду из плавучего дока. 25 мая 2020 года корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" был введен в плавучий док "Зея" для транспортировки на сдаточную базу АСЗ во Владивосток. Корвет в доке был начат буксировкой во Владивосток 3 июня 2020 года и прибыл туда 16 июня. 30 сентября 2020 года корвет впервые вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания. Церемония подъема Военно-морского флага на корвете "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" состоялась во Владивостоке 25 декабря 2020 года.

1 июля 2016 года в Комсомольске-на-Амуре на АСЗ состоялась церемония закладки для ВМФ России второго по данному контракту корвета "Резкий" (заводской номер 2104), который 1 июля 2021 года был выведен из эллинга в плавучий док "Зея", а затем в июле спущен на воду. Отправка "Резкого" в плавучем доке "Зея" на сдаточную базу АСЗ во Владивосток запланирована на 1 октября. Заявлялось, что корабль планируется сдать ВМФ России в конце 2021 года. Однако на церемонии вывода корвета из эллинга контр-адмирал Евгений Сирота дословно заявил, что "в 2022 году мы поднимем флаг на корвете "Резкий", и он войдёт в состав Тихоокеанского флота".

Заложенный теперь на АСЗ корвет "Буйный" (заводской номер 2107) стал третьим в целом в серии кораблем проекта 20385. Напомним, что после постройки первых нескольких корветов проекта 20380 на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и на АСЗ дальнейшее строительство корветов для ВМФ России предполагалось вестись по переработанному проекту 20385. Государственный контракт на постройку двух первых корветов проекта 20385 был выдан Министерством обороны России Северной верфи еще 27 марта 2006 года. Головной корабль проекта 20385 "Гремящий"[i] [/i](заводской номер 1005) был заложен на Северной верфи 1 февраля 2012 года, выведен из эллинга предприятия 16 июня 2017 года, спущен на воду 30 июня 2017 года, начал заводские ходовые испытания 21 апреля 2019 года и был введен в строй ВМФ России только 29 декабря 2020 года с зачислением в состав Тихоокеанского флота. В августе 2021 года корвет "Гремящий"[i] [/i]вышел в переход на Тихоокеанский флот.

Второй корвет проекта 20385 "Проворный" (заводской номер 1006) был заложен на Северной верфи 25 июля 2013 года, а в сентябре 2019 года был осуществлен его технический спуск на воду. Оба корвета проекта 20385 предназначены для Тихоокеанского флота.

По дополнительному контракту, заключенному с Министерством обороны в 2011 году, предполагалось строительство на Северной верфи к 2020 году еще восьми корветов проекта 20385, однако широкое использование на данном проекте импортных комплектующих, включая германские главные дизельные двигатели MTU, попавших после 2014 года под санкционные ограничения, привели к тому, что серия проекта 20385 на Северной верфи ограничилась всего двумя заложенными по контракту 2006 года кораблями.

Постройка обоих заложенных корветов на Северной верфи проекта 20385 сильно затянулась ввиду непоставки для них главных дизельных двигателей MTU. 30 января 2015 года Министерство обороны России заключило с Северной верфью дополнительное соглашение на достройку обоих корветов проекта 20385 с дизельными двигателями российского производства - дизельными агрегатами 1ДДА-12000 производства АО "Коломенский завод", устанавливавшимися на корветы проекта 20380. Каждый корвет получил два дизельных агрегата, в состав одного агрегата 1ДДА-12000 входят два главных судовых двигателя 16Д49 мощностью 6000 л.с. производства Коломенского завода и реверс-редукторные передачи РРД 12000, выпускаемые АО "Звезда".

Поскольку дальнейшее строительство серии проекта 20385 было прекращено, то в результате ВМФ России вернулся к постройке корветов проекта 20380 по в очередной раз откорректированному проекту, с установкой на них нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон" с размещением неподвижных антенн в башнеподобной надстройке, аналогично корветам проекта 20385.

В итоге было, однако, решено возобновить одновременно и строительство серии корветов проекта 20385, но в исполнении с двигателями российского производства, в результате чего в декабре 2020 года был подписан вышеуказанный контракт с АСЗ на постройку четырех корветов проекта 20385. Сейчас главным отличием проекта 20385 от 20380 является оснащение проекта 20385 универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14 (УКСК), позволяющим применять ракеты семейства "Калибр", включая противолодочные серии 91Р. Как можно судить, именно ввиду наличия противолодочного ракетного комплекса все корветы проекта 20385 (два постройки Северной верфи и четыре заказанных АСЗ), видимо, предполагается сосредоточить в составе 114-й бригады кораблей охраны водного района Камчатской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, главной задачей которой является обеспечение развертывания базирующихся на Камчатку (Вилючинск) атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения.

(с) Пресс-служба Президента Российской Федерации

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