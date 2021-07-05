Корвет «Резкий» выведен из эллинга Амурского судостроительного завода

1 июля 2021 года на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония вывода из эллинга завода в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" корвета "Резкий" проекта 20380 (заводской номер 2104, бортовой номер "343") - четвертого строящегося данным предприятием для ВМФ России корвета этого типа. Церемония была приурочена к 85-летию пуска АСЗ в эксплуатацию.

Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Резкий" проекта 20380 (заводской номер 2104). Комсомольск-на-Амуре, 01.07.2021 (с) paluba.media

В церемонии принял участие начальник управления боевой подготовки Тихоокеанского флота контр-адмирал Евгений Сирота, который от имени Военного совета ТОФ поздравил амурских корабелов с 85-летием со дня запуска в эксплуатацию прославленного предприятия и поблагодарил за помощь и поддержку, которые оказывает АСЗ Тихоокеанскому флоту.

Со стороны bmpd напомним, что третий и четвертый для Амурского завода корветы проекта 20380 с заводскими номерами 2103 и 2104 строятся на АСЗ по государственному контракту № З/1/1/0268/ГК-15-ДГОЗ от 4 июня 2015 года. Сроком исполнения госконтракта являлся 2020 год.

Церемония закладки для Тихоокеанского флота ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103) состоялась на АСЗ 22 июля 2015 года, 12 сентября 2019 года состоялась церемония вывода этого корвета из эллинга завода в достроечный и транспортно-спусковой плавучий док, а 21 октября 2019 года корабль был физически спущен на воду из плавучего дока. 25 мая 2020 года корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" был введен в транспортный плавучий док "Зея" для транспортировки на сдаточную базу АСЗ во Владивосток. Корвет в доке был начат буксировкой во Владивосток 3 июня 2020 года и прибыл туда 16 июня. 30 сентября 2020 года корвет впервые вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания. Церемония подъема Военно-морского флага на корвете "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" состоялась во Владивостоке 25 декабря 2020 года.

1 июля 2016 года в Комсомольске-на-Амуре на АСЗ состоялась церемония закладки для ВМФ России второго по данному контракту корвета "Резкий" (заводской номер 2104), который теперь спустя ровно пять лет выведен из эллинга и подготовлен к спуску на воду. Заявлялось, что корабль планируется сдать ВМФ России в конце 2021 года. Однако на церемонии вывода корвета из эллинга контр-адмирал Евгений Сирота дословно заявил, что "в 2022 году мы поднимем флаг на корвете "Резкий", и он войдёт в состав Тихоокеанского флота".

Ранее контракт на строительство двух первых тихоокеанских корветов проекта 20380 с заводскими номерами 2101 и 2102 был заключен АСЗ с Министерством обороны России еще 26 января 2006 года. Головной для АСЗ корвет проекта 20380 "Совершенный" (заводской номер 2101) был заложен на предприятии 30 июня 2006 года, но превратился в долгострой и в итоге был выведен из эллинга завода в плавучий док "Зея" только 22 мая 2015 года. Корвет "Совершенный" начал заводские ходовые испытания 30 января 2017 года и был передан ВМФ России во Владивостоке 20 июля 2017 года. Второй корвет "Громкий" (заводской номер 2102) был заложен на АСЗ только 20 апреля 2012 года, выведен из эллинга завода в плавучий док "Зея" 28 июля 2017 года и был сдан ВМФ России во Владивостоке 25 декабря 2018 года.

От предыдущих корветов проекта 20380 корабли "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103) и "Резкий" (заводской номер 2104) отличаются главным образом установкой на них нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон" с размещением неподвижных антенн в башнеподобной надстройке, аналогично корветам проекта 20385. Радиолокационный комплекс "Заслон" устанавливается также на двух корветах проекта 20380, строящихся сейчас на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге - "Ретивый" (заводской номер 1007, спущен на воду 12 марта 2020 года) и "Строгий" (заводской номер 1008).

15 декабря 2020 года АСЗ подписал контракт с Министерством обороны России на постройку для Тихоокеанского флота еще шести корветов - двух проекта 20380 и четырех проекта 20385, которые должны быть введены в строй с 2024 по 2028 года.

Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Резкий" проекта 20380 (заводской номер 2104). Комсомольск-на-Амуре, 01.07.2021 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и www.komcity.ru

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