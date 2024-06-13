Войти
Военное обозрение

Министр обороны Ирана: иранский транспортный самолёт «Симорг» вскоре пополнит воздушный флот страны

282
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Иране лётные испытания проходит транспортный самолёт собственной разработки. Речь идёт о самолёте, который получил название «Симорг».

Это турбовинтовой двухдвигательный самолёт, который, как заявил министр обороны страны Мохаммад Реза Аштиани, вскоре пополнит воздушный флот Ирана.

Выступая перед журналистами в кулуарах заседания кабинета министров 12 июня, Аштиани сказал, что министерство обороны проводит лётные испытания Simorgh в сотрудничестве с организацией гражданской авиации Ирана.

Министр отметил, что второй самолет Simorgh в настоящее время производится в Иране, указав на сотрудничество с рядом зарубежных стран в процессе производства.

Есть ли среди этих стран Россия, Аштиани не уточнил. При этом отдельные эксперты обращают внимание на то, что «Симорг» может являться фактическим аналогом российского Ил-112В, но с меньшей грузоподъёмностью.

Simorgh успешно совершил свой первый полёт в мае 2023 года, через год после того, как был представлен. Самолёт был разработан и изготовлен организацией авиационной промышленности Ирана, дочерней компанией министерства обороны Ирана. Власти заявляют, что разработка этого самолёта направлена на повышение обороноспособности страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Продукция
Ил-112
Похожие новости
29.07.2009
Презентация первого серийного Ан-148 состоялась в Воронеже
27.07.2009
Показательные полеты первого серийного самолета Ан-148 российской сборки пройдут в Воронеже
19.02.2009
А.Федоров ответил на вопросы российских журналистов
04.06.2008
Диверсификация по ИФК. Александр Рубцов: "Мы планируем остаться крупнейшим заказчиком российских самолетов"
11.02.2008
О текущей ситуации развития промышленного производства (январь-декабрь 2007)
28.12.2007
Обзор рынка современных и перспективных легких военно-транспортных самолетов
03.09.2007
ДО ЛЕ БУРЖЕ ЕЩЕ ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ДАЛЕКО. Московский авиасалон – пока не самое престижное место для заключения контрактов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.06 07:50
  • 1899
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.06 05:30
  • 179
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 13.06 02:56
  • 16
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 12.06 21:52
  • 269
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 12.06 21:51
  • 3
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 12.06 20:17
  • 3
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 12.06 20:02
  • 1
Появится ли у России национальная идея?
  • 12.06 12:30
  • 1
Оружие агрессии и "дестабилизации"
  • 12.06 10:58
  • 0
Приграничный конфликт – порождение кризиса польской власти
  • 12.06 10:37
  • 2
Израиль улучшает комплексы активной защиты для противодействия дронам
  • 12.06 10:03
  • 1
Названы особенности созданного для Минобороны российского тяжелого квадрокоптера
  • 12.06 04:24
  • 1
Старт с экватора: настоящее и будущее космических технологий Африки - Мнения ТАСС
  • 12.06 04:11
  • 1
Выборы в ЕС предвещают беды Украине (The Spectator, Великобритания)
  • 12.06 03:43
  • 1
Интерес к БРИКС и бесперспективность гегемонии Запада. О чем Лавров рассказал журналистам
  • 12.06 01:41
  • 1
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист