Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» введен в строй ВМФ России

25 декабря 2020 года во Владивостоке состоялась церемония подъема Военно-морского флага на корвете проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103), построенном в Комсомольске-на-Амуре на ПАО "Амурский судостроительный завод" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация"). Корабль вошел в состав Тихоокеанского флота ВМФ России, став третьим корветом проекта 20380 дальневосточной постройки.

Введенный в состав Тихоокеанского флота ВМФ России корвет проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103), построенный на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 25.12.2020 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Со стороны bmpd напомним, что постройка третьего и четвертого дальневосточных корветов проекта 20380 с заводскими номерами 2103 и 2104 осуществляется на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Комсомольске-на-Амуре по государственному контракту № З/1/1/0268/ГК-15-ДГОЗ от 4 июня 2015 года. Сроком исполнения госконтракта является 2020 год Церемония закладки для Тихоокеанского флота ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103) состоялась на АСЗ 22 июля 2015 года. 12 сентября 2019 года состоялась церемония вывода корвета из эллинга завода в достроечный и транспортно-спусковой плавучий док, а 21 октября 2019 года корабль был физически спущен на воду из плавучего дока.

25 мая 2020 года корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" был введен в транспортный плавучий док "Зея" для транспортировки на сдаточную базу АСЗ во Владивосток. Корвет в доке был начат буксировкой во Владивосток 3 июня 2020 года и прибыл туда 16 июня. 30 сентября 2020 года корвет впервые вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания. 22 декабря 2020 года был подписан приемный акт корабля.

1 июля 2016 года в Комсомольске-на-Амуре на АСЗ состоялась церемония закладки для ВМФ России корвета "Резкий" (заводской номер 2104).

Ранее контракт на строительство двух первых тихоокеанских корветов проекта 20380 с заводскими номерами 2101 и 2102 был заключен АСЗ с Министерством обороны России еще 26 января 2006 года. Головной для АСЗ корвет проекта 20380 "Совершенный" (заводской номер 2101) был заложен на предприятии 30 июня 2006 года, но превратился в долгострой и в итоге был выведен из эллинга завода в плавучий док только 22 мая 2015 года. Корвет "Совершенный" начал заводские ходовые испытания 30 января 2017 года и был передан ВМФ России во Владивостоке 20 июля 2017 года. Второй корвет "Громкий" (заводской номер 2102) был заложен на АСЗ только 20 апреля 2012 года, выведен из эллинга завода в плавучий док 28 июля 2017 года и был сдан ВМФ России во Владивостоке 25 декабря 2018 года.

От предыдущих корветов проекта 20380 корабли "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103) и "Резкий" (заводской номер 2104) отличаются главным образом установкой на них нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон" с размещением неподвижных антенн в башнеподобной надстройке, аналогично корветам проекта 20385. Радиолокационный комплекс "Заслон" устанавливается также на двух корветах проекта 20380, строящихся сейчас на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге - "Ретивый" (заводской номер 1007, спущен на воду 12 марта 2020 года) и "Строгий" (заводской номер 1008).

15 декабря 2020 года АСЗ подписал контракт с Министерством обороны России на постройку для Тихоокеанского флота еще шести корветов - двух проекта 20380 и четырех проекта 20385, которые должны быть введены в строй с 2024 по 2028 года.

Церемония ввода в состав Тихоокеанского флота ВМФ России корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103), построенного на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 25.12.2020 (с) www.newsvl.ru

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