Начата транспортировка корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» во Владивосток

Как сообщил комсомольский-на-амуре городской ресурс komcity.ru , 3 июня 2020 года началась транспортировка из Комсомольска-на-Амуре с ПАО "Амурский судостроительный завод" по Амуру во Владивосток на сдаточную базу предприятия корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103) в транспортном плавучем доке "Зея".

Буксировка во Владивосток транспортного плавучего дока "Зея" с построенным на АО "Амурский судостроительный завод" для ВМФ России корветом "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 03.06.2020 (с) www.komcity.ru

Сообщается, что "отправление "Зеи" несколько раз откладывалось по погодным условиям. Сегодня [3 июня] в конце рабочего дня отплытие всё-таки состоялось. Выйти в акваторию "Зее" помогали буксиры Хабаровского речного судоходства. По Амуру плавдок будет двигаться только в светлое время суток.

Акт технической готовности корабля к заселению экипажа был подписан 29 мая. На корвете работают все системы жизнеобеспечения, камбуз. На сдаточной базе во Владивостоке корвет пройдёт швартовные испытания, проверки всех систем и вооружений. Официальное заселение команды на корвет запланировано на 25 июня".

Со стороны bmpd напомним, что третий и четвертый для Амурского судостроительного завода корветы проекта 20380 с заводскими номерами 2103 и 2104 строятся на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Комсомольске-на-Амуре по государственному контракту № З/1/1/0268/ГК-15-ДГОЗ от 4 июня 2015 года. Сроком исполнения госконтракта является 2020 год Церемония закладки для Тихоокеанского флота ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103) состоялась на АСЗ 22 июля 2015 года. 12 сентября 2019 года состоялась церемония вывода корвета из эллинга завода в достроечный и транспортно-спусковой плавучий док, а 21 октября 2019 года корабль был физически спущен на воду из плавучего дока.

25 мая 2020 года корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" был введен в транспортный плавучий док "Зея" для транспортировки во Владивосток, куда теперь и начат буксировкой. Ввод корвета в строй ВМФ России ожидается к концу 2020 года.

1 июля 2016 года в Комсомольске-на-Амуре на АСЗ состоялась церемония закладки для ВМФ России корвета "Резкий" (заводской номер 2104).

Ранее контракт на строительство двух первых тихоокеанских корветов проекта 20380 с заводскими номерами 2101 и 2102 был заключен АСЗ с Министерством обороны России еще 26 января 2006 года. Головной для АСЗ корвет проекта 20380 "Совершенный" (заводской номер 2101) был заложен на предприятии 30 июня 2006 года, но превратился в долгострой и в итоге был выведен из эллинга завода в плавучий док только 22 мая 2015 года. Корвет "Совершенный" начал заводские ходовые испытания 30 января 2017 года и был передан ВМФ России во Владивостоке 20 июля 2017 года. Второй корвет "Громкий" (заводской номер 2102) был заложен на АСЗ только 20 апреля 2012 года, выведен из эллинга завода в плавучий док 28 июля 2017 года и был сдан ВМФ России во Владивостоке 25 декабря 2018 года.

От предыдущих корветов проекта 20380 корабли "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103) и "Резкий" (заводской номер 2104) отличаются главным образом установкой на них нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон" с размещением неподвижных антенн в башнеподобной надстройке, аналогично корветам проекта 20385. Радиолокационный комплекс "Заслон" устанавливается также на двух корветах проекта 20380, строящихся сейчас на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге - "Ретивый" (заводской номер 1007, спущен на воду 12 марта 2020 года) и "Строгий" (заводской номер 1008).

Сообщалось, что АСЗ может в 2021 году получить контракт Министерства обороны России на сумму свыше 180 млрд рублей на постройку еще 10 корветов проекта 20380 для Тихоокеанского флота к 2035 году.

Буксировка во Владивосток транспортного плавучего дока "Зея" с построенным на АО "Амурский судостроительный завод" для ВМФ России корветом "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 03.06.2020 (с) www.komcity.ru